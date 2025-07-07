Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат

АО «Хиагда» снабжает российскую атомную отрасль стратегическим металлом, вносит значительный вклад в обороноспособность и энергобезопасность страны. В сложных климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района Бурятии в различной стадии ведутся работы на Хиагдинском, Источном и Количканском месторождениях. Предприятие создает новые рабочие места для жителей республики и активно участвует в реализации социальных инициатив и благотворительных акций на территории присутствия.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных. Горнодобывающий дивизион Росатома проводит ответственную социальную политику, уделяя внимание повышению качества жизни граждан, проживающих на территориях присутствия.