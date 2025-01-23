Контур.Недвижимость — комплекс сервисов для профессионалов рынка недвижимости. Эксперт-проверка помогает собрать сведения об участниках сделки и объекте и узнать о потенциальных рисках. В Ипотечном брокере можно подобрать ипотечную программу и отправить заявки в несколько банков одновременно. За кредиты, полученные через сервис, пользователи могут получить вознаграждение. Все решения входят в экосистему Контура.