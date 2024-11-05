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HRM WFM Workforce Management Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников Time Management

HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management

 

Запомни: вся бригада отстает, когда один болтается без дела! (Неизвестный художник) 1970-е годы Запомни: вся бригада отстает, когда один болтается без дела! (Неизвестный художник) 1970-е годы
«Цени рабочую минуту!» Плакат СССР о бережном отношении к рабочему времени. Абезгус Е., 1964 год. «Цени рабочую минуту!» Плакат СССР о бережном отношении к рабочему времени. Абезгус Е., 1964 год.
«НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ!» А. Рудкович, 1968 год. «НЕ ТЕРЯЙ РАБОЧИХ МИНУТ!» А. Рудкович, 1968 год.
Сноровку и душу в работу вложи, каждой минутой труда дорожи! (Р. Сурьянинов) 1983 год Сноровку и душу в работу вложи, каждой минутой труда дорожи! (Р. Сурьянинов) 1983 год
Береги рабочую минуту! (В. Иванов) 1958 год Береги рабочую минуту! (В. Иванов) 1958 год
Каждой рабочей минуте - строгий счет! (Коминарец И.) 1979 год Плакат отображает идею рационального использования времени трудящихся для достижения высоких показателей на производстве. Каждой рабочей минуте - строгий счет! (Коминарец И.) 1979 год Плакат отображает идею рационального использования времени трудящихся для достижения высоких показателей на производстве.
На работе - работай! Показан типичный трудовой день чрезвычайно ленивого отдела - сотрудники бесконечно пьют чай и болтают, читают газеты и вяжут, вместо того, чтобы коллективно трудиться для решения поставленных задач. К. Георгиев, 1971г. На работе - работай! Показан типичный трудовой день чрезвычайно ленивого отдела - сотрудники бесконечно пьют чай и болтают, читают газеты и вяжут, вместо того, чтобы коллективно трудиться для решения поставленных задач. К. Георгиев, 1971г.
Лодырь и передовик На плакате изображены двое рабочих, один из них качественно выполняет свои задачи, без лишних слов - в ящике с готовыми изделиями лежит уже множество металлических деталей. Другой рабочий в аналогичный ящик кидает лишь окурки папирос "Север", его станок даже не включен и стоит без дела. Б. Иванов, 1972г. Лодырь и передовик На плакате изображены двое рабочих, один из них качественно выполняет свои задачи, без лишних слов - в ящике с готовыми изделиями лежит уже множество металлических деталей. Другой рабочий в аналогичный ящик кидает лишь окурки папирос "Север", его станок даже не включен и стоит без дела. Б. Иванов, 1972г.
"Лодырь" 1930 г. Михаил Черемных "Лодырь" 1930 г. Михаил Черемных
Меньше вертеться, больше работать! Плакат посвящен дисциплине на работе и продуктивности. В 1983 году был введен «метод Андропова», устанавливающий ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины. Вместе с ним на предприятиях появились подобные плакаты. Автор неизвестен, 1983г. Меньше вертеться, больше работать! Плакат посвящен дисциплине на работе и продуктивности. В 1983 году был введен «метод Андропова», устанавливающий ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины. Вместе с ним на предприятиях появились подобные плакаты. Автор неизвестен, 1983г.
«А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год. «А как ты сегодня поработал?» Советский плакат о труде. Неизвестный художник, 1958 год.
«Выполним план великих работ», 1930 Худ. Г. Клуцис «Выполним план великих работ», 1930 Худ. Г. Клуцис
Вот наши показатели – а ваши? (В. Корецкий) 1947 год Вот наши показатели – а ваши? (В. Корецкий) 1947 год
«Сверх плана» Советский плакат о развитии машиностроения. Денисовский Н. Ф., 1973 год. «Сверх плана» Советский плакат о развитии машиностроения. Денисовский Н. Ф., 1973 год.
«План выполнили досрочно. А вы?..» Советский плакат о выполнении и перевыполнении норм производственного плана. Кершин Ю. В., 1983 год. «План выполнили досрочно. А вы?..» Советский плакат о выполнении и перевыполнении норм производственного плана. Кершин Ю. В., 1983 год.
«Каждый % сверх плана – удар по поджигателям войны» Послевоенный плакат главный акцент пропаганды был направлен на демонстрацию достижений в Стране советов. Художник Кокорекин А, 1952 год «Каждый % сверх плана – удар по поджигателям войны» Послевоенный плакат главный акцент пропаганды был направлен на демонстрацию достижений в Стране советов. Художник Кокорекин А, 1952 год
Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002. Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.
Виктор Пивоваров, 1975 год. Режим дня одинокого человека. Виктор Пивоваров, 1975 год. Режим дня одинокого человека.


05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников

тыс. почтовых отделений. Систему разработала команда «Норбит» на базе отечественного решения Goodt WFM (Workforce Management). Об этом CNews сообщили представители «Почты России». Единая инфор
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen

СК «Росгосстрах» завершила миграцию контакт-центра на российские продукты Naumen Contact Center и Naumen WFM. В новом решении 220 операторов обрабатывают до 465 тыс. звонков в месяц. Система обеспечивает 95% точности прогноза рабочей нагрузки. Исполнитель проекта — «АМТ-Груп». Об этом CNews сообщи
06.08.2024 Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня

Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня. Систему для управления рабочим временем – работы с графиками и табелем – внедрили на Соли
14.02.2024 Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса

ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудниками. «WFM Старт» включает функционал для цифрового табелирования, планирования персонала и биржу см
20.12.2023 Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud

Сервис для организации командировок Smartway внедрил WFM-систему для построения рабочих графиков 200 сотрудников клиентской поддержки на базе облачного продукта Naumen WFM Cloud. С помощью решения компания перешла к долгосрочному планирова
11.10.2023 15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли уча
14.09.2023 «Спортмастер» автоматизировал построение рабочих графиков для 400 операторов службы клиентского сервиса с помощью Naumen WFM

«Спортмастер» внедрил российское решение Naumen Workforce Management (Naumen WFM) для формирования оптимальных рабочих графиков 400 специалистов собственного и аутсорсинг
06.04.2023 Lamoda автоматизировала построение рабочих графиков операторов колл-центра с помощью платформы Naumen WFM

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, для управления человеческим ресурсом внедрила решение Naumen WFM. Продукт Naumen позволяет планировать рабочие графики более 800 операторов собственного контактного центра компании и мониторить эффективность выполнения рабочих задач. Naumen WFM ав
23.03.2023 Эффективное управление расписанием операторов «Контакт-центра»: новый инструмент Mango Office

чных инструментов для бизнес-коммуникаций, объявляет о запуске нового сервиса WorkForce Management (WFM) для планирования работы персонала колл-центров, отделов продаж и поддержки клиентов. Man
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC»

ать работу своих контакт-центров за счет внедрения решения для автоматизации контакт-центров «Аргус WFM CC». Решения НТЦ «Аргус» входят в Единый реестр российского ПО и могут быть использованы

24.01.2023 «Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud

нс» внедрил в контактном центре российскую облачную систему для управления рабочей нагрузкой Naumen WFM Cloud. Решение прогнозирует периоды пиковых нагрузок на входящую линию с точностью до 90%
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt

Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), которое внедрила компания NDBC. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребно
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников

«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-решения Goodt (входит в группу «Ланит»), партнером по внедрению выступила компания NDBC. Система учитывает планы производства и позволяет рассчитывать потребность персонала на будущие перио
15.11.2022 «Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management

«Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). С новым решением организация автоматизировала процессы прогнозирования нагрузки и планирования рабочих смен операторов. Теперь контакт-центр обрабатывает 80% входящих звонков в течение 20
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС

казчикам российское решение для оптимизации рабочих процессов и улучшения клиентского опыта – АРГУС WFM CC. Об этом CNews сообщили представители CTI. Оператор контактного центра во многих случа
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему

ект по внедрению системы планирования рабочего времени для управления графиками сменного персонала (WFM-система). В качестве WFM-системы заказчиком была выбрана платформа Goodt, состоящая в рее
26.07.2022 «Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM

en сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию трудовых ресурсов позволил компании сэкономить около 20 млн руб. за год. Ежедневно контактный центр «Ситимобил» обрабатывает более 65 тыс. звонков, поступающих
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего времени
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV

«Корус консалтинг» создала WFM-решение для планирования персонала в ювелирной сети SOKOLOV. С помощью системы Verme W
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра

Компания NAUMEN завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактном центре Райффайзенбанка, одного из крупнейших коммерческих банков в России.

02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников

ного проекта, направленного на повышение эффективности управления персоналом. Пилотная зона системы WFM (Workforce Management) Goodt Time для расчета оптимальной численности и планирования гра
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM

ГК «Корус Консалтинг» и Verme, отечественный разработчик WFM-системы, объявили о заключении партнерского соглашения. Теперь клиенты ИТ-компании из сек
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen

ных продуктов Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) и Naumen Workforce Management (Naumen WFM) обеспечивает точное прогнозирование рабочей нагрузки и распределяет задачи, позволяя пла
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM

Naumen завершила проект внедрения решения Naumen Workforce Management (WFM) в контактных центрах российской страховой компании «Ингосстрах». WFM-система с вы
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»

разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов, начала промышленную эксплуатацию платформы BASIS.WFM, портировав на нее свою WFM-систему. Основным хранилищем данных в платформе BASIS.
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool

«Сетелем Банк» автоматизировал бизнес-процессы при помощи системы WFM (Work Force Management) на базе СУБД Tarantool, созданной Mail.Ru Group.Благодаря использованию Tarantool и внедрению BASIS.WFM «Сетелем Банк» успешно автоматизировал широкий спектр

08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»

«Интер РАО») внедрена российская система управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). Благодаря автоматизации процессов планирования рабочих смен операторов и прогнозировани
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра

Naumen официально представила Naumen WFM 2.0 – новую версию российского решения для управления рабочей нагрузкой в контактных цент
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»

компетенций в контакт-центре группы компаний «Цезарь-Сателлит» на базе Avaya Workforce Management (WFM). Согласно стратегии «Цезарь Сателлит», компания успешно увеличивает свое присутствие в с
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

с заказа такси Fasten оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen Workforce Management (WFM) позволяет прогнозировать нагрузку конт
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

сервис заказа такси, оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen WFM позволяет прогнозировать нагрузку контакт-центров и планирова
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC

емы управления персоналом розничных сетей (Retail Work Force Management) на российском рынке. Выбор WFM-системы, поставляемой компанией CDC, обусловлен высоким спросом на качественные отечестве
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»

вшего высокий уровень спроса со стороны заказчиков CDC на качественные отечественные решения класса WFM. Система OptiSystems WFM Retail хорошо зарекомендовала себя по итогам внедрения в 
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management

Workforce Management в аутсорсинговом контакт-центре (АКЦ) «Гран». Возможности полнофункционального WFM-решения, разработанного компанией Naumen, позволили оптимизировать процесс управления тру
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management

даж. Как сообщили CNews в Novardis, это первое внедрение в России решения SAP Workforce Management (WFM). «Основным результатом проекта стало улучшение уровня управления и прогнозирования потре
19.02.2015 «Телеком-Экспресс» оптимизирует персонал

России, оптимизировал работу своих контакт-центров. Внедрение решения Genesys Workforce Management (WFM) по управлению персоналом позволило сократить издержки и увеличить показатели роста бизне
14.01.2015 «Астерос» автоматизировал управление персоналом банка «Тинькофф Кредитные Системы»

афика руководителю. Например, взять отгул или подменить коллегу и заработать дополнительные отгулы. WFM автоматически расставляет смены, исходя из правил, что позволяет непредвзято учитывать вс
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович»

eopti и «Белтел» завершили проект по внедрению системы управления персоналом (Workforce Management, WFM) Teleopti CCC для оптимизации работы контакт-центра строительного торгового дома «Петрови
24.12.2012 Infor выпустила новое поколение решения Workforce Management

адачи для любой организации, — считает Митри Дадали (Mitri Dahdaly), менеджер по продуктам Infor по WFM. — Используя этот рецепт успеха, новейшая версия Infor WFM дает менеджерам именно

29.07.2012 Россияне проводят рабочее время в соцсетях

е и 13% в Европе сталкивались с запретом на доступ к соцсетям на работе, а в обеих Америках – всего лишь 6%. Интересно, что в мире наибольшее число сторонников свободного доступа к социальным сетям в рабочее время - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 48%. В Европе так считают гораздо меньше респондентов – 31%, а самыми сознательными сотрудниками выступают представители обеих Америк

Публикаций - 857, упоминаний - 943

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

8182 64
Microsoft Corporation 24587 48
Naumen - Наумен 622 43
Cisco Systems 5111 32
SAP SE 5266 29
Ростелеком 9646 28
Oracle Corporation 6679 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12432 25
Genesys 208 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8720 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2154 24
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1050 22
Yandex - Яндекс 7275 20
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 404 20
Крок - Croc 1772 19
МегаФон 8742 19
Meta Platforms - Facebook 4431 19
HP Inc. 5682 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3861 18
Прогноз 1647 18
IBM - International Business Machines Corp 9435 17
Google LLC 11745 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4853 16
Цифра ГК 2416 16
Broadcom - VMware 2352 15
Telegram Group 1938 14
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 14
VK - Mail.ru Group 3449 12
Корус Консалтинг ГК 1209 12
Softline - Софтлайн 2773 12
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1462 12
Dell EMC 5024 11
X Corp - Twitter 2843 11
AMT Group - АМТ-Груп 351 10
Citrix Systems 812 10
Intel Corporation 12176 10
Samsung Electronics 10233 10
Apple Inc 12053 10
InfoWatch - Инфовотч 1012 10
Directum - Директум 1081 10
Forcepoint - Websense 125 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1122 9
Huawei 3912 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 900 9
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 250 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 8
Infor - infor business AG 240 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1164 8
Diasoft - Диасофт 863 8
1С-Рарус 884 8
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 8
Ланит - Норбит - Norbit 365 7
Docsvision - ДоксВижн 1007 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1024 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 7
Dropbox 497 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 7
InterTrust - ИнтерТраст 328 7
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 6
Amazon Inc - Amazon.com 2989 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1630 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 265 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 441 6
1С-Битрикс - Bitrix 579 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 802 6
Beltel - Белтел 144 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
Oracle Siebel Systems 507 6
Рексофт - Reksoft 418 5
Accenture plc 682 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5676 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 260 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 200 5
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 127 5
Siemens AG - Siemens Group 2587 5
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 17 5
Системы документооборота 498 5
Teleopti 14 5
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 5 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2876 4
SAP CIS - САП СНГ 854 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3212 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
AT&T Inc 1676 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1179 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1843 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2539 4
Veeam Software 316 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 4
Fujitsu 2040 4
Sony 6541 4
ZyXEL Communications 291 4
Adobe Systems 1548 4
АйТи 1362 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 4
timebook - таймбук 6 4
Nvidia Corp 3474 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 359 4
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 4
Verint Systems 38 4
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 4
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 536 3
SimbirSoft - СимбирСофт 74 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1477 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1362 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 183 3
Salesforce.com 425 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 892 3
Schneider Electric 572 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1157 3
NetApp - Network Appliance 634 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 609 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 621 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 809 3
GitHub 803 3
Kyocera 239 3
Hitachi - Хитачи 1464 3
Xerox 1137 3
БАРС Груп 543 3
Konica Minolta 406 3
Canon 1394 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 3
Yahoo! 3696 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 409 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 740 3
Webmoney 542 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
ServiceNow 88 3
Falcongaze - Фалконгейз 70 3
Nintendo 753 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1004 3
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 184 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 189 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 226 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 496 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 438 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 3
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 797 3
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 5 3
Открытые технологии 700 3
ДОК 828 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 3
Box inc - box.com - box.net 357 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 170 3
Softkey - Софткей 210 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 286 3
ClickSoftware Technologies 11 3
Cisco Systems - Tandberg 162 3
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 43 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 322 2
Software AG 198 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Alibaba Group 422 2
Vodafone Group 1370 2
Oberon - Оберон 59 2
Inventive Retail Group 76 2
Такском - Taxcom 240 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 421 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 287 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 830 2
ФОРС - Центр разработки 632 2
ESET - ESET Software 1133 2
Dell Technologies - Dell Computer 2134 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2044 2
Red Hat 1304 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
MONT - МОНТ 143 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 2
LG Electronics 3613 2
Check Point Software Technologies 758 2
AMD - Advanced Micro Devices 4215 2
Toshiba Corporation 2925 2
1С-ИЖТИСИ 39 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 836 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 273 2
Информзащита 747 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2034 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Philips 2051 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 2
Navicon - Навикон 283 2
HTC Corporation 1499 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 635 2
UIPath 100 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
NtechLab - НтехЛаб 119 2
Corel Corporation 336 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 375 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1008 2
TeamViewer 117 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 504 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 2
OpenText - Micro Focus - Novell 871 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 2
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 2
ICL ГК 379 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 2
Омникомм - Omnicomm 164 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
NTT Data - Itelligence AG 41 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
OpenAI 198 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 428 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Ланит Интеграция 190 2
Comindware - Колловэар 150 2
AOL Inc 1593 2
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 2
Panduit 43 2
Riverbed Technology 112 2
Тензор 94 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 2
Dynatrace 56 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Газинформсервис - ГИС 264 2
Netgear 237 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 589 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 249 2
SoftwareONE Group 105 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
Altuera - Альтуэра 19 2
Radware 58 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 56 2
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 2
Ventra - Вентра 31 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 70 2
HP 3Com 677 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 70 2
NICE Systems 63 2
ЛайфТелеком - Телфин 212 2
Теко НПК 430 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 459 2
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 97 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 2
Kerio Technologies 64 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
WatchGuard Technologies 73 2
МегаФон - Мобиком 225 2
АМИ 73 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 34 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 238 2
Т1 Иннотех 176 2
Forte-IT - Форте-АйТи 32 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Forcepoint - Websense - SurfControl 43 2
АРМО ГК 141 2
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 2
Телеконтакт 11 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 153 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Транссеть 6 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 224 2
Газпром ЦПС 27 2
Novavox - Новавокс 11 2
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 2
Примо РПА 12 2
АйТи - Аплана Группа компаний 172 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 65 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 584 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 216 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 95 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 265 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 270 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ramax - Рамакс 115 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
Lenovo Motorola 3501 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Код Безопасности 610 1
Lenovo Group 2286 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 188 1
ММК Информсервис 51 1
Merlion - Мерлион 785 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1376 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 280 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Alphabet 130 1
Atlassian 115 1
Dr.Web - Доктор Веб 1253 1
Nutanix 96 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 188 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 124 1
ИКС 314 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 295 1
ZTE Corporation 747 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 362 1
Autodesk 607 1
Новые облачные технологии (НОТ) 443 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 476 1
Acronis - Акронис 447 1
Fortinet 382 1
SAS Institute 970 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 72 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 443 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
MediaTek - Ralink 524 1
G-Core Labs 73 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 419 1
TrueConf - ТруКонф 395 1
KPMG 255 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 320 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 305 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 295 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 602 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Logitech 420 1
Deutsche Telekom 911 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 468 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 417 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 143 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Максима ГК - GMCS 359 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 855 1
HP - Hewlett-Packard 3622 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Росплатформа - Р-Платформа 82 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 53 1
Trend Micro 600 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 136 1
Zyxel Nebula 40 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
Poly - Plantronics 136 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 16 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 288 1
Pentaho 59 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 139 1
China Mobile 406 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 53 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 194 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 1
Автодория 44 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 60 1
Verbatim 67 1
Teradata 210 1
Quorum - Кворум - 126 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 434 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 217 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Biocad - Биокад 78 1
CMC Magnetics Corporation 14 1
data.ai - App Annie 85 1
Актион МЦФЭР 56 1
Ponemon Institute 85 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 219 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 1
Amdocs 132 1
Sophos - SophosLabs 413 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 311 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 80 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 154 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 44 1
Xiaomi 1711 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 385 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 58 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 132 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 50 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 103 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 153 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 648 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 114 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
R-Vision - Р-Вижн 149 1
Базальт СПО - BaseALT 646 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Шахты 0 1
RetailCRM 30 1
Аргос НПФ 8 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 66 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 140 1
Manhattan Associates 59 1
МегаФон Ритейл 79 1
Мегаплан 75 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 114 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1287 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 329 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Парус Корпорация 549 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 33 1
Blizzard Entertainment 328 1
ТС-центр 6 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 173 1
OpenText 207 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Supermicro 109 1
TPV MMD 43 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 71 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 177 1
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 33 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 383 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Maykor GMCS 44 1
Maykor BTE 16 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 261 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Микротест 278 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 70 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Webroot Software 31 1
DataCore Software 31 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 29 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 1
Akelon - Акелон 31 1
Extron Electronics 62 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Kryon 5 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Монолит-Инфо 120 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Saprun - Сапран групп 51 1
RecFaces - РекФэйсис 28 1
Shure 13 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Dimension Data 17 1
Stafory - Стафори 16 1
Syntellect - Синтеллект 76 1
Tibco Software 81 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
Vertica 38 1
Цифровые активы 115 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Umidigi - UMI 14 1
Canon Europe 41 1
Canon Россия - Канон Ру 8 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 1
Automation Anywhere 10 1
AltaVista Search Engine 197 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 80 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Cisco IronPort Systems 53 1
ТСК ООО 5 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
РосКомпьютинг 1 1
Huawei Technologies 399 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
AOL - America Online 718 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
Advanta - Адванта Консалтинг 13 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Kofax 54 1
Microsoft - Activision Blizzard 477 1
Arduino Software 60 1
Motorola Solutions 104 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 163 1
Blue Prism 28 1
Yva.AI Inc - Findo 6 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
Zyxel Networking SBU 10 1
Ingenix Group 6 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Ideco - Айдеко 70 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 133 1
Винк 7 1
Омега 82 1
Appian Corporation - Appian Communications 10 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 17 1
RingCentral 14 1
iFellow - АйФэлл 42 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 10 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
WEY Technology - WEYTEC - Вей Текнолоджи 9 1
Nucleus 23 1
Connectome.ai 4 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 5 1
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 51 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 42 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 33 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 14 1
Долина Кулибина 1 1
ПСС - Платформа строительных сервисов 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 119 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Titanium 84 1
Evola - Эвола 30 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
ЕАЕ-Консалт 11 1
Frontstep - Фронтстеп 38 1
Quanta Computer 210 1
Телефонные Системы 40 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Agrivita - Экопроект 1 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Cloud One 6 1
СТТ - Связь Сервис Телекоммуникации 4 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 1
Harris Corporation 88 1
NetScout Systems - Network General 13 1
LifeSize 51 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 17 1
Kribrum - Крибрум 31 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
BCE - Bell Canada Enterprises 42 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Kronos Incorporated 1 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Информтехника и Связь 33 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
ZeroStack 2 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 2 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 20 1
Dialogic Corp 92 1
OLDI - ОЛДИ 12 1
5 элемент - Патио - Прадиус Нова 4 1
Питерская группа связистов 433 1
ST - Системные технологии 65 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
ИИ-Технологии 98 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 227 1
Enghouse Interactive 5 1
Астерос Консалтинг 64 1
Balluff - Баллуфф 4 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
Технологии Будущего 149 1
Хост ГК 37 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 157 1
A1 Telekom Austria Group 57 1
SES Networks 84 1
Системы и Технологии ГК 98 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
Instabank - Инстабанк 23 1
Bpium - Бипиум 6 1
Teleperformance - Телеперфоманс 26 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 107 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
Бизнес ИТ 43 1
СофтЭксперт 47 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Ланит Консалтинг 12 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 66 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
EA DICE 160 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Астра Пейдж - Astra Page 5 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
Tandberg Data 11 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Casio 332 1
TRENDnet 85 1
Bebo - социальная сеть 81 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Oracle - BEA Systems 161 1
Celly 4 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 108 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Motorola Inc 1140 1
Microchip Technology - Adaptec 120 1
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 1
Paybot 68 1
Voxtel 75 1
ЮНИ 68 1
Diamond Communications 58 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
HP Software 51 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 47 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
IDT 59 1
Divizion 54 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 42 1
Maxiplace 1 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
R-Style Computers 53 1
ЮНИ Корпорация 59 1
Saber Interactive 32 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 95 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
OpenText - Carbonite 7 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 691 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 23 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
TeamLead - Тимлид 11 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 42 1
Playfon - Плэйфон 37 1
Entera - Энтера 4 1
RedHelper 19 1
Game Insight 37 1
Telecom Austria 9 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 34 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Авантерн Телематика 1 1
Парадигма 151 1
MaxiPlace - Максиплэйс 1 1
Саотрон 8 1
Фаматек 22 1
Мототелеком 7 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 48 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 57 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
Mavenir 16 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Примтехносервис 1 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 1
Soft-Market - Софт-Маркет 17 1
WinPeak 9 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 221 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 42 1
Кредо-Диалог 5 1
Пассворк - Passwork 10 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Невалинк 7 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 122 1
Системы и Проекты ГК 39 1
AT&T - SBC Telecom - Pacific Bell 14 1
TopLog - ТопЛог 9 1
Nokia Russia - Нокиа Россия 12 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Gelarm - Геларм 36 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 226 1
IBS Dunice - Дунайс 4 1
Nextcloud 25 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Смоленские Мобильные Сети - Смоленская сотовая связь 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 1
Google - Niantic Labs 14 1
Pokemon Company 3 1
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 1
Ёлва - Yolva 3 1
Infotell - Инфотелл 5 1
RDN Group - РДН Групп 5 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 1
Ортикон групп 16 1
Бутис НПП 6 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
Микорд 3 1
Varwin 10 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 52 1
Тренд Телеком ГК 1 1
IQLine 1 1
City Call - Аутсорсинговый контактный центр 3 1
Nintex 13 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
Мангазея ГК - Мтех - Мангазея Технолоджи 2 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 26 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Clientterra 2 1
СервисТелеКом 3 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 27 1
Ambite - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 1
Ambite - Амбит 2 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
Генериум 13 1
ICL НПО ВС - Научно-производственное объединение вычислительных систем 3 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Альфа-ЭкоТелеком 2 1
Nortel - Bay Networks 23 1
Стек Софт 31 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 30 1
Санрайз Про - Sunrise Pro 8 1
SKEEF Systems - СКИФ Системс 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 205 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - RedPrairie 4 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 1
CodexProj - Кодекспродж 3 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 3 1
Hirsch Electronics 8 1
Авантелеком 24 1
Телеконтакт - РозумСофт 1 1
Voxlink - Вокс Линк 2 1
Гуру-Софт 3 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 63 1
ДиБиЭй - Цифровая Адаптация Бизнеса - DBA - Digital Business Adaptation 4 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
Энкост 2 1
SoftBCom - СофтБиКом 16 1
SoftBCom Berlin 5 1
YSoft 14 1
Sarex - Сарекс 5 1
ССТ - Специальные системы и технологии 8 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 1
Вента - Объединение Вента ПК 19 1
Вента - VentaFax 21 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 37 1
Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group 5 1
Gunnebo 3 1
FIDO-BIZNES - Фидо-Бизнес 1 1
ADVSoft 5 1
Veriato - SpectorSoft 4 1
Proximus Group - Telindus Group 11 1
Peribit Networks 7 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Ростелеком - TData - ТДата 20 1
Robinhood Markets 3 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 66 1
OptiSystems - ОптиСистемс 2 1
Murex 5 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
Ростелеком - РТК Корпоративные системы 1 1
USN Computers - Интегратика 3 1
CoWork - Коворкинг Платформ 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7250 17
РЖД - Российские железные дороги 1899 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2325 14
Лента - Сеть розничной торговли 2071 14
Superjob - Суперджоб 485 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 12
Почта России ПАО 2105 9
ПСБ - Промсвязьбанк 850 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 7
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 934 7
Ингосстрах СПАО 421 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1017 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 334 6
ГПБ - Газпромбанк 1080 6
Альфа-Банк 1766 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1144 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 450 5
Газпром ПАО 1340 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1623 5
LinkedIn 633 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 5
Volkswagen Group - VW 278 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 215 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 4
Спортмастер - Sportmaster 176 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Газпром нефть 616 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 430 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 478 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 122 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 4
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 62 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1304 3
Связной ГК 1369 3
Роснефть НК - нефтяная компания 512 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 245 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 3
Транснефть 299 3
МКБ - Московский кредитный банк 555 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 3
ВкусВилл - Избёнка 153 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 431 3
Северсталь ПАО - Severstal 476 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 906 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 3
НСПК - Национальная система платежных карт 809 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1071 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
X5 Group - Перекрёсток 541 3
Русагро Группа Компаний 276 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Volvo Cars 253 3
Альфа-Групп 694 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
Unilever - Юнилевер Русь 151 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1877 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 761 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 3
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
РЕСО-Гарантия СК 43 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 466 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 574 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 3
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 3
Unsplash 720 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 225 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
BMW Group 443 2
Ford 410 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 847 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Visa International 1946 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 477 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 2
Boeing 1008 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 328 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Assist - Ассист 209 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 75 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 2
Почта Банк 466 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 2
Совкомбанк Совесть 271 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 136 2
Магнит аптека 14 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 2
Студия Артемия Лебедева 97 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 205 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 2
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 2
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 2
Glenmark Pharmaceuticals - Гленмарк Фармасьютикалз - Гленмарк импэкс 4 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 283 2
Ford Motor 166 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 2
Акрон ГК - Acron 49 1
Airbnb 89 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 504 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Абсолют Банк 225 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1619 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Adidas - Адидас 159 1
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 446 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Gett 81 1
NanduQ - Qiwi 996 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Tesla Motors 391 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 208 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 95 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 426 1
Лента - Утконос 177 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 37 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Ренессанс Страхование 159 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 1
ФосАгро 126 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
ВТБ Лизинг 68 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Coca-Cola Company 253 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 407 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 661 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 113 1
ТрансКонтейнер 38 1
АльфаСтрахование СГ 317 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 138 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 197 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 78 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 92 1
IKEA - ИКЕА 154 1
ВТБ - ВТБ24 664 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Barclays 120 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
SoftBank Group 258 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 204 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ТС-инжиниринг 6 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 67 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Sequoia Capital 110 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Комус 94 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 131 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
КБ Стрелка 5 1
Деловые Линии ГК 66 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Bayer AG - Байер 83 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 69 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 38 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 260 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Бристоль - сеть магазинов 27 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Take Wing 1 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 43 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 203 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 1
БЕРГ - BERG 18 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 71 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
DuPont - Дюпон 100 1
Uber 328 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Связной Банк 104 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 62 1
Центр-инвест КБ 59 1
Планета Суши 11 1
Сбер - СберАвто 29 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
Магнит Косметик 33 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Ароса 5 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 60 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 134 1
A&NN 15 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Lockheed Martin 755 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 10 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 13 1
Harbor Capital 1 1
MR Group - МР Групп 30 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Лудинг - Luding 9 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 17 1
Genpact 5 1
Композит 91 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
КМЗ - Копейский машзавод - Копейский машиностроительный завод 2 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 6 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 68 1
Mascotte 22 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Новард УК - Novard 72 1
FICO 48 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 77 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Hansa - Ханса 114 1
Центр матери и ребенка Усть-Каменогорска 1 1
Усть-Каменогорская городская больница №1 КГКП 1 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Columbia Sportswear 6 1
Tesco 82 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
AdWatch Isobar 44 1
Резонанс НПП 369 1
Beko 70 1
Янган-Тау Санаторий 1 1
ABN AMRO 99 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 1
Цезарь Сателлит 39 1
JobsCentral 1 1
Седьмой Континент 64 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
РГЭС ГК - РегионГазЭнергоСтрой 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Капитал ООО 4 1
СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 11 1
Delta Air Lines - авиакомпания 87 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
СМ-Клиника 5 1
Капитал Лайф 14 1
Инград - Ingrad 12 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
Новый век 27 1
Томскнефть ВНК 9 1
Office Angels 1 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
НСФО - Национальный Совет по стандартам финансового учета и отчетности 1 1
Некстер ИК 33 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Металлург КБ 23 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Аскорт - Аудит-Эскорт 1 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
iTrend 13 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 6 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 17 1
Астерра ГК 2 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 7 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 42 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Аммоний АО 17 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
БыстроБанк 2 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 18 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Кофемания 47 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото 4 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Красный квадрат 10 1
Пари СК - страховая компания 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Bejo - Бейо Семена 1 1
Арнест ГК - Арнест упаковочные решения - Ball Corporation 9 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Togas Group - Тогас 2 1
Разгуляй 40 1
Ставропольский Бройлер 1 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Столичное АВД - Столичное коллекторское агентство 2 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 10 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Tupperware - Тапервэр 6 1
Татнефть - Тольяттикаучук - Тольяттисинтез - СИБУР Тольятти 2 1
Invisible Force - Культура Инноваций 1 1
Ravenol - Равенол Руссланд - 4 1
Сибинтел холдинг 4 1
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Heinz - Хайнц 26 1
ЭкспоЛинк - Expolink 1 1
McKesson 14 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Rabobank 13 1
Lacoste - Лакост 9 1
Shtokman Development AG - Штокман Девелопмент АГ 3 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11531 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3035 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4927 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4039 11
Федеральное казначейство России 1768 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3321 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4708 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4486 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5416 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2874 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2758 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1955 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1887 8
Судебная власть - Judicial power 2302 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 822 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2486 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 313 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1206 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1992 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5870 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3117 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2704 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2979 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1194 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 338 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3268 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1080 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 985 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1372 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 424 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2720 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 972 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1130 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 337 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 152 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1664 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 635 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 182 2
Роскачество - Российская система качества 35 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 149 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 2
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 4 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 768 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1390 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 451 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1155 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2179 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 329 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1367 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 312 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 750 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 113 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 727 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 216 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 777 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 85 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 198 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 203 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 333 1
Администрация Тулы 10 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 408 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 580 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 192 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 324 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 254 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 306 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Иркутской области 28 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 563 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 1