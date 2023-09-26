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Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Low-code: как быстро создавать приложения» 10 октября 2023 г.

Low-code-решения имеют границы применимости. Одни из них недостаточно зрелы и позволяют автоматизировать лишь несложные вспомогательные процессы или работают как надстройка для кастомизации коробочных продуктов. Другие представляют собой полноценные платформы, на базе которых можно реализовать масштабные проекты.

Low-code активно развивается за счет разработки новых модулей и конструкций, улучшения интерфейса и интеграций, в том числе с сервисами ИИ. Low-code-платформа помогает преодолеть проблему высокой стоимости разработки ПО, сокращая этапы, которые неминуемо возникают при стандартной работе. При реализации крупных проектов low-code может быть полезен при подготовке MVP. Он позволяет дорабатывать систему в мелких, не учтенных ранее деталях и не пересчитывать при этом стоимость проекта. Разработанную логику можно масштабировать или использовать в будущем.

Low-code и No-code

  • В чем секрет популярности Low-code и No-code?
  • Какие решения можно создавать с их помощью?
  • Каковы сильные и слабые стороны Low-code и No-code подхода?
  • Когда нельзя использовать Low-code?
  • Помогает ли Low-code и No-code снизить требования к разработчикам?
  • Облачные Low- и No-code инструменты.
  • Как не попасть в зависимость от создателя Low-code платформы?

Технологическая основа

  • Как отличить зрелую Low/No-code платформу?
  • Какова роль визуальных компонентов?
  • Low-code для создания MVP или не только?
  • Как построить команду для реализации Low/No-code проектов?
  • ИИ в Low-code платформах.
  • Безопасная Low-code разработка.
  • Нужен ли доступ к исходному коду low-code-платформ?

Проекты и решения

  • Что делать организации, у которой множество процессов автоматизировано на старой платформе?
  • На что обращать внимание при выборе low-code платформы?
  • Опыт использования low-code для создания решений разного уровня сложности.
  • Как оценить эффективность использования Low/No-code технологий?
  • Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

Среди докладчиков:

Антон Слученков, департамент разработки и визуализации данных, компания ПЭК;
Александр Наймарк, руководитель департамента продуктовой разработки, «Норбит»;
Евгений Романов, руководитель направления развития компетенции Pega, «Альфа-Банк»;
Алексей Новожилов, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, Comindware;
Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик, Comindware;
Анастасия Бурякова, руководитель проектов, Федеральное агентство водных ресурсов;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора банк».

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Приглашаются для выступления:

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Александр Кравченко, ведущий инженер, ОКБМ «Африкантов»;
Иван Никулин, старший менеджер, «Норникель»;
Станислав Фридкин, руководитель управления, Sunlight;
Николай Бычков, менеджер центра компетенций по автоматизации бизнес процессов, Mary Kay ;
Ирина Раскина, начальник Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;
Ольга Пугачева, CIO, «Отэко»;
Аркадий Юсупов, директор направления «LM Tech», «Леруа Мерлен»;
Алексей Лукьянов, руководитель службы технической поддержки «ВкусВилл»;
Дмитрий Рузов, начальник отдела нормирования и автоматизации бизнес-процессов, Росбанк;
Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;
Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;
Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, «Альфа-Банк»;
Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем, ВДНХ;
Роман Лукьяненко, директор по ИТ, «Русская медиагруппа»;
Мария Кондрахина, руководитель направления по внедрению ИТ проектов, ПГК;
Алексей Барков, начальник отдела по развитию инструментов процессного управления, «Норникель»;
Александр Хацкевич, руководитель управления информационно-технологического развития, Мосинжпроект;
Антон Маланов, CIO, Hyundai Motor;
Кирилл Букин, руководитель отдела разработки, «Группа Черкизово»;
Сергей Степанов, директор департамента корпоративной архитектуры, Россельхозбанк;
Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных Департамент цифровизации АО ОХК «Уралхим»;
Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М»;
Дмитрий Михеев, директор по информационным технологиям, BIOCODEX.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ -компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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