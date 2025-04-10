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СМ.Сити
|10.04.2025
|Более 1900 квартир застройщика «СМ.Сити» оборудовано умными системами защиты от протечек воды 1
|11.08.2020
|«Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1
СМ.Сити и организации, системы, технологии, персоны:
|Брусника 13 1
|Страна Девелопмент 5 1
|Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
|Capital Group 73 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
|Seven Suns Development - Севен Санс Девелопмент 1 1
|Химки Групп 1 1
|Level Group - Левел Груп 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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