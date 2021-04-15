MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве

«Домиленд» разработала суперприложение для MR Group. Его ключевым элементом стало консолидированное управление умными устройствами — от девайсов в доме до дистанционного открытия домофона. Технологическим партнером «Домиленд» в области смарт-технологий выступил разработчик платформы для интеллектуальных зданий — компания «Юникорн».

Первым проектом в сотрудничестве между MR Group и «Домиленд», в котором жители вместе с ключами получат доступ к управлению домом, стал жилой комплекс Discovery. С помощью супераппа пользователи смогут настроить бесконтактный доступ к дому с распознаванием лица — по отпечатку пальца или Bluetooth, самостоятельно открывать ворота и шлагбаумы, создавать для гостей или курьеров пропуска с QR-кодом. Удобным станет и открытие домофона. Теперь сделать это можно со смартфона и даже не находясь дома.

В систему паркинга ЖК Discovery также внедрены умные технологии. Собственники и арендаторы смогут добавлять свой транспорт и привязывать его к машиноместу. Ворота и шлагбаумы будут открываться автоматически, а в случае занятости места одним из резидентов, остальные будут дистанционно видеть его доступность.

Внутри приложения пользователь также получит доступ к камерам видеонаблюдения и к записям с них. Таким образом, житель сможет в режиме онлайн наблюдать за тем, как его ребёнок играет на площадке, или обращаться к архивным записям при необходимости.

«Высокотехнологичность и удобство для жителей входят в число ключевых принципов MR Group при создании новых жилых проектов, — сказал Александр Обухов, исполнительный директор MR Group. — С появлением новых разделов все взаимодействие жителей наших домов с управляющей компанией и управление умными сервисами в квартире и доме аккумулировано в одном мобильном приложении».

«В условиях, когда застройщики конкурируют не только локацией или стоимостью метра, но и технологиями, главная задача быстрее конкурентов создавать уникальные и качественные сервисы для потребителей. Стратегия MR Group работать с лучшими рыночными ИТ-компаниями это только подтверждает», — сказала Дарья Воронова, CEO «Домиленд».