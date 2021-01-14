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Мобильная связь Короткий номер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.01.2021 В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список

Новые короткие номера Российская система и план нумерации, определяющая структуру цифровых, буквенн
02.03.2020 ВТБ запустил короткий номер контакт-центра

услуг. Звонок по России бесплатный. Также пользователям сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка. Кроме того, клиенты могут оставить письменное обращение на сайте ВТБ. Данный короткий номер предназначен для звонков клиентов в контакт-центр. С этого номера не будут поступать звонки и SMS-рассылка от сотрудников ВТБ. Поэтому банк рекомендует быть внимательными для обе
06.04.2017 «Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер

Контакт-центр «Атлант Телеком» переместился на площадку velcom и запустил бесплатный короткий номер 150, который сменит многочисленные городские номера. Об этом CNews сообщили в velcom. Интеграция с velcom предполагает не только физический переезд контакт-центра, но и объединен
17.07.2014 «Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну»

Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком» перестал пропускать трафик от своих абонентов на короткие номера, приобретенные у ПТС. В ПТС считают это нарушением заключенного между сторона
23.06.2014 «Билайн» подвел итоги программы по повышению качества услуг на коротких номерах

ые списания с мобильного счета, внезапные подключения сервисов, вирусы, отправляющие платные смс на короткие номера, – вот лишь некоторые проблемы, с которыми постоянно сталкиваются абоненты, -
13.03.2014 В сотовых сетях заработал короткий номер центра поддержки госуслуг «115»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в сетях подвижной радиосвязи по всей стране заработал короткий номер «115» для вызова единой службы поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Теперь по номеру «115» абоненты российск
06.11.2013 В Ростовской области появится единый короткий номер справочной по наличию лекарств в аптеках

С 1 декабря текущего года в Ростовской области будет внедрен пилотный проект «Служба 130» - короткий номер справочной по наличию лекарственных средств в аптеках. Данное решение было принято на совещании под председательством министра информационных технологий и связи региона Германа Л
22.04.2013 «Билайн» вернул 90 млн руб. обворованным абонентам

олучили в 2012 г. 90 млн руб. в порядке компенсации за мошеннические услуги, оказанные посредством «коротких номеров». Как сообщает «Билайн», самим сервис-провайдерам, связанным с «короткими но
03.08.2012 «Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам

исполнительный директор «Мамбы» Ярослав Сергеев. За продление «привязки» спамеры требуют выслать на короткий номер два SMS стоимостью 300 руб. Ярослав Сергеев уточняет, что в «Мамба» срок дейст
27.12.2011 Короткий номер против 8-800

сплатно вне зависимости от того, где находится. А операторы уже вывели на рынок новое предложение - короткие номера. Их основным преимуществом является простота: вместо 11 цифр необходимо запом
19.12.2011 «ПриватБанк» запустил бесплатный короткий номер для платежей по телефону

«ПриватБанк» внедрил услугу «Платежи по телефону», которая позволяет клиентам совершать платежи по мобильному телефону. Теперь клиенты банка могут просто позвонить на бесплатный короткий номер 3700 со своего мобильного и дать поручение оператору создать платеж: например, оплатить счет или перевести деньги на свою или чужую карточку. Для этого достаточно сообщить операт
08.09.2011 «МегаФон» в 1 полугодии вернул 2 млн руб. абонентам, пострадавшим от мошенничества с короткими номерами

страдавших и также возвращают им средства. По словам Хренова, средняя сумма мошенничества с помощью коротких номеров составляет 300-900 руб. В первом полугодии 2011 г. количество абонентов, обр
06.09.2010 Таганский суд Москвы признал законным взимание денег с абонентов за входящие SMS с коротких номеров

Таганский суд Москвы сегодня признал законным взимание денег с абонентов за входящие SMS-сообщения с коротких номеров, сообщает «Прайм-Тасс». Таким образом, суд отклонил иск общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» к оператору сотовой связи МТС с требованием признать такую пра
08.07.2010 «Билайн» будет брать деньги за защиту от мошенников

с премиум-тарификацией. Услуга позволяет заблокировать как исходящие, так и входящие SMS-запросы на короткие номера – на все, либо на те, которые абонент внес в «черный список», рассказала CNew
02.07.2010 «Билайн» и «Мегафон» наказали контент-провайдера за SMS-мошенников

и «Билайн»). Как рассказали CNews представители оператора, за последние три месяца принадлежащие А1 короткие номера блокировались 10 раз, а сам провайдер был оштрафован на 5 млн руб. В другом о
04.06.2010 «Комстар» и МТС запустили новую услугу «FMC – короткий номер» для корпоративных абонентов

Операторы «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о запуске для корпоративных клиентов Московского региона новой услуги «FMC-короткий номер», которая позволяет объединить мобильные и офисные телефоны сотрудников в полноценную единую внутрикорпоративную телефонную сеть с выделенным диапазоном короткой нумерации. «Сего
20.05.2010 Роскомнадзор предложил операторам информировать абонентов о стоимости SMS перед его отправкой на короткий номер

списание средств с телефонных счетов, на неоказание заявленных услуг, на факты мошенничества, когда короткие номера используются для разблокирования компьютеров, заблокированных вредоносными пр
05.02.2009 МЧС и абоненты - первые жертвы коротких номеров

омеру 08. Для звонков с мобильных телефонов, была выделена специальная городская линия с семизначным номером. Для одного из регионов Киева, семизначный номер вызова мастера был таким 462-22-22. Новые короткие номера, введенные на Украине, уже доставили неприятности как абонентам, так и экстренным службам Курьезный случай произошел в первый день с одним из знакомых автора, у которого вышел и

Публикаций - 399, упоминаний - 468

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 93
МегаФон 10742 86
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 38
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
Dr.Web - Доктор Веб 1294 21
Ростелеком 10948 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Google LLC 12688 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Samsung Electronics 11064 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Microsoft Corporation 25775 8
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 8
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 8
Yandex - Яндекс 9215 7
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
X Corp - Twitter 2938 5
ESET - ESET Software 1161 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 5
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Sony 6739 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Lenovo Motorola 3566 4
PayPal 671 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 4
AOC 113 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
NanduQ - Qiwi 1013 7
Почта России ПАО 2370 6
Связной ГК 1401 6
Альфа-Банк 1979 6
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Евросеть 1421 5
eBay Inc 1640 4
Visa International 1993 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Русский стандарт Банк 509 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 3
101Hotels.com 456 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
Экоокна 4 2
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Газпром нефть 725 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 272
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 147
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 140
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 72
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 54
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 51
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 42
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 31
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 18
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 379 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
Google Android 15243 42
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
Apple iOS 8583 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Microsoft Windows 16882 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Apple iPhone 6 4861 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
Nokia Symbian OS 1411 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple - App Store 3109 6
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 6
МТС Автосекретарь 69 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 5
Dr.Web CureIt! 39 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple iPad 4011 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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