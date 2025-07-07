Эра промышленного успеха Прикамья: «Ростелеком» и «Соликамский магниевый завод» объединяют усилия для цифровой трансформации производства

«Ростелеком» и «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») заключили соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий. Документ подписали генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов и директор Пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение предполагает совместную работу по развитию цифровых решений для повышения производительности труда и поддержания дополнительной безопасности рабочих условий. Особое внимание будет уделяться импортозамещению программного обеспечения и оборудования, а также внедрению современных технологий и инновационных решений на предприятии.

Руслан Димухамедов, генеральный директор ОАО «СМЗ»: «Сегодня вместе с "Ростелекомом" мы внедряем инновации, которые в ближайшем будущем позволят создать нам новую модель производства. Онлайн-доступ к удалённому оборудованию, мгновенная обработка информации и другие новые цифровые функции дадут возможность оперативно принимать решения, повысить эффективность процессов и безопасность производства».

Ранее совместно с АО «Хиагда» волоконно-оптические каналы связи были построены в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Это позволило сотрудникам рудника эффективно пользоваться корпоративными сервисами, а больше тысячи местных жителей получили доступ к высокоскоростному интернету. Кроме того, на уранодобывающих предприятиях Бурятии, Забайкалья и Курганской области цифровой компанией внедрен сервис «Умные каски». Это решение «Ростелекома», которое помогает дистанционно контролировать соблюдение рабочими дисциплины, правил охраны труда и в целом повышать промышленную безопасность на опасных производственных объектах.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания нацелена на развитие передовой диджитал-инфраструктуры на крупнейших предприятиях промышленности региона. Мы внедряем интеллектуальные информационные решения, предоставляем современные методы хранения и обработки данных, эффективно организуем сети связи и оптимизируем производственные процессы. Подписание соглашения с заводом в Соликамске открывает заказчику возможности для ускоренного перехода на перспективные отечественные цифровые продукты и технологии, создаваемые в рамках политики импортозамещения».

Ранее «Ростелеком» построил отдельную защищенную сеть передачи данных на территории «Соликамского магниевого завода». Специалисты цифрового интегратора разместили кабель вокруг предприятия, проложив инфраструктуру в форме оптической петли. Внутренняя коммуникационная среда легла в основу информационной системы всего холдинга. Благодаря закольцованной линии связи «Ростелеком» смог завести в единый контур систему безопасности и видеонаблюдения объекта.