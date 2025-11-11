В один день сорваны три закупки ПО и оборудования для ГАС «Правосудие»

Крупные закупки систем ВКС для судов оказались под угрозой срыва. На три тендера Судебного департамента поданы жалобы из-за спорных требований к российскому софту в оборудовании.



Три жалобы в один день

Как выяснил CNews, в один день в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили сразу три жалобы на масштабные закупки оборудования для Судебного департамента при Верховном суде России.

Ведомство планировало приобрести комплекты оснащения для развития системы видеоконференцсвязи и веб-конференций в рамках платформы ГАС «Правосудие».

Оборудование предназначалось для организации судебных заседаний в дистанционном формате, что позволяло обеспечить взаимодействие участников процесса, находящихся в разных географических точках. К таким участникам относятся судьи, прокуроры, адвокаты, стороны по делу, свидетели, осужденные и подследственные.

В один день Судебному департаменту помешали провести три закупки программного обеспечения и оборудования для развития ГАС «Правосудие»

Общая сумма трех процедур, объявленных с разницей в несколько минут 29 октября 2025 г., составила свыше 745 млн руб. Предметом закупки были идентичные комплекты, включавшие устройство ВКС, устройства видеозахвата и захвата звука, телевизоры и источники бесперебойного питания, всего почти 1000 комплектов для оснащения судов по всей России.

Жалобы в ФАС подала компания ООО «ЭР Лайн» 5 ноября 2025 г. — всего за день до конца процедуры подачи заявок. CNews отправил в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и ожидает ответов.

По данным сервиса «Контур.Фокус» «ЭР Лайн» была зарегистрирована 15 августа 2019 г. и занимается оптовой торговлей ПО. За время своего существования компания участвовала в 38 госзакупках, в 37 из которых были успешно заключены контракты. На госконтрактах компания выручила около 3,7 млрд руб.

Суть жалоб

В своих жалобах «ЭР Лайн» упоминает, по мнению компании, комплекс серьезных нарушений законодательства о контрактной системе.

Основная суть жалобы — запрет на закупку иностранных товаров с характеристикой «Встроенное ПО» для видеоконференцсвязи. Заявитель утверждает, что закон запрещает запреты на отдельные характеристики, а не на весь товар. «Встроенное ПО» — это часть оборудования, неотделимая от него, и не относится к «Программам для ЭВМ» по Постановлению № 1875. Таким образом, запрет на ПО фактически означает запрет на весь товар, что нарушает Закон № 44-ФЗ.

Второе нарушение, по мнению заявителя, — требование регистрации ПО в Реестре российских программ. Это обязывает производителя быть правообладателем ПО, что противоречит Закону № 44-ФЗ, запрещающему требования к производителю в описании закупки.

Далее «ЭР Лайн» указывает на игнорирование каталога товаров, работ и услуг (КТРУ). Заказчик, по мнению компании, разработал свои характеристики для видеоконференцсвязи и видеозахвата, хотя для товаров с защитными мерами это недопустимо.

Четвертым пунктом нарушения заявитель считает противоречивые сроки исполнения контракта. В извещении указано окончание контракта 31 декабря 2025 г., но в проекте контракта есть этапы с поставкой до 5 и 10 декабря 2025 г. Это смещает начало поставок на конец ноября, что делает невозможным производство и логистику 960 комплектов оборудования в такие сроки. Это ставит в неравные условия участников и ограничивает конкуренцию.

В жалобе упомянуты и неоднозначные условия приемки товара. Решение о приемке зависит от усмотрения заказчика, что не соответствует объективным критериям.

По мнению «ЭР Лайна» заказчик нарушил правила описания закупки. Для товаров с ограничением он должен был указать характеристики российских товаров или их отсутствие в Реестре промышленной продукции. Заявитель считает, что в данном случае эти требования проигнорированы, описание составлено под характеристики иностранных товаров.

«ЭР Лайн» просит ФАС провести внеплановую проверку в отношении заказчика на наличие фактов нарушения законодательства о контрактной системе и выдать предписание об устранении нарушений Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Что хотел закупить департамент

Закупка была разделена на два этапа. Первый этап поставки был запланирован до 5 декабря 2025 г., а второй — до 10 декабря 2025 г. Общий объем закупки составлял 960 комплектов, каждый из которых включал пять ключевых компонентов. В состав одного комплекта входили устройство видеоконференцсвязи, устройство видеозахвата, устройство захвата звука, два телевизора и источник бесперебойного питания.

К оборудованию предъявлялись строгие технические требования. Устройство ВКС должно было поддерживать протоколы связи H.323 и SIP, а также современные стандарты кодирования видео H.265 и H.264. Оно должно было обеспечивать передачу видео в разрешении Full HD 1080p с частотой не менее 30 кадров в секунду и поддерживать не менее четырех одновременных сессий с использованием встроенного MCU. Обязательными функциями были запись конференций на локальный носитель, дистанционное управление камерами, передача презентаций вторым потоком и парольная защита доступа к настройкам.

Устройство видеозахвата представляло собой поворотную PTZ-камеру с углом обзора не менее 70 градусов, поддерживающую разрешения 1080p и 720p. Устройство захвата звука было микрофонным массивом, состоящим не менее чем из четырех микрофонов, с радиусом действия от трех метров. Оно должно было быть оснащено системами эхо- и шумоподавления, а также функцией автоматической фокусировки на говорящем.

Телевизоры, входящие в комплект, должны были иметь жидкокристаллический экран диагональю от 55 до 60 дюймов с разрешением Full HD и классом энергоэффективности не ниже А. Источник бесперебойного питания должен был иметь полную мощность не менее 1000 ВА и не менее двух выходных розеток с батарейной поддержкой.

Особое требование заказчика — совместимость нового оборудования с уже существующей инфраструктурой, а именно с терминалами ВКС Polycom серий VSX, QDX, HDX и RealPresence Group, решениями «Итерион» и серверами MCU Polycom и Vinteo. Все программное обеспечение должно было быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ.