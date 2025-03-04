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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170018
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Романов Евгений


04.03.2025 Международный фестиваль «Дух огня» в Югре будет обеспечен связью «Ростелекома» 1
20.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» помогла турецким модным брендам выйти на российские маркетплейсы 1
09.11.2023 «Яндекс станции» с платной подпиской стали транслировать рекламу, «которую невозможно отключить». Пользователи грозятся продать колонки 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
20.08.2020 «Сенсарт» разработала новые сенсоры для плазменных панелей 1
26.05.2020 Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями 1
06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом» 1
05.07.2010 Digital Design автоматизировала документооборот в «Лизингстроймаше» на базе SmartStart for DocsVision 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Романов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сенсарт - SensArt 3 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Yandex - Яндекс 7456 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Comindware - Колловэар 159 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Ростелеком 9774 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Hyundai Motor Company 390 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Альфа-Банк 1780 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Фора Банк 58 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ОТЭКО ГК 21 1
Свеза - Sveza 37 1
Мосинжпроект 14 1
ТрансФин-М 10 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1368 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Резонанс НПП 372 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Лизингстроймаш - ЛСМ 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10181 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31042 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6071 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13320 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12616 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4527 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8108 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17148 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10828 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1811 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 411 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 296 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4762 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1220 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 630 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5374 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12833 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3577 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4773 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10599 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 515 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5772 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7168 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 189 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 2
DocsVision Smart Start 17 1
Яндекс.Плюс 195 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 643 1
Яндекс.Станция Мини 58 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Литманович Дмитрий 3 2
Чинкова Мария 28 1
Новиков Василий 11 1
Кравченко Александр 16 1
Никулин Иван 4 1
Наймарк Александр 7 1
Бурякова Анастасия 6 1
Лукьянов Алексей 3 1
Степанов Сергей 24 1
Букин Кирилл 3 1
Рузов Дмитрий 3 1
Малицкий Дмитрий 1 1
Кондрахина Мария 3 1
Хацкевич Александр 3 1
Маланов Антон 3 1
Михеев Дмитрий 40 1
Раскина Ирина 24 1
Гребеник Геннадий 38 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
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Барков Алексей 37 1
Васильев Алексей 16 1
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Новожилов Алексей 20 1
Алешкин Сергей 65 1
Решетников Андрей 6 1
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Суровцев Владимир 18 1
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Вавра Владимир 23 1
Пугачева Ольга 7 1
Простоквашин Игорь 19 1
Рочева Полина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 1
Россия - ЦФО - Калужская область 989 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1558 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5445 1
Здравоохранение - Реабилитация 381 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5910 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 61 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1517 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 27 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
Fashion industry - Индустрия моды 242 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 247 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Альтаир медиа - Пикабу 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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