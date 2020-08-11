«Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн

«Домиленд» предоставит застройщикам возможность создания мобильного приложения под брендом девелопера с витриной новостроек.

Теперь каждая строительная компания сможет продавать квартиры в собственном мобильном приложении, размещённом в App Store и Google Play. Это позволит девелоперу реализовать полный жизненный цикл взаимодействия с клиентом: от выбора новостройки до получения ключей и проживания.

Покупатели квартир найдут в сервисе каталог объектов с характеристиками, описанием инфраструктуры, ценами и планировками. Уже в августе в приложении застройщика можно будет забронировать квартиру, коммерческое помещение, машиноместо или кладовую, обмениваться документами и отслеживать статус своей сделки. В дальнейшем появится возможность отправлять заявку на ипотеку, получать решения от банков, а также подписывать договоры.

Когда клиент получит ключи от новой квартиры, приложение не потеряет актуальность и станет цифровым помощником для решения всех возникающих вопросов по дому: от подачи показаний счётчиков и оплаты квитанций до заказа услуг и общения с соседями. Используя такую платформу, резиденты дома на каждом этапе могут взаимодействовать с застройщиком, управляющей компанией, ресурсоснабжающими организациями, поставщиками услуг в marketplace и соседями.

«Более 60% пользователей интересуются покупкой квартиры с помощью смартфона, а значит собственное приложение для застройщиков сегодня уже не конкурентное преимущество, а необходимость, — сказала генеральный директор компании "Домиленд" Дарья Воронова. — "Домиленд" сегодня единственная платформа на рынке, которая реализует такой продукт под брендом девелопера с широким набором возможностей. Последние пять лет мы работали над созданием жилищной платформы и мобильных приложений, что позволяет нам в кратчайшие сроки создавать уникальный продукт для застройщика в его фирменном стиле».

«Домиленд» – разработчик систем управления недвижимостью, предназначенных для застройщиков, УК, ТСН, СНТ, поставщиков сервисно-бытовых услуг и клиентов: собственников, членов семьи, арендаторов и других доверенных лиц. Сервис работает с 2016 г. для домов «Брусника», Capital Group, «Донстрой», «Химки Групп», Seven Suns development, Level Group, «СМ.Сити», «Страна Девелопмент» и многих других. С ноября 2019 г. «Домиленд» входит в структуру банка ВТБ.