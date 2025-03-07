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ДДУ Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома


07.03.2025 Сервис «Электронная регистрация» от М2 теперь доступен юрлицам для проведения любых сделок 1
02.07.2024 Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду 1
29.05.2024 При поддержке ДОМ.РФ выпущена первая в стране электронная закладная на строительство ИЖС 1
19.02.2024 «Контур.Недвижимость» запустила сервис для дистанционных расчетов в сделках 1
18.05.2023 ГК «А101» впервые провела сделки по продаже недвижимости через новое приложение SmartDeal 1
14.11.2022 «Контур.реестро» создал модуль для электронной сдачи квартир 1
04.04.2022 Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки 1
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса 1
23.09.2020 «Метр квадратный» и ПИК автоматизировали процесс расчетов по сделкам с недвижимостью 1
16.04.2020 ВТБ и ПИК провели первую онлайн-выдачу ипотеки 1
23.08.2019 Sminex внедрила Smart IDReader для распознавания паспортов при бронировании объектов недвижимости 1
05.02.2019 «А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal 1
04.09.2018 «Цифровая ипотека» и SmartDeal завершили проект по интеграции сервисов в области недвижимости 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

ДДУ и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1079 2
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 16 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Базис. Недвижимость 1 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Земельный банк 16 1
Asterus - Астерус 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 2
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Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 352 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10608 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4789 1
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