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ICCCI International Contact Center Certification Institute МИСКЦ Международный институт сертификации контактных центров

ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте 1
03.07.2024 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295 2
29.12.2017 Контакт-центр банка ВТБ подтвердил соответствие Европейскому сертификату качества 1
13.02.2013 Naumen займется проведением аудитов по международному стандарту EN15838 1
26.10.2012 Контакт-центры завтра: "облака", роботы, работа из дома 1
27.09.2012 Сall-центры будущего: какие они? 1
30.08.2012 Call-центр будущего: Каким он будет? 1
03.08.2012 Call-центр будущего: Какой он? 1
13.04.2012 Конференция CNews: «Сall-центры: заглядывая в будущее» 1
11.11.2011 «Телеком-Экспресс» прошел аудит на соответствие стандарту EN 15838:2009 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

ICCCI и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1168 4
Такском - Taxcom 242 3
Naumen - Наумен 657 2
Крок - Croc 1788 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4273 1
X Corp - Twitter 2891 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Genesys 208 1
Ростелеком 10056 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 73 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 4
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 18 4
Экоокна 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 1
Связной Банк 105 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1248 3
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7238 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7696 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1999 4
Мобильная связь - Короткий номер 395 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13090 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 2
Стандартизация - Standardization 2196 2
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 6 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 898 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16459 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5137 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 699 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4222 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1054 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12029 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10969 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2690 1
Click-to-Call 33 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8520 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6041 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2178 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 1
Data monetization - Монетизация данных 1740 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 530 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 158 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1247 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1858 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Мельников Юрий 11 6
Рыбинская Елизавета 15 5
Богачева Катерина 8 5
Войтова Елена 9 5
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Буланкин Сергей 12 4
Петров Михаил 138 3
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 962 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3071 1
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Аудит - аудиторский услуги 2889 5
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5426 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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