Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

Росатом СМЗ Соликамский магниевый завод

Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод

ОАО «‎Соликамский магниевый завод» – лидер магниевой и редкометальной промышленности России, входит в ГК «‎Росатом»

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
06.08.2024 Российская WFM-система PlanForce сократила сроки закрытия табеля на заводе в Пермском крае с восьми до одного дня 2
06.05.2024 «Ростелеком» построил 26 километров оптики для одного из крупнейших мировых производителей магниевой продукции Прикамья 2
21.11.2023 В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники 2
01.10.2015 Softline модернизировала ИТ-инфраструктуру «Соликамского магниевого завода» 4
27.01.2012 Panda Security защитила сеть «Соликамского магниевого завода» 3
31.08.2004 "БалтТрансСервис" внедрит систему бюджетирования Geac 1
15.08.2002 "Корус Консалтинг" открыл представительство в Москве 1
22.05.2002 Компания Comshare выпустила новую версию системы Comshare MPC 1
18.03.2002 "КОРУС Консалтинг" внедрил ERP-систему Navision AXAPTA в компании "OSKO" за 6 месяцев 1
06.03.2002 "КОРУС Консалтинг" внедрит Navision AXAPTA на заводе ОАО "ПНТЗ" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1253 5
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 5
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Broadcom - VMware 2404 1
Dell EMC 5052 1
Apple Inc 12272 1
Softline - Софтлайн 2977 1
HP Inc. 5717 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Integra 27 1
НИИ-Тантал 13 1
Ростелеком 9913 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 40 5
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 5
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 5
Чайковский текстиль 6 4
КомиТЭК - Коминефть - КомиАрктикОйл 5 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
Dixis - Диксис 359 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат 1 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1889 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3814 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5929 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6315 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2982 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3111 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7536 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13007 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2770 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4058 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2157 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2607 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 77 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 309 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 259 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1406 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10416 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4281 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 389 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 110 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 197 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4729 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4151 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2966 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 887 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 1
Microsoft Windows 2000 8663 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 3
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 2
Microsoft Office 3818 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Intel Amber Lake 53 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 61 1
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
Сурков Сергей 3 3
Слиньков Дмитрий 16 1
Изумрудов Олег 39 1
Брыкин Арсений 55 1
Архипов Константин 16 1
Шапошников Максим 4 1
Чернявский Антон 2 1
Исхизова Александра 87 1
Иванов Алексей 143 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 4
Европа 24384 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Дания - Королевство 1308 2
Германия - Федеративная Республика 12784 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1534 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
Казахстан - Республика 5640 1
Земля - планета Солнечной системы 10465 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
Беларусь - Белоруссия 5831 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4063 1
Украина 7668 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 72 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3011 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Россия - УФО - Курганская область 530 1
Сатурн - Титан (спутник) 484 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 827 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5994 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3513 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5667 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5066 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6105 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 109 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2071 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5087 1
Металлы - Медь - Copper 809 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 345 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 1
Магний - Magnesium - химический элемент 61 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1971 2
РАН - Российская академия наук 1929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153