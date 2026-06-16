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Газпром газораспределение

Газпром газораспределение

СОБЫТИЯ

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16.06.2026 На базе «Газпром газораспределение Север» открыт новый диспетчерский пункт 2
26.07.2024 «Ростелеком» в Перми подписал пятистороннее соглашение с ресурсоснабжающими организациями 3
20.09.2023 «Газпром газораспределение Тамбов» переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar 1
28.06.2022 «Газпром» увеличил закупки российского офисного пакета более чем в 4,5 раза 5
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 4
13.10.2016 МТС поможет следить за потреблением электроэнергии в Кемеровской области 1
20.07.2015 Softline защитила персональные данные клиентов «Газпром газораспределение Орел» 3
26.05.2015 «Ростелеком» завершил первый этап модернизации корпоративной сети «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 2
18.02.2015 «Ростелеком» предоставил услуги телефонии и доступа в интернет компании «Газпром газораспределение Пенза» 1
21.01.2015 В Перми открылся первый офис «Билайн Бизнес» 1
29.07.2014 МТС подвела итоги работы на корпоративном рынке в первом полугодии 2014 г. 1
10.04.2014 Depo Computers представил сервер Depo Storm для бизнес-критичных приложений 2
24.09.2013 Корпоративный роуминг: ценовая политика операторов 1
09.11.2012 Корпоративная связь: тарифы падают, а качество растет 1
11.09.2012 Объем рынка мобильных М2М-сервисов в России по итогам первого полугодия достиг 3 млн SIM-карт 1
29.08.2012 «Ростелекому» запретили обижать полицию, «скорую» и пожарных 1
07.03.2012 Доля SIM-карт МТС в навигационных сервисах в ЦФО за год увеличилась в полтора раза 2
30.06.2008 «Свердловскоблгаз» внедрил «1С:Управление производственным предприятием 8» 2
03.09.2007 UFG Asset Management будет управлять пенсионными резервами НПФ «Социальное развитие» 1
20.09.2004 "Свердловскоблгаз" внедрил систему бюджетирования на базе ПО "Инталев" 2

Публикаций - 21, упоминаний - 38

Газпром газораспределение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 4
Ростелеком 10948 4
Softline - Софтлайн 3743 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Инталев - Intalev 275 2
GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг - ГЭХ Теплостройпроект 4 2
Перемена-Липецк 2 2
Стрим лайн 3 2
9594 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МТС Центр макрорегион 64 1
КрасИнформ 3 1
АвтоВАЗ - ВАЗсистем - Инсофт Лада - Insoft Lada 2 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Acronis - Акронис 489 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Бином 24 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Газпром ПАО 1493 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 2
Экономикс бюро АФ - Аудиторская фирма 4 2
Почта России ПАО 2370 2
Благосостояние НПФ 52 1
БиоВитрум - BioVitrum 4 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
КрасКом - Красноярский жилищно-коммунальный комплекс - Красноярский коммунальщик 5 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Первый Русский Пенсионный Фонд НПФ 1 1
Горэлектросети МП 3 1
Мысковская ЭСО - Мысковская электросетевая организация 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 1
Ингосстрах СПАО - Ингосстрах НПФ - Социум НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Социальное развитие НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
Система НПФ 1 1
Горводоканал МУП Белгорода 1 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
АЦБК - Архангельский ЦБК - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 6 1
UFG Asset Management 11 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
UFG Private Equity 39 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Газпром межрегионгаз - ИУСЦИФРА 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 1
Intel Xeon E 197 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 1
Kaspersky Total Security 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 31 1
Тепанян Карина 2 2
Урусов Виктор 157 1
Рылов Дмитрий 56 1
Григорьева Евгения 60 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Шуклин Андрей 22 1
Зданович Сергей 8 1
Сокольский Андрей 3 1
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Макурин Сергей 1 1
Хилов Дмитрий 2 1
Грош Кирилл 4 1
Пахомовский Юрий 3 1
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Шишмарев Эдуард 1 1
Кошурников Станислав 1 1
Фахрутдинов Ильдар 25 1
Устюжанинова Лилия 1 1
Стефанов Роман 1 1
Козлова Мария 3 1
Костецкий Вячеслав 1 1
Вепрев Михаил 1 1
Минченко Алексей 1 1
Орловский Виктор 408 1
Черненко Андрей 75 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Ковалев Дмитрий 40 1
Соловьев Вадим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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