«Ростелеком» в Перми подписал пятистороннее соглашение с ресурсоснабжающими организациями

«Ростелеком» в Перми подписал пятистороннее соглашение с ресурсоснабжающими организациями (пермский филиал ПАО «Т Плюс», ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», филиал «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» и АО «Газпром газораспределение Пермь»). Документ позволит сократить сроки согласований на выдачу технического присоединения при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры компаний. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение подписали во время заседания рабочей группы при совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края по направлению «Подключение к электро-, водо-, газо-, теплосетям». Инициатор подписания – министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Предметом соглашения стала организация эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленное на ускорение согласование документов внутри компаний до пяти дней. Получение разрешений от ресурсоснабжающих организаций необходимы для подключения возводимых зданий и сооружений. В рамках документа компании планируют наладить внешние и внутренние корпоративные процессы так, чтобы упростить и ускорить согласование технических разрешений, что в дальнейшем ускорит подключение коммунальных сервисов в строящихся зданиях.

Соглашение подписали Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома», Сергей Касаткин, главный управляющий ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», Михаил Вепрев, главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» , Вячеслав Костецкий, директор филиала «Пермэнерго», ПАО «Россети Урала» и Сергей Старцев, и.о. генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь».

Мария Козлова, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края: «Подписанное соглашение позволит сократить сроки и упростить процедуры при осуществлении подключения возводимых зданий и сооружений заявителей к системам связи, а также сетям водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения на территории Пермского края. Таким образом повысить доступность инженерной инфраструктуры и улучшить инвестиционный климат региона».

Ильдар Фахрутдинов, директор пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” обладает богатым опытом по строительству и подключению крупных объектов в Прикамье. Реализация любых инфраструктурных проектов всегда требует масштабной предварительной работы, конкретно это касается согласований размещения и подключения сетей, энергетических и коммунальных ресурсов. Подписав соглашение, мы договариваемся и устанавливаем сроки согласования или выдачу замечаний к материалам инженерных изысканий, топографических планов и проектной документации. Тем самым мы упрощаем и ускоряем взаимодействие межу пятью крупными организациями Прикамья».

В целях эффективного взаимодействия между крупными компаниями региона, в масштабах всей страны, телеком-провайдер постоянно обсуждает и внедряет в рамках подписанных соглашений сервисы для усовершенствования рабочих процессов. Например, июле 2024 г. был оформлен договор о стратегическом сотрудничестве между филиалом «Свердловский» компании «Т Плюс» и Екатеринбургским (опорным) филиалом «Ростелекома». Стороны договорились о развитии системы автоматизированного централизованного оперативного контроля и управления технологическими процессами на объектах теплоснабжения «Т Плюс» в Свердловской области.