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ВТБ и «Домиленд» переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн

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ВТБ и «Домиленд» предложили застройщикам и управляющим организациям сервис для удаленной работы. С учетом пандемии коронавируса срок его внедрения сокращен до минимума – 5 дней, что позволит застройщикам и УК предоставлять жителям доступ к дистанционным сервисам в максимально сжатые сроки.

Система управления домами «Домиленд» организует удаленные рабочие места сотрудникам управляющих организаций и застройщиков, которые задействованы в обслуживании клиентов.

Жители с помощью мобильного приложения в безопасном для них дистанционном режиме могут просматривать и оплачивать счета за квартиру: услуги управляющих и ресурсоснабжающих организаций, интернет и ТВ, заказывать доставку воды и продуктов питания, услуги службы уборки, ремонта техники и хранения вещей. Прорабатывается возможность доставки лекарств на дом. Сотрудники управляющих компаний для работы с обращениями жителей, используют мобильное приложение сотрудника на платформах iOS и Android. Система «Домиленд» также позволяет дистанционно проводить общие собрания собственников.

«Мы понимаем, что сейчас особенно важно позаботиться о безопасности клиентов и сотрудников, сократив личные контакты. Поэтому "Домиленд" и ВТБ предлагают застройщикам и управляющим компаниям максимально быстро перейти на дистанционную систему работы с клиентами. Использование мобильных приложений позволит исключить визиты в офис, сократить количество звонков в диспетчерские службы и при этом повысить качество сервиса», − сказала Дарья Воронова, генеральный директор «Домиленда».

Для корпоративных клиентов ВТБ при подключении до 10 апреля действует специальное предложение – партнеры банка получат льготный период использования системы до 31 мая 2020 г.

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