СКБ Контур Контур.Недвижимость
Контур.Недвижимость — комплекс сервисов для профессионалов рынка недвижимости. Эксперт-проверка помогает собрать сведения об участниках сделки и объекте и узнать о потенциальных рисках. В Ипотечном брокере можно подобрать ипотечную программу и отправить заявки в несколько банков одновременно. За кредиты, полученные через сервис, пользователи могут получить вознаграждение. Все решения входят в экосистему Контура.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
|Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
|Скорин Александр 3 2
|Ташлыков Константин 11 2
|Шоль Алена 1 1
|Лапихин Алексей 4 1
|Логинова Екатерина 1 1
|Рябченко Игорь 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144310 3
|Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 906 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 156 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
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