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Фахрутдинов Ильдар



21.01.2025 «Ростелеком» обновляет инфраструктуру: 500 новых опор в Пермском крае обеспечат стабильную связь 1
26.11.2024 «Ростелеком» в Перми установит 48 транспортных детекторов на оживленных улицах города 1
01.11.2024 В Прикамье «Ростелеком» построил отдельную оптическую магистраль для поселка Ильинский 1
20.09.2024 «Ростелеком» в Перми установил камеры на перехватывающих парковках 1
06.08.2024 Интернет шагает по стране и меняет жизнь людей: проекту устранения цифрового неравенства — 10 лет 1
30.07.2024 «Ростелеком» в Перми установил 176 комплексов по учету и мониторингу коммунальных услуг 1
26.07.2024 «Ростелеком» в Перми подписал пятистороннее соглашение с ресурсоснабжающими организациями 1
15.03.2024 За порядком на выборах президента в Пермском крае будут наблюдать с помощью 2000 камер от «Ростелекома» 1
30.01.2024 Россия пользуется «Ростелекомом»: провайдер ускорил интернет у многодетной семьи в Пермском крае 1
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 1
15.11.2023 Ильдар Фахрутдинов назначен директором пермского филиала «Ростелекома» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Фахрутдинов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9703 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
МегаФон 8807 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Газпром газораспределение 20 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 63 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Газпром ПАО 1342 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2123 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4483 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9330 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
Шаукатович Ильдар 1 1
Матвеев Сергей 8 1
Шиловских Петр 14 1
Пичугин Иван 31 1
Вагин Игорь 4 1
Шулькин Илья 1 1
Кузьмин Лев 2 1
Козлова Мария 2 1
Костецкий Вячеслав 1 1
Артеменко Дмитрий 1 1
Пепеляев Виталий 1 1
Собакин Константин 1 1
Вепрев Михаил 1 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 9
Россия - РФ - Российская федерация 144235 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 4
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 15 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 595 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Слепые зоны 109 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 349 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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