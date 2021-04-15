Спецпроекты

MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве

ПО Софт

«Домиленд» разработала суперприложение для MR Group. Его ключевым элементом стало консолидированное управление умными устройствами — от девайсов в доме до дистанционного открытия домофона. Технологическим партнером «Домиленд» в области смарт-технологий выступил разработчик платформы для интеллектуальных зданий — компания «Юникорн».

Первым проектом в сотрудничестве между MR Group и «Домиленд», в котором жители вместе с ключами получат доступ к управлению домом, стал жилой комплекс Discovery. С помощью супераппа пользователи смогут настроить бесконтактный доступ к дому с распознаванием лица — по отпечатку пальца или Bluetooth, самостоятельно открывать ворота и шлагбаумы, создавать для гостей или курьеров пропуска с QR-кодом. Удобным станет и открытие домофона. Теперь сделать это можно со смартфона и даже не находясь дома.

В систему паркинга ЖК Discovery также внедрены умные технологии. Собственники и арендаторы смогут добавлять свой транспорт и привязывать его к машиноместу. Ворота и шлагбаумы будут открываться автоматически, а в случае занятости места одним из резидентов, остальные будут дистанционно видеть его доступность.

Внутри приложения пользователь также получит доступ к камерам видеонаблюдения и к записям с них. Таким образом, житель сможет в режиме онлайн наблюдать за тем, как его ребёнок играет на площадке, или обращаться к архивным записям при необходимости.

«Высокотехнологичность и удобство для жителей входят в число ключевых принципов MR Group при создании новых жилых проектов, — сказал Александр Обухов, исполнительный директор MR Group. — С появлением новых разделов все взаимодействие жителей наших домов с управляющей компанией и управление умными сервисами в квартире и доме аккумулировано в одном мобильном приложении».

«В условиях, когда застройщики конкурируют не только локацией или стоимостью метра, но и технологиями, главная задача быстрее конкурентов создавать уникальные и качественные сервисы для потребителей. Стратегия MR Group работать с лучшими рыночными ИТ-компаниями это только подтверждает», — сказала Дарья Воронова, CEO «Домиленд».

Другие материалы рубрики

Раскрыт финальный дизайн новой ОС Android 12. Что будет нового

Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры

Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей

У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером

Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как продлить срок службы смартфона?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных