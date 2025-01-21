Фахрутдинов Ильдар
Фахрутдинов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9703 10
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
|МегаФон 8807 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
|Шаукатович Ильдар 1 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Шиловских Петр 14 1
|Пичугин Иван 31 1
|Вагин Игорь 4 1
|Шулькин Илья 1 1
|Кузьмин Лев 2 1
|Козлова Мария 2 1
|Костецкий Вячеслав 1 1
|Артеменко Дмитрий 1 1
|Пепеляев Виталий 1 1
|Собакин Константин 1 1
|Вепрев Михаил 1 1
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