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На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям

Минцифры России сообщает, что на портал Госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. Программа была анонсирована Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года.

«Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через Госуслуги на подключение к газу и отследить статус исполнения», — сообщил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Заявка на подключение, поданная через Госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.

Согласно поручению Президента, ускоренную догазификацию в России планируется провести до 2023 года.

Владимир Бахур

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