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Росатом СМЗ Соликамский магниевый завод
ОАО «Соликамский магниевый завод» – лидер магниевой и редкометальной промышленности России, входит в ГК «Росатом»
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3070 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
|Сурков Сергей 3 3
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Изумрудов Олег 39 1
|Брыкин Арсений 55 1
|Архипов Константин 16 1
|Шапошников Максим 4 1
|Чернявский Антон 2 1
|Исхизова Александра 87 1
|Иванов Алексей 143 1
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