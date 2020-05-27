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«Ростелеком» объединил телефоны центров занятости Самарской области в облаке

Телеком Инфраструктура Облака

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области, объединив в облачную сеть 500 внутренних номеров. Подведомственные министерству центры занятости населения городских округов и муниципальных районов получили телефонные номера с кодом 8-800.

«В ситуации распространения коронавирусной инфекции количество обращений граждан по вопросам трудоустройства, постановки на учет и оформления пособий по безработице увеличилось в разы. Только за последний месяц в службу занятости населения поступило свыше 7 тыс. звонков. На номер 8-800 людям стало проще до нас дозвониться. Многоканальная связь помогает нам справиться с потоком звонков и проконсультировать всех, кто в этом нуждается», — отметил заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий.

«Для людей, которые теряют работу, оформляют пособия и ищут новые возможности трудоустройства, важно быть на связи со специалистами центров занятости населения. Поэтому “Ростелеком’’ подключил “Виртуальную АТС” ведомству в максимально короткие сроки, развернув инфраструктуру в течение одного дня», — сказала заместитель директора Самарского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Анастасия Толочная.

«Виртуальная АТС» позволяет учреждению принимать звонки от нескольких человек одновременно и с помощью голосового меню перераспределять вызовы на профильных специалистов.

Всем телефонным номерам ведомства присвоены короткие номера. Пользуясь внутренней нумерацией, сотрудники разных подразделений, в том числе, расположенных в районных центрах, могут звонить друг другу бесплатно.

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