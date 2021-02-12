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Tele2 запустила новый формат АТС для бизнес-абонентов по всей России

Телеком Мобильная связь

Tele2, российский ператор мобильной связи, расширил действие услуги «Корпоративная АТС 2.0». Ранее сервис был доступен бизнес-абонентам в столице, а теперь его можно подключить во всех регионах присутствия оператора. Компания «перезагрузила» облачное решение и расширила его функциональность. Сервис позволит быстро организовать корпоративную голосовую связь, посмотреть статистику по звонкам, а также объединить сотрудников, работающих удаленно, без затрат на оборудование и ИТ-специалистов.

«Корпоративная АТС 2.0» позволит настроить и проконтролировать бизнес-процессы, в том числе в условиях работы вне офиса из любой точки России. Также обновленная функциональность открывает доступ к статистике по каждому звонку с возможностью его анализа и добавляет номера любых операторов сотовой связи для переадресации вызовов, поступивших на многоканальный номер телефона.

Новое решение поможет сохранить эффективность сотрудников, в том числе в условиях удаленной работы и сократить расходы на обслуживание телефонии. Каждому пользователю «Корпоративной АТС 2.0» доступен удобный интерфейс с полным управлением и детальной статистикой в личном кабинете. Теперь сотрудники всегда будут оставаться на связи благодаря возможности организации совместной аудиоконференции, одновременного приема звонков на многоканальные номера и опции голосовой почты.

«Корпоративная АТС 2.0» доступна для подключения на всех бизнес-тарифах оператора. При активации услуги клиенты могут бесплатно пользоваться сервисом в течение недели. Если компания довольна качеством телефонии, она может внести плату и продолжить пользоваться АТС.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2, сказала: «Наша цель – предложить различные инструменты, которые помогут бизнесу не только сохранить и приумножить клиентскую базу, но и нарастить прибыль за счет сокращения затрат. «Корпоративная АТС 2.0» позволит сделать процессы более гибкими и адаптировать их в случае необходимости под разные режимы работы, как в офисе, так и при удаленном формате. Настройка АТС займет минимальное количество времени, и клиентам не придется покупать дополнительное оборудование для установки. Так, мы в максимально сжатые сроки объединяем сотрудников в единую корпоративную телефонную сеть при сохранении действующей логики обработки входящих вызовов».

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