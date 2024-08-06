Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня

Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня. Систему для управления рабочим временем – работы с графиками и табелем – внедрили на Соликамском магниевом заводе.

Экономия времени стала возможной благодаря программе, входящей в линейку продуктов Alfa HR. PlanForce – российская разработка, которая используется на предприятиях оборонной промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Основная ее задача – управлять рабочим временем и оплатой труда. На крупном производстве СМЗ сложная система оплаты, которая строго соответствует ТК. Есть практически все виды оплат: одних только надбавок 20, а еще ночные/вечерние/сверхурочные, простои, обмены сменами. И все это в условиях непрерывного производства – c 1936 г. завод больше чем на шесть часов не останавливался.

PlanForce учитывает эти и другие условия и автоматически заполняет 600 графиков на год вперед. Они становятся основой для табеля. Все отклонения от графиков оформляются в режиме онлайн: смещение смен, больничные, сверхурочные.

Результат – автоматически заполненный электронный табельный журнал с графиками сменности, выходными, отклонениями и прочими условиями. Готова вся информация для передачи на расчет зарплаты и налогов.

Положенные виды оплаты, включая премии, надбавки и доплаты, для каждого временного промежутка программа определяет автоматически. Аналитики затрат также определяются для каждого дня в табеле и если надо, то и часа.

‎Соликамский магниевый завод – предприятие магниевой и редкометалльной промышленности России. На предприятии действует около 100 видов оплат. Это связано с тем, что СМЗ имеет различные производства. Есть три основных направления: магний, производство титана, производство тантала и ниобия, а еще вспомогательные производства. Каждое направление – своя система оплаты труда и свои графики. На одном заводе пять отдельных систем оплаты труда.

Раньше табели формировались вручную, до 8 числа следующего месяца. При этом ответственным за них сотрудникам приходилось работать в выходные.

«После внедрения PlanForce завод начал закрывать табель в последний день месяца, – отметил Алексей Иванов, директор по развитию Alfa HR. – Когда мы начинали проект, начальник расчетного отдела завода сказала: "‎Я не верю, что вы сможете хотя бы 5 числа подготовить табель к расчету зарплаты, а уж чтобы до конца месяца его закрыть – это из передачи “Очевидное-невероятное”. Поставили цель, провели обучение, разработали все необходимые регламенты и отчеты и получили желанный результат».