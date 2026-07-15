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Росатом Наука и инновации АО Луч НИИ НПО ФГУП Луч НИИ Научно-производственное объединение

Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2026 «Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов 2
23.03.2023 Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники 1
17.11.2022 Ученые «Росатома» разрабатывают аналог зарубежного оборудования для российских рентген-аппаратов 1
11.12.2007 «NТМЕХ-2007»: инновации атомного комлпекса стали призерами конкурса 2
18.12.2006 Урановое топливо возвращается из Германии в Россию 1
18.12.2006 Урановое топливо возвращается из Германии в Россию 1
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006" 1
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006" 1
28.07.2006 В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии 1
28.07.2006 В Россию ввезено высокообогащенное ядерное топливо из Ливии 1
13.07.2001 В Москве прошел семинар "Управление современными информационными ресурсами" 1
17.01.2001 Комплекс средств защиты ИБРИС компании "Открытые технологии" получил сертификат Гостехкомиссии при Президенте РФ 1
04.11.1999 Эксперты Министерства Энергетики США утверждают, что российские ядерные объекты не подвержены проблеме 2000 года 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 2
Открытые технологии 730 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
Motorola Inc 1155 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 10 2
ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 5 1
Microsoft Corporation 25728 1
Intel Corporation 12789 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 53 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Росатом - Красная Звезда НПО - ОКБ-670 5 3
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 2
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 2
Олимпийский КБ 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 451 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 2
Транснефть 335 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
ABN AMRO 99 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
Росатом - Атомэкспо 12 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2321 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3854 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35939 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4749 2
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 302 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22058 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4161 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22475 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 617 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 1
ASCII - American standard code for information interchange 62 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 336 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25398 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 944 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 595 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1923 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2467 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1720 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3639 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11482 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2387 2
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Check Point FireWall 15 1
Microsoft Windows 16836 1
Microsoft Windows NT 889 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3542 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Cisco IOS Firewall 6 1
Чесноков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165206 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 5
Германия - Федеративная Республика 13176 4
Уран - планета Солнечной системы 549 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 2
Франция - Французская Республика 8151 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14788 2
Узбекистан - Республика 1989 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1780 2
Россия - УФО - Челябинская область 1498 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 696 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 920 2
Ливия 153 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Южная Корея - Республика 7032 1
Япония 13775 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3380 8
Энергетика - Energy - Energetically 5822 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57367 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2264 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33535 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6684 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53181 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3735 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5437 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1020 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18059 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1022 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11245 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1764 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 191 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
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