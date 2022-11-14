«Контур.реестро» создал модуль для электронной сдачи квартир

Модуль «Приемка» поможет застройщикам систематизировать взаимодействие с дольщиками и подрядчиками, а также автоматизировать часть рутинных процессов.

Модуль автоматически оповещает дольщиков о старте приемки и открывает доступ к календарю. Дольщики могут сами записаться на просмотр в удобное время, а также менять дату и время встречи. Также модуль актуализирует персональные данные дольщиков, ведь с момента заключения договора долевого строительства (ДДУ) они могли, например, поменять паспорт. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Во время приемки все замечания фиксируются в электронном виде. После этого модуль формирует реестр замечаний. Для каждого вида дефектов можно создать отдельный реестр, чтобы отправить подрядчику наряд только на те работы, за которые он отвечает. Также застройщик может сформировать общий список дефектов и разделить его самостоятельно.

Когда подрядчик исправит замечания, дольщиков пригласят на повторную приемку. А когда они будут готовы принять объект, модуль подготовит акт приемки.

Константин Ташлыков, руководитель «Контур.реестро»: «Новый модуль помогает застройщикам не только упростить процесс сдачи-приемки, но и сделать его прозрачным для всех участников. Модуль систематизирует схему взаимодействия между застройщиком, подрядчиком и дольщиком. С ним большинство этапов проходят автоматически или требуют минимального участия специалиста.

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