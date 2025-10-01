Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Чинкова Мария


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса 1
15.09.2022 Tele2 добавила в тарифы для корпоративных клиентов возможность запустить рекламу через «Яндекс бизнес» 1
15.04.2022 Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами 1
15.11.2021 Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт 1
08.06.2021 Tele2 запустила услугу для контроля передвижения транспорта и сотрудников 1
12.02.2021 Tele2 запустила новый формат АТС для бизнес-абонентов по всей России 1
04.02.2021 Выручка Tele2 от big data в В2В увеличилась на 129% 1
05.02.2020 Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами 1
13.06.2019 Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью больших данных 1
21.02.2019 Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза 1
05.12.2018 Tele2 вдвое ускорил подключение бизнес-клиентов благодаря внедрению Microsoft Dynamics CRM 1
04.06.2018 Tele2 сообщила о запуске новых корпоративных тарифов 1
26.05.2017 Tele2 снижает стоимость корпоративных тарифов в Москве 1
21.03.2017 Tele2 увеличивает присутствие в сегменте B2B 1
22.09.2016 Tele2 запустил совместный проект с сервисом заказа автомобилей Uber 1
17.09.2015 Tele2 объявил об организационных изменениях в структуре компании и новых назначениях 1
14.05.2015 В Tele2 сформирована дирекция по развитию корпоративного бизнеса 2
27.04.2015 «ТТК-Центр» на 53% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса 1
02.04.2015 «ТТК-Центр» увеличил совокупный доход по итогам 2014 г. на 13,7% 1
06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом» 1
18.09.2012 Мария Чинкова назначена генеральным директором «ТТК-Центр» 3
15.11.2011 МТС организовала конвергентную сеть связи для «Газпромнефти» 1
29.06.2011 МТС стал единым оператором мобильной связи для подразделений «Сбербанка России» 1
24.01.2011 МТС заключила контракт на обеспечение мобильной связью Совета Федерации 1
17.01.2011 МТС запустила сервис BlackBerry Express 1
15.12.2010 Пользователям услуги BlackBerry Internet Service от МТС стал доступен безлимитный интернет по всей России 1
01.11.2010 МТС обновила линейку тарифов для корпоративных абонентов 1
29.09.2010 МТС и Infobox запустили новое хостинговое решение для пользователей услуг BlackBerry 1
22.06.2010 МТС расширила географию предоставления услуг BlackBerry 1

Публикаций - 29, упоминаний - 32

Чинкова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3049 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 4
Yandex - Яндекс 8181 2
Ростелеком 10144 2
Microsoft Corporation 25077 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3018 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ТТК Центр - ЦентрТрансТелеком 20 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
МегаФон 9648 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
МТС Центр макрорегион 64 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 1
Газпромнефть Иваново 1 1
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 1
Почта России ПАО 2218 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1318 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
ЦИАН - CIAN 157 1
Uber 334 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Газпром нефть 657 1
Газпромнефть-Ярославль 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Газпромнефть Нижний Новгород 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3075 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2894 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 222 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1117 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3483 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4817 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8545 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13206 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 360 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5058 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5523 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8684 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4811 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5694 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6570 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2763 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 925 2
Оповещение и уведомление - Notification 5222 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1788 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 334 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6622 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 1
Apple iOS 8145 2
Google Android 14512 2
BlackBerry Internet Service - BIS 24 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 580 2
Google YouTube - Видеохостинг 2856 1
Rakuten Viber 641 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1881 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SMS-Таргет 5 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1761 1
BlackBerry Хостинг 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5693 1
Microsoft Dynamics 1181 1
SBI Bank Свой круг 31 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 893 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Яндекс.Бизнес 40 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
МТС 3G-сеть 121 1
Орловский Виктор 394 2
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 2
Марченко Дмитрий 28 1
Майстренко Игорь 46 1
Романов Евгений 8 1
Измайлов Дмитрий 7 1
Дубынин Дмитрий 11 1
Володин Роман 30 1
Талдыкина Наталья 47 1
Зайков Максим 26 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Рего Андрей 7 1
Терентьев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1013 3
Россия - СФО - Новосибирск 4573 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1665 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1283 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4205 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1602 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 591 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 515 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Людиново 7 2
Россия - ЮФО - Севастополь 571 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 979 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2056 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1613 1
Россия - СФО - Омская область 724 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1279 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1205 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 732 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 394 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2382 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3204 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1782 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2151 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1570 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 218 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 126 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 626 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1089 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 545 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 504 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2610 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2691 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 239 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1392 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6832 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4356 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1327 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 612 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3246 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2226 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1723 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6267 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6442 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8428 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2641 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3654 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5310 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2890 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 491 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1024 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1689 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 996 1
Бизнес Online 11 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще