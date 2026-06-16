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Газпром газораспределение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 38
Газпром газораспределение и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Тепанян Карина 2 2
|Урусов Виктор 157 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Зданович Сергей 8 1
|Сокольский Андрей 3 1
|Касаткин Сергей 3 1
|Старцев Сергей 2 1
|Макурин Сергей 1 1
|Хилов Дмитрий 2 1
|Грош Кирилл 4 1
|Пахомовский Юрий 3 1
|Кривоперстов Игорь 1 1
|Шишмарев Эдуард 1 1
|Кошурников Станислав 1 1
|Фахрутдинов Ильдар 25 1
|Устюжанинова Лилия 1 1
|Стефанов Роман 1 1
|Козлова Мария 3 1
|Костецкий Вячеслав 1 1
|Вепрев Михаил 1 1
|Минченко Алексей 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Черненко Андрей 75 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
|Соловьев Вадим 7 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.