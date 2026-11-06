Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мобильная связь Многоканальный номер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
|Мельников Александр 98 3
|Тюрина Мария 59 3
|Белов Александр 76 2
|Бызов Дмитрий 38 2
|Венцлавович Елена 41 2
|Нечай Елена 39 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Бессарабский Алексей 29 2
|Труфанов Владимир 15 2
|Матвиенко Андрей 47 2
|Колесников Павел 5 2
|Зигуля Юрий 17 2
|Алексина Александра 2 1
|Байгильдин Дамир 41 1
|Фитискин Алексей 3 1
|Бабарикин Михаил 1 1
|Исхизова Александра 102 1
|Товбин Илья 3 1
|Шелике Виктор 1 1
|Колохов Александр 1 1
|Стрижко Ольга 4 1
|Шаврина Юлия 1 1
|Двинина Олеся 97 1
|Ерзнкян Минас 2 1
|Талбацкий Ян 3 1
|Галиянов Юлай 1 1
|Прымха Денис 1 1
|Садовенко Илья 65 1
|Шведов Александр 50 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Здаров Андрей 17 1
|Артемьева Надежда 8 1
|Иревли Сергей 21 1
|Биккужин Рамиль 82 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Кузнецов Александр 165 1
|Таболин Сергей 21 1
|Чинкова Мария 29 1
|Рожков Александр 21 1
|Русаков Александр 4 1
|Network World 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.