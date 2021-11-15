Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт

Минцифры России сообщило, что с 1 июня 2021 г. через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт, включая SIM-карты для М2М-устройств, в рамках поправок к закону «О связи».

Закон о регистрации корпоративных SIM-карт через «Госуслуги» вступил в силу с 1 июня 2021 г. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. Номера, которые использовались до 1 июня 2021 г., продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 г., чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях SIM-карт оператору связи, а самим пользователям необходимо подтвердить использование данных SIM-карт через портал «Госуслуг». Соответствующий механизм закреплен в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. №533 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи».

Для SIM-карт, которые установлены в различном оборудовании интернета-вещей — в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга, предусмотрен срок до 1 марта 2023 г.

«Регистрация SIM-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают SIM-картами. Минцифры предложило инструмент, который позволяет в удобном формате подтверждать данные о пользователях услуг корпоративной связи на защищенной государственной платформе – портале госуслуг. Более сотни корпоративных абонентов сотовой связи получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам SMS-напоминание. Ведь полгода, которые по закону были предусмотрены на переходный период, вот-вот истекут», — сказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

Он также добавил, что в России огромное количество граждан ежегодно становятся жертвами телефонных мошенничеств. Повышение прозрачности рынка SIM-карт приведет к снижению количества мошеннических действий и спам-звонков.

«МТС активно информирует по различным каналам корпоративных пользователей услуг мобильной связи о необходимости регистрации телефонных номеров на портале госуслуг. Важно понимать, что прохождение регистрации, не только позволяет получить дополнительные гарантии информационной безопасности, но и вносит вклад в кампанию по противодействию мошенничеству и спаму на сетях связи», — сказал директор департамента регуляторной политики и организации взаимодействия с органами государственной власти МТС Андрей Рего.

«Забота о клиентах является ключевой задачей для «Билайн.бизнес». Мы регулярно информируем своих бизнес-заказчиков о необходимости регистрации конечными пользователями мобильных телефонных номеров на портале «Госуслуги» во исполнение требований 533 Федерального закона. По тем номерам, по которым сотрудники корпоративного клиента не внесли сведения об используемых ими мобильных номерах на госуслугах, с 1 декабря 2021 услуги связи могут быть ограничены. Мы ведем плотную работу с министерством и клиентами для того, чтобы предоставлять услуги мобильной связи без перебоев и в полном объеме. Просим бизнес, а точнее конечных пользователей по корпоративному контракту пройти необходимую процедуру регистрации мобильных номеров на портале госуслуг, и в случае возникновения дополнительных вопросов обращаться к персональному менеджеру, закрепленному за вашей организацией или на специальную выделенную линию в центр поддержки клиентов. Дополнительную информацию также можно получить на нашем сайте. Мы заботимся о своих клиентах и готовы оказать им всестороннюю поддержку по всем вопросам в режиме 24/7», — отметил вице-президент по корпоративному бизнесу «Вымпелкома» Максим Зайков.

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«Tele2 ориентируется на конечного клиента и его удобство в использовании услуг компании. Мы стараемся оказать всестороннюю помощь по регистрации номеров наших абонентов. По новым правилам активировано уже значительное число корпоративных клиентов и М2М-карт. Новое законодательство потребовало кардинальной перестройки бизнес-процессов компании. Мы благодарны нашим клиентам за терпение и стремление предоставить обратную связь по новым процессам. Tele2 продолжает совершенствовать процессы активации карт таким образом, чтобы сделать их максимально удобными и безболезненными для наших пользователей», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.

«Мегафон» стремится сделать новую процедуру максимально прозрачной и понятной для своих клиентов. Мы активно информируем их о необходимости зарегистрировать SIM-карты сотрудников и М2М-устройств и готовы оказать всестороннюю поддержку при возникновении любых вопросов. Новые правила требуют от наших корпоративных клиентов пересмотра привычных процессов, и мы благодарны им за готовность сотрудничать. Мы считаем, что соблюдение требования о регистрации корпоративных SIM-карт в конечном счете окажет положительное воздействие на всех участников рынка», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

Процедура подтверждения сведений о корпоративных пользователях SIM-карт организована следующим образом: работник получает новую SIM-карту от работодателя, а работодатель передает сведения о нем оператору связи в соответствии с действующим законодательством.

Работник, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, может самостоятельно внести сведения о выданном ему корпоративном номере, воспользовавшись сервисом «Активация корпоративной SIM-карты», либо подтвердить его в случае, если сведения на портал госуслуг были предоставлены через работодателя.

«Госуслуги» направляют эти данные оператору связи для сравнения со сведениями, ранее полученными от работодателя. Если данные совпали, корпоративная SIM-карта будет активирована оператором связи.

Подтверждение сведений о SIM-картах, используемых в M2M/IoT-устройствах, организована следующим образом: юридическое лицо/ИП с помощью услуги «Регистрация и активация корпоративных SIM-карт» передает сведения оператору для подтверждения. Можно передать информацию по каждому устройству отдельно или реестром с данными по всем устройствам. Нужно указать вид и серийный номер устройства, адрес размещения или юридический адрес и абонентский номер.