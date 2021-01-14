В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список Новые короткие номера Российская система и план нумерации, определяющая структуру цифровых, буквенн

ВТБ запустил короткий номер контакт-центра услуг. Звонок по России бесплатный. Также пользователям сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка. Кроме того, клиенты могут оставить письменное обращение на сайте ВТБ. Данный короткий номер предназначен для звонков клиентов в контакт-центр. С этого номера не будут поступать звонки и SMS-рассылка от сотрудников ВТБ. Поэтому банк рекомендует быть внимательными для обе

«Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер Контакт-центр «Атлант Телеком» переместился на площадку velcom и запустил бесплатный короткий номер 150, который сменит многочисленные городские номера. Об этом CNews сообщили в velcom. Интеграция с velcom предполагает не только физический переезд контакт-центра, но и объединен

«Мегафон» и таксисты объявили войну «Билайну» Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). «Вымпелком» перестал пропускать трафик от своих абонентов на короткие номера, приобретенные у ПТС. В ПТС считают это нарушением заключенного между сторона

«Билайн» подвел итоги программы по повышению качества услуг на коротких номерах ые списания с мобильного счета, внезапные подключения сервисов, вирусы, отправляющие платные смс на короткие номера, – вот лишь некоторые проблемы, с которыми постоянно сталкиваются абоненты, -

В сотовых сетях заработал короткий номер центра поддержки госуслуг «115» Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в сетях подвижной радиосвязи по всей стране заработал короткий номер «115» для вызова единой службы поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Теперь по номеру «115» абоненты российск

В Ростовской области появится единый короткий номер справочной по наличию лекарств в аптеках С 1 декабря текущего года в Ростовской области будет внедрен пилотный проект «Служба 130» - короткий номер справочной по наличию лекарственных средств в аптеках. Данное решение было принято на совещании под председательством министра информационных технологий и связи региона Германа Л

«Билайн» вернул 90 млн руб. обворованным абонентам олучили в 2012 г. 90 млн руб. в порядке компенсации за мошеннические услуги, оказанные посредством «коротких номеров». Как сообщает «Билайн», самим сервис-провайдерам, связанным с «короткими но

«Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам исполнительный директор «Мамбы» Ярослав Сергеев. За продление «привязки» спамеры требуют выслать на короткий номер два SMS стоимостью 300 руб. Ярослав Сергеев уточняет, что в «Мамба» срок дейст

Короткий номер против 8-800 сплатно вне зависимости от того, где находится. А операторы уже вывели на рынок новое предложение - короткие номера. Их основным преимуществом является простота: вместо 11 цифр необходимо запом

«ПриватБанк» запустил бесплатный короткий номер для платежей по телефону «ПриватБанк» внедрил услугу «Платежи по телефону», которая позволяет клиентам совершать платежи по мобильному телефону. Теперь клиенты банка могут просто позвонить на бесплатный короткий номер 3700 со своего мобильного и дать поручение оператору создать платеж: например, оплатить счет или перевести деньги на свою или чужую карточку. Для этого достаточно сообщить операт

«МегаФон» в 1 полугодии вернул 2 млн руб. абонентам, пострадавшим от мошенничества с короткими номерами страдавших и также возвращают им средства. По словам Хренова, средняя сумма мошенничества с помощью коротких номеров составляет 300-900 руб. В первом полугодии 2011 г. количество абонентов, обр

Таганский суд Москвы признал законным взимание денег с абонентов за входящие SMS с коротких номеров Таганский суд Москвы сегодня признал законным взимание денег с абонентов за входящие SMS-сообщения с коротких номеров, сообщает «Прайм-Тасс». Таким образом, суд отклонил иск общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» к оператору сотовой связи МТС с требованием признать такую пра

«Билайн» будет брать деньги за защиту от мошенников с премиум-тарификацией. Услуга позволяет заблокировать как исходящие, так и входящие SMS-запросы на короткие номера – на все, либо на те, которые абонент внес в «черный список», рассказала CNew

«Билайн» и «Мегафон» наказали контент-провайдера за SMS-мошенников и «Билайн»). Как рассказали CNews представители оператора, за последние три месяца принадлежащие А1 короткие номера блокировались 10 раз, а сам провайдер был оштрафован на 5 млн руб. В другом о

«Комстар» и МТС запустили новую услугу «FMC – короткий номер» для корпоративных абонентов Операторы «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о запуске для корпоративных клиентов Московского региона новой услуги «FMC-короткий номер», которая позволяет объединить мобильные и офисные телефоны сотрудников в полноценную единую внутрикорпоративную телефонную сеть с выделенным диапазоном короткой нумерации. «Сего

Роскомнадзор предложил операторам информировать абонентов о стоимости SMS перед его отправкой на короткий номер списание средств с телефонных счетов, на неоказание заявленных услуг, на факты мошенничества, когда короткие номера используются для разблокирования компьютеров, заблокированных вредоносными пр