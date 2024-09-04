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«Контур.Реестро» интегрировался с приложением «Госключ​»

​«Контур.Реестро» помогает риелторам проводить сделки с недвижимостью дистанционно, без визитов в МФЦ и отделения банков. Участники сделки подписывают все документы в сервисе усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП). Раньше риелторы выпускали такие подписи во время сделки в Удостоверяющем центре «Контура». Теперь у них появилась альтернатива: они могут отправлять документы на подписание в приложение «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Госключ» — это приложение, разработанное Минцифры. В нем любой гражданин может бесплатно получить квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись и подписывать электронные документы. В том числе договор купли-продажи недвижимости и заявление на регистрацию прав собственности в Росреестре.

Продавец и покупатель могут заранее выпустить сертификат УКЭП в приложении «Госключ». Для этого нужно подтвердить личность одним из способов: с помощью загранпаспорта нового образца и телефона с NFC, если они есть; с помощью биометрии, если они зарегистрированы в Единой биометрической системе (ЕБС); посетив МФЦ или отделение банка-партнера с паспортом.

Во время сделки риелтор отправит документы на подписание в мобильное приложение «Госключ». Если продавец и покупатель согласны с условиями, они подписывают документы, которые затем отправляются в Росреестр.

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Цифровизация

Александр Скорин, руководитель сервиса «Контур.Реестро»: «Интеграция с приложением «Госключ» — важный шаг для нашего сервиса. Теперь риелторы могут проводить сделки еще быстрее и удобнее, а, главное, безопасно. Приложение разработано с учетом всех правил информационной безопасности и имеет сертификацию ФСБ».

«Реестро» входит в торговую марку «Контур.Недвижимость». Это система цифровых решений для профессионалов рынка: агентств недвижимости, застройщиков и юристов. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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