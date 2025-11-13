Разделы

Итерион

Итерион

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 100 000 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 100 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 100 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

13.11.2025 Десятки тысяч устройств под российскими брендами Sbertech, Lumien и Infobit застряли на складах из-за скандала на торгах 1
11.05.2017 У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи 4
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд 3
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда 3
30.09.2015 Решения Avaya повысили эффективность российской судебной системы 1
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Итерион и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 4
Cisco Systems 5217 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 408 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
АйТи 1435 1
Питерская группа связистов 437 1
InterProCom - Интерпроком 47 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
RedSys - РедСис 74 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Тендер-инжиниринг 1 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 303 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 745 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 276 4
Судебная власть - Judicial power 2402 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 223 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4759 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33699 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8429 4
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31773 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2405 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25477 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6621 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 457 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8824 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2809 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1527 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7355 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 434 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6081 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 68 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12283 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12265 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 226 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1025 1
Видеокамера - Camcorder 2317 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 965 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13260 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 456 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2625 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12955 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21878 1
Аналоговые технологии 2827 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56679 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9945 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3426 4
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 3
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 67 3
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5778 1
Polycom HDX 18 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Avaya Aura 121 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1202 1
Одинцов Дмитрий 117 1
Васин Василий 35 1
Журавлев Алексей 16 1
Юхневич Леонид 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18460 2
Россия - ЦФО - Брянская область 379 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54697 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5289 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 4
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 461 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7529 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3678 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1866 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8886 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 1
