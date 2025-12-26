РМГ - Русская Медиагруппа

Разделы

«Русское Радио» - радиосеть, в состав которой входят более 3150 городов. Ежемесячный охват «Русского Радио» составляет 23,9 млн. человек по данным на 2021 год. «Русское Радио» наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа». Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет более 33,3 миллионов слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 30,8 миллионов телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 335 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 335 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 335 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

26.12.2025 «Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой 1
17.10.2023 «Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу 2
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
21.08.2023 Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа» 1
03.08.2023 «Одноклассники» запустили раздел «Радио FM» на музыкальной витрине 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 2
19.08.2015 Украина наладила подпольное радиовещание на Крым 1
15.05.2012 В России создан прототип главного госхранилища цифрового контента 1
29.03.2012 Windows Azure оптимизировала качество связи интернет-трансляции «Золотого граммофона» 1
31.03.2011 «Русская медиагруппа» подвергается DDoS-атакам 2
12.08.2010 Дмитрий Киселев назначен региональным директором Уральского региона «ВымпелКома» 1
11.01.2010 Гендиректор «Русской Медиагруппы» получил премию Правительства РФ в области науки и техники 3
18.03.2009 Muz.Ru получил музыку от Российского авторского общества 1
12.12.2008 Рекламщики призывают не работать с «Диксис» 1
14.07.2008 ИФД «КапиталЪ» и «Русская Медиа Группа» запустили развлекательный портал MUZ.RU 1
15.01.2008 «Капиталъ» запустит музыкальный онлайн-магазин в Рунете 1
17.10.2005 ARPU контента меньше, чем контент 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

РМГ и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 407 3
Comindware - Колловэар 180 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
Naumen - Наумен 687 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 2
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
Quantum Art - Квантум Арт 10 1
Microsoft Corporation 25268 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
МегаФон 9959 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 4
ТрансФин-М 10 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 15 3
ОТЭКО ГК 27 3
Biocodex - Биокодекс 11 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 3
ВкусВилл - Избёнка 187 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 3
Hyundai Motor Company 419 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 3
Альфа-Банк 1873 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 563 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 55 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 3
Фора Банк 75 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Кофемания 70 2
WMG - Warner Music Group 209 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 38 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Zivert 8 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 1
Black Star 5 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Dixis - Диксис 359 1
Sony BMG 185 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 370 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3929 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1620 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 632 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1277 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4205 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25562 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1549 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 1
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 16 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3541 1
Microsoft Azure 1465 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Microsoft Windows 16367 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
Apple Music 116 1
Google Android 14738 1
Apple iOS 8275 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 265 1
Решетников Андрей 6 3
Юсупов Аркадий 4 3
Суровцев Владимир 18 3
Бирюков Артем 10 3
Гребеник Геннадий 51 3
Вавра Владимир 23 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 18 3
Пугачева Ольга 7 3
Простоквашин Игорь 32 3
Бурякова Анастасия 6 3
Наймарк Александр 7 3
Лукьянов Алексей 3 3
Букин Кирилл 4 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Лукьяненко Роман 5 3
Кравченко Александр 17 3
Никулин Иван 4 3
Степанов Сергей 25 3
Михеев Дмитрий 40 3
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 19 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Бычков Николай 11 3
Новожилов Алексей 20 3
Алешкин Сергей 65 3
Тульчинский Станислав 85 2
Путин Владимир 3361 2
Зайцев Андрей 50 2
Галкин Николай 121 2
Ефремов Дмитрий 9 1
Сичкарь Сергей 5 1
Барских Макс 1 1
Соколова Дана 1 1
Мифодовский Валерий 1 1
Меладзе Валерий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 11
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Джанкой 5 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
Польша - Республика 2002 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Украина 7801 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 1
Россия - УФО - Тюменская область 1262 1
Россия - УФО - Курганская область 583 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
Нигерия - Федеративная Республика 328 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Армения - Республика 2374 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Европа Западная 1492 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
РМГ - Русское радио 14 5
РМГ - Хит FM 4 3
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 2
РМГ - RU.TV 7 1
Polskie Radio - Польское радио - Polskie Radio dla Zagranicy - Польского радио для заграницы - Радио Полония 4 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 60 1
РБК Daily 91 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 3
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
