«А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса

ГК «А101» обновляет собственные мобильные сервисы в рамках масштабного проекта по созданию единой цифровой среды в построенных Группой жилых районах. Все прежние мобильные приложения Группы в AppStore и GooglePlay заменены на суперапп – единое приложение с расширенным набором функций для всех ключевых аудиторий.

Потенциальное количество пользователей уже на сегодняшний день составляет более 100 тыс. человек – это покупатели квартир, участники долевого строительства, жители и операторы коммерческих помещений.

«С точки зрения набора функций, разнообразия целевых аудиторий, а также количества уже зарегистрированных в нашей системе пользователей это можно назвать самым масштабным запуском подобного приложения на российском рынке недвижимости. Существующая база содержит более чем 40 тыс. квартир и зарегистрированных ДДУ, десятки собственников и операторов коммерческих объектов. Поэтому ключевая особенность супераппа – трансформируемый набор функций. Каждый тип пользователя будет видеть в приложении нужный ему набор сервисов, который при этом будет меняться по ходу “клиентского пути”», – сказала директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит.

Так, покупатель квартиры может посмотреть каталог доступных квартир, а до конца 2021 г. в приложении будет доступен полный онлайн-сервис с возможностью бронирования, подачи заявки на ипотеку и оплаты квартиры онлайн. После регистрации ДДУ в Росреестре покупатель становится участником долевого строительства, и набор сервисов для него автоматически меняется: появляется возможность заказать выписку из ЕГРН, получать от застройщика нужные справки и иные документы, следить за ходом строительства и новостями в уже заселенных районах и т.д.

В следующий раз набор функций в супераппе меняется после того, как дольщик получил ключи и зарегистрировал право собственности на квартиру. Приложение становится для жителя универсальным инструментом, в котором можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии и другие услуги с помощью Apple Pay или Google Pay, оставлять обращения в управляющую компанию, сообщать об авариях, заказывать необходимые справки, вызывать мастеров, размещать частные объявления, а также бронировать места на мероприятия соседского клуба VivA101.

Отдельный функционал предусмотрен для собственников и операторов коммерческих помещений в районах ГК «А101». Все функции связаны с существующей цифровой платформой для предпринимателей «А101 Бизнес». Так, собственники коммерческих помещений могут с помощью супераппа сдать свои объекты в аренду и следить за своевременной выплатой арендных платежей. Арендаторы могут заказывать различные услуги управляющей компании, согласовывать вывески. Кроме того, приложение можно использовать как дополнительный рекламный канал и сообщать жителям об открытии новых объектов, рассказывать об акциях, скидках и новых поступлениях. Также в ближайшее время в приложении появится поддержка MBM.MOS и магазин франшиз.

Суперапп разработан совместно с компанией «Домиленд».

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«Рынок недвижимости, в том числе жилой, уверенно движется в сторону приложений полного цикла, подобные решения на разной стадии готовности есть у нескольких крупных девелоперов. Это логично: в среднем человек использует девять мобильных приложений ежедневно, и в основном это соцсети, банки, такси и прочие услуги. Приложения застройщика не входят в их число, поскольку покупка квартиры - событие редкое, а наличие в апсторе сразу нескольких приложений от одного девелопера чаще сбивают с толку. Супераппы обеспечивают «бесшовный» клиентский путь, при котором взаимодействие с брендом продолжается много после передачи ключей, поэтому их количество уже со следующего года покажет заметный рост. Кейс ГК «А101» был непростым, поскольку в компании уже существовало мобильное приложение, и команда девелопера выдвигала высокие требования к сервису, уже понимая, как он должен работать», – сказала генеральный директор и основатель «Домиленд» Дарья Воронова.

Для справки:

Группа компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших

девелоперов Москвы. Собственный земельный банк Группы представляет собой участки суммарной площадью более 2,1 тыс. га на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы. В настоящее время портфель текущих проектов Группы составляет порядка 1 млн кв. метров в рамках комплексного развития новых территорий Москвы: жилые районы с развитой инфраструктурой, крупные офисные центры, объекты торгового и спортивно-развлекательного назначения. В 2020 г. ГК «А101» ввела в эксплуатацию в ТиНАО 524,9 тыс. кв. метров недвижимости, что на 54% больше, чем в 2019 г.

«Домиленд» — разработчик мобильных приложений для застройщиков и управляющих организаций. Первая ИТ-компания в PropTech, объединившая в одном мобильном приложении весь путь клиента — от покупки недвижимости до проживания. В активе компании 65 мобильных приложений, которые доступны 550 тыс. жителей. Средняя оценка приложений от «Домиленд» в App Store и Play Market — 4,7 балла.