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Мобильная связь Многоканальный номер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.11.2026 Перемены, которые важны: «Ростелеком» завершает модернизацию сети связи в селе Кочево Пермского края 1
05.06.2025 «Ростелеком» обеспечивает медицинские учреждения Югры виртуальной цифровой инфраструктурой 1
07.09.2023 «Мегафон» помог запустить колл-центр для сети ресторанов в 100 городах России 1
23.03.2023 Приграничный бизнес России и Китая стал втрое чаще подключать многоканальные номера 1
16.02.2023 МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж» 1
16.11.2021 Виртуальная АТС в смартфоне: как дополнить мобильную связь новыми функциями 1
04.08.2021 «Мегафон» запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров 1
12.03.2021 МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800 1
12.02.2021 Tele2 запустила новый формат АТС для бизнес-абонентов по всей России 1
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР 1
28.10.2020 «Билайн Бизнес» запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес» 1
27.05.2020 «Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке 1
25.04.2019 «Билайн» запустил недорогой тариф для «Мобильного предприятия» 1
06.02.2019 «Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе» 1
13.11.2018 «Мегафон» построил в реале специальный офис, чтобы лучше продавать услуги в онлайне 1
03.10.2017 MCN Telecom представил новые тарифы, позволяющие экономить до 20% при годовом списании 1
21.08.2017 Требуйте пробный период, чтобы оценить качество телеком-услуг 1
16.08.2017 MCN Telecom запускает услуги телефонии в Волгограде и Астрахани 1
26.07.2017 Tele2 запустила готовое решение «Выгодный комплект» для корпоративных клиентов 1
25.04.2017 «Яндекс.Телефония» теперь доступна физическим лицам 1
22.03.2017 MCN Telecom активно наращивает абонентскую базу в ЦФО 1
19.12.2016 МТС организовал call-центр для «МРСК Юга» в Астрахани 1
13.12.2016 МТС сообщил о росте подключений b2b-услуг в Красноярском крае 1
28.11.2016 МТС сообщил о росте B2B-услуг малого бизнеса в Саратовской области 1
04.10.2016 МТС подвел итоги работы в B2B-секторе республики Марий Эл 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
07.09.2016 Учебный центр Softline поможет компаниям внедрять профстандарты 1
23.08.2016 Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья 1
22.08.2016 Количество корпоративных абонентов Tele2 в Красноярском крае за год выросло на 20% 1
22.08.2016 МТС: Астраханские компании увеличили потребление оптимизирующих услуг связи 1
18.08.2016 МТС обеспечила услугами связи авиакомпанию «Грозный Авиа» 1
02.08.2016 Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра повышает качество обработки вызовов 1
05.07.2016 МТС отмечает рост популярности облачных и телематических сервисов среди бизнес-клиентов Среднего Урала 1
10.06.2016 ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан 1
25.04.2016 «Телфин» увеличил на 13% число подключений виртуальных номеров в первом квартале 2016 г. 1
30.03.2016 «МегаФон» сокращает виртуальные очереди в поликлиниках Кирова 1
10.02.2016 «Телфин» запустил новый сервис телефонии для малого бизнеса 1
24.12.2015 МТС отмечает рост спроса на контактные сервисы среди корпоративных клиентов в Томской области 1
11.12.2015 ТТК предоставил номер 8-800 медицинскому центру «Феникс-Мед» в Липецке 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1

Публикаций - 94, упоминаний - 96

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2160 9
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 271 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 6
Ростелеком 11101 5
МегаФон 11079 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 512 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 115 5
ЛайфТелеком - Телфин 301 5
Yandex - Яндекс 9461 4
Новион 8 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3404 3
NMS Communications 6 2
РеалТех КБ - Реальные технологии Конструкторское бюро 6 2
Флагман телеком 3 2
Softline - Софтлайн 3836 2
9790 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
Крок - Croc 1972 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 2
Naumen - Наумен 764 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 878 2
ВестКолл - WestCall - ВинЛинк 90 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 38 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
МТС Exolve - MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 42 2
Корпорация О.С.С. - Кивинет 39 1
SunSim - СанСим 8 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
Сахалинсвязь 5 1
Wilstream - Уиллстрим 3 1
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5758 1
Cisco Systems 5387 1
Amazon Inc - Amazon.com 3321 1
Alibaba Group 486 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3032 2
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 96 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Связной ГК 1406 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 1
ВкусВилл - Избёнка 225 1
Спортмастер - Sportmaster 204 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 193 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 99 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Infinity Taxi 8 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 80 1
Газпром трансгаз 158 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Новард УК - Novard 73 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Грозный Авиа - авиакомпания СОП ПАО 1 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Томскнефть ВНК 9 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 7 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1313 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 151 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 100 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
Росреестр - ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26735 52
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1334 35
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 462 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8786 29
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4586 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24970 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23350 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30016 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 19
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 735 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8477 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55320 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 559 14
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18446 12
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Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 362 7
МТС Коммуникатор 31 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 4
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 186 4
Новион - Октолайн ВАТС - Octoline IP-АТС 8 3
Microsoft Office 4261 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 193 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 361 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 485 2
МТС для такси - МТС Smart такси 5 1
IBS HR-решения - IBS HR-консалтинг 8 1
Линия24 - Базовый ЦОВ 3 1
Google Android 15417 1
Apple iOS 8682 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Apple - App Store 3159 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 984 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 1
Apple iPhone 6 4859 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1449 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 96 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 424 1
Qsoft - amoCRM 161 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48359 28
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3087 5
Европа 25064 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8734 4
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 16
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1909 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 11
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22207 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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