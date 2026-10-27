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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Республика Крым Джанкой

Россия - ЮФО - Республика Крым - Джанкой

СОБЫТИЯ


27.10.2026 «Миранда» внедрила технологию PON в 117 населенных пунктах Крыма и Севастополя 1
11.07.2024 «Контур.Недвижимость» провела первую в России дистанционную сделку с недвижимостью в Крыму 1
30.07.2020 «Крымэнерго» объяснил демонтаж линий связи «Крымтелекома» 1
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 6
19.08.2015 Украина наладила подпольное радиовещание на Крым 1
01.07.2014 В Крыму и Севастополе началось вещание российских мультиплексов 1
28.08.2012 «Черноморский банк развития и реконструкции» стал участником системы Contact 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
Huawei 4738 1
ZTE Corporation 803 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 834 1
Киевстар - Kyivstar 577 1
Укртелеком - Ukrtelecom 247 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 457 1
Технопром Инновационная корпорация 51 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
Крымэнерго ГУП РК 2 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 59 1
Фин-Партнер УК 4 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 68 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 5 1
РМГ - Русская Медиагруппа 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 158 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4520 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 1
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 445 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 1
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 1
СКБ Контур - Контур.Недвижимость 9 1
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Аксенов Сергей 30 1
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