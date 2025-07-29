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ICCCI International Contact Center Certification Institute МИСКЦ Международный институт сертификации контактных центров
УПОМИНАНИЯ
ICCCI и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 2
|Мельников Юрий 11 6
|Рыбинская Елизавета 15 5
|Богачева Катерина 8 5
|Войтова Елена 9 5
|Попова Мария 141 4
|Дзядзя Лариса 8 4
|Аниканов Вадим 21 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Стрельникова Светлана 8 4
|Бурихин Андрей 5 4
|Серова Елена 320 4
|Буланкин Сергей 12 4
|Петров Михаил 138 3
|Велесевич Алена 5 3
|Садовский Алексей 12 2
|Коптяев Юрий 1 1
|Петренко Андрей 3 1
|Попенко Сергей 1 1
|Салмин Павел 1 1
|Осокина Полина 25 1
|Ромашин Максим 5 1
|Шишмарев Сергей 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11336 5
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