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Романов Евгений
Романов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Литманович Дмитрий 3 2
|Чинкова Мария 28 1
|Новиков Василий 11 1
|Кравченко Александр 16 1
|Никулин Иван 4 1
|Наймарк Александр 7 1
|Бурякова Анастасия 6 1
|Лукьянов Алексей 3 1
|Степанов Сергей 24 1
|Букин Кирилл 3 1
|Рузов Дмитрий 3 1
|Малицкий Дмитрий 1 1
|Кондрахина Мария 3 1
|Хацкевич Александр 3 1
|Маланов Антон 3 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Раскина Ирина 24 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Бухвалов Дмитрий 17 1
|Лукьяненко Роман 5 1
|Слученков Антон 14 1
|Барков Алексей 37 1
|Васильев Алексей 16 1
|Фридкин Станислав 10 1
|Бычков Николай 11 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Решетников Андрей 6 1
|Юсупов Аркадий 4 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Бирюков Артем 10 1
|Вавра Владимир 23 1
|Пугачева Ольга 7 1
|Простоквашин Игорь 19 1
|Рочева Полина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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