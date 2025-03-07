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ДДУ Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома
ДДУ и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1079 2
|Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 16 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
|Базис. Недвижимость 1 1
|Боим Анна 11 2
|Печатников Анатолий 37 1
|Макаров Алексей 63 1
|Гордеев Сергей 9 1
|Дусалеев Вячеслав 10 1
|Файнблит Татьяна 2 1
|Воронова Дарья 8 1
|Гуров Роман 4 1
|Ташлыков Константин 11 1
|Ковалев Константин 2 1
|Григорьев Артем 4 1
|Верховский Игорь 1 1
|Глухих Артем 4 1
|Логинова Екатерина 1 1
|Скорин Александр 3 1
|Квасенков Евгений 3 1
|Веряскина Елена 1 1
|Шоль Алена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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