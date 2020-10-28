«Билайн Бизнес» запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес»

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») обновляет тарифную линейку для корпоративных клиентов «Яркий бизнес». Она будет доступна с 7 октября 2020 г. во всех регионах присутствия Билайн в России.

В рамках обновленной линейки доступно 6 пакетных тарифных планов (ТП). Теперь в них включено еще больше интернет-трафика, что отвечает росту спроса на услуги мобильного интернета: по данным за II квартал 2020 г., среднестатистический корпоративный абонент Билайн расходует на 44% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, на большинстве тарифов линейки интернет может быть полностью безлимитным: как вшитым в тариф, так и при подключении соответствующей опции, которая стоит всего 100 руб. в месяц. При этом в тариф уже включен безлимитный доступ к популярным мессенджерам, соцсетям, а также картографическим, почтовым и музыкальным сервисам.

В тарифной линейке «Яркий бизнес» можно самостоятельно сконструировать тариф, выбрав вариант с увеличенным или безлимитным пакетом интернета, либо с безлимитными звонками в сети Билайн, начиная с первой минуты разговора.

Также введен новый тариф с наполнением, достаточным для удовлетворения основных потребностей бизнеса в услугах мобильной связи, и абонентской платой от 200 руб. в месяц (в зависимости от филиала).

На трех старших ТП в пакет теперь включены международные звонки в 35 стран мира: 50, 100 и 150 минут. Объем интернет-трафика в международном роуминге 300, 500 и 1000 МБ соответственно.

На всех тарифных планах линейки абонентам доступна услуга «Облачная АТС» и бесплатный многоканальный номер на выбор (городской или мобильный). В состав тарифа, за исключением самого доступного, включена услуга «Облачная АТС». Для подключившихся на тарифный план «Яркий бизнес» действует акция на 30-дневный период бесплатного использования облачных сервисов BeeCLOUD (серверов 1С, web-хостинга, почтовых серверов, виртуальных машин и т.п.), а в подарок клиент получает пакет таргетированных SMS-рассылок в количестве от 500 до 1500 сообщений.

Мы понимаем, как важно дать бизнесу запуститься и встать на ноги, поэтому готовы предлагать удобные цифровые инструменты для его поддержки и развития.