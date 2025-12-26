РМГ - Русская Медиагруппа

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Русское Радио» - радиосеть, в состав которой входят более 3150 городов. Ежемесячный охват «Русского Радио» составляет 23,9 млн. человек по данным на 2021 год. «Русское Радио» наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа». Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет более 33,3 миллионов слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 30,8 миллионов телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 335 500 ₽*
|Решетников Андрей 6 3
|Юсупов Аркадий 4 3
|Суровцев Владимир 18 3
|Бирюков Артем 10 3
|Гребеник Геннадий 51 3
|Вавра Владимир 23 3
|Раскина Ирина 24 3
|Слученков Антон 18 3
|Пугачева Ольга 7 3
|Простоквашин Игорь 32 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Наймарк Александр 7 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Букин Кирилл 4 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Маланов Антон 3 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Кравченко Александр 17 3
|Никулин Иван 4 3
|Степанов Сергей 25 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Барков Алексей 37 3
|Васильев Алексей 19 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Фридкин Станислав 10 3
|Бычков Николай 11 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Тульчинский Станислав 85 2
|Путин Владимир 3361 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Галкин Николай 121 2
|Ефремов Дмитрий 9 1
|Сичкарь Сергей 5 1
|Барских Макс 1 1
|Соколова Дана 1 1
|Мифодовский Валерий 1 1
|Меладзе Валерий 3 1
