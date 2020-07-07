«Домиленд» запустил цифровую доску объявлений

Компания «Домиленд», входящая в структуру ВТБ, запустила цифровую доску объявлений. Теперь пользователи приложений «Домиленда» смогут размещать объявления онлайн для своих соседей на специальном сервисе. Новая услуга доступна жителям домов таких застройщиков как «Донстрой», Level Group, «Брусника», «А101», Capital Group и других клиентов компании по всей России.

Уникальность цифровой доски объявлений, которую разработал «Домиленд», заключается в возможности размещать объявления локально, только для жителей своего дома. Наиболее популярные запросы, возникающие у жителей домов, – это аренда паркинга, публикации об утере ключей или документов, объявления о пропаже домашнего питомца и др.

Сервис исключает вероятность любого мошенничества со стороны третьих лиц: размещать пост могут только авторизованные пользователи приложения, все объявления проходят модерацию.

«Если раньше наши приложения были ориентированы на общение управляющей компании и жителя, то сейчас происходит переломный момент, когда мы смещаем фокус на P2P-коммуникацию — формат взаимодействия жителей с жителями. По нашим оценкам, в дальнейшем новым сервисом смогут воспользоваться до 300 тыс. пользователей: давать объявление на двор, ЖК или район, или наоборот, размещать сообщения точечно для соседей своего подъезда. При этом мы предполагаем, что в приложении можно будет не только что-то купить или арендовать, а еще, например, познакомить детей в одном доме, попросить выгулять собаку или найти няню поблизости — это первый шаг к созданию локальных комьюнити», — сказала Дарья Воронова, генеральный директор «Домиленда».

Сервис доступен для пользователей мобильных приложений управляющих компаний, которые подключены к системе «Домиленда».