Десятки тысяч устройств под российскими брендами Sbertech, Lumien и Infobit застряли на складах из-за скандала на торгах

Судебный департамент при Верхновном суде России расторг контракт на 1,5 млрд руб. на поставку оборудования для проведения дистанционных заседаний в судах. Десятки тысяч устройств для ВКС и телевизоров из КНР под российскими брендами теперь пылятся на складах, пока участники госзакупок выясняют отношения друг с другом.

ВКС для судов

Как стало известно CNews, Судебный департамент при Верховном суде России(обеспечивает деятельность судов в России)в одностороннем порядке расторг госконтракт с ООО «СоюзИнтегро» на 1,5 млрд руб. на развитие ГАС «Правосудие» и реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Речь шла о поставке комплекта оборудования для судебных заседаний в дистанционном режиме, это десятки тысяч устройств, в основном российских брендов Infobit, Sbertech, Lumien и Intrend, но страна происхождения — КНР, следует из расторгнутого госконтракта.

Контракт с «СоюзИнтегро» был заключен 2 сентября 2025 г. В рамках первого этапа компания должна была получить из федерального бюджета 501 млн руб., второго — 1 млрд. Первый этап планировалось завершить уже 1 декабря 2025 г., а второй — 10 декабря 2025 г.

Freepik.com Предназначенные для российских судов устройства оказались не нужны из-за жалоб

Невостребованными остались более 5,6 тыс утройств ВКС под российским брендом Infobit по цене 156 тыс. руб. каждое на почти 900 млн руб. А также более 5,6 тыс. утройств захвата звука Sbertech (бренд одного из разработчиков из Сбербанка) стоимостью 29,4 тыс. руб. каждое (на 165 млн руб.), более 10 тыс. российсикх телевизоров Lumien по 26 тыс. руб. (почти на 300 млн руб.), а также тысячи устройств видеозахвата под российским брендом Intrend и ИБП CyberPower (штаб-квартира производителя в США). ПО для техники должно быть зарегистрировано в реестре российских программ Минцифры.

Оборудование требовалось для взаимодействия судей, прокуроров, адвокатов, сторон по делу, свидетелей, осужденных, подследственных, находящихся в различных помещениях суда, зданиях судов, учреждениях ФСИН России. Поставки должны были быть осуществлены тысячи Верховных и арбитражных, областных судов, но большая часть осела бы в Управленияхсудебного департамента по регионам для дальнейшего распределения.

Жалоба конкурентов оставила подсудимых без связи с судами

Пока российские суды ждали оборудование, в ФАС поступила жалоба от конкурента — ООО «Айти ФМ» (поставщик с выручкой 100 млн руб.), и она признана обоснованой.

Основная претензия — к победителю. ФАС провела проверку и выяснила, что для подтверждения необходимого опыт «СоюзИнтегро» предоставила договор поставки на сумму 314 млн руб., акты приемки поставленных товаров в адрес АО «Воентелеком». Но при проверке выяснилось, что цена договора с этой компанией составила всего 146,4 млн руб. с учетом НДС. По закону, стоимость выполненных контрактов должна была быть не менее 20% от суммы закупки.

«Учитывая изложенное, комиссия приходит к выводу, что представленные победителем документы являются подложными и носят мнимый характер», — говорится в решении ФАС по результатам внеплановой проверки.

Что говорят в «СоюзИнтегро»?

В итоге контракт был расторгнут, так как было выявлено нарушение пункта 8 части 12 ст. 48 закона «О контрактной системе» (недостоверная информация, содержащаяся в заявке на участие в закупке). В ФАС собирались передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Гендиректор «СоюзИнтегро» Иван Петрунин заявил CNews, что история связана с формальной ошибкой. Компании удалось все объяснить в ФАС и уладить, а документы в правоохранительные органы не были переданы из-за отсутствия оснований.

«На заседании Комиссии ФАС представитель поставщика пояснил, что представление недостоверной информации связано с допущенной технической ошибкой и письмом с приложениями представил заказчику договоры, подтверждающие наличие опыта поставки», — заявил Петрунин.

По его словам, Комиссией ФАС установлено, что поставщиком согласно условиям контракта в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта были представлены заказчику пять экземпляров товара для проведения экспертизы на предмет соответствия подлежащего поставке товара требованиям контракта, что подтверждается актом сдачи-приемки от 5 сентября 2025 г. Комиссией также установлено, что согласно акту проверки образцов товара от 12 сентября 2025 г. по результатам проведенной заказчиком экспертизы установлено, что образцы товара соответствуют условиям контракта.

Петрунин добавил, что речь о включении в реестр недобросовестных поставщиков не идет.

«Представитель поставщика на заседании Комиссии пояснил, что письмом уведомил заказчика о готовности осуществить поставку по этапу № 1 в установленный контрактом срок. На основании предоставленных документов и сведений комиссия пришла к выводу, что аоставщиком принимались меры, направленные на надлежащее исполнение условий контракта, в связи с чем информация о поставщике не подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков», — сказал глава компании.

«СоюзИнтегро» собирается обжаловать решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Глава компании добавил, что компания была готова сделать поставку в указанные сроки, продукция уже произведена, пройдены все необходимые экспертизы, «хранится на складах». В случае окончательного решения по контракту она все-таки будет востребована, «разойдется по рынку», хотя на это понадобится время, что естесственно, принесет компании определенные потери, добавил Петрунин в разговоре с СNews.

Попытка №2

После расторжения контракта, Судебный департамент попытался вернуться к закупке. Она была разбита на несколько лотов. В частности, в системе госзакупок появились лоты на 165 млн, 294 млн и 285 млн руб. Но определение поставщика снова было остановлено, на этот раз с жалобой обратилось ООО «Эр Лайн», прежний поставщик ПАК ВКС для ГАС «Правосудие».

Компания в 2024 г. получила подряд от ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» на 419 млн руб. и исполнила его. Речь шла об поставке оборудования для передачи аудио-, видео-информации для цифровой телефонии и конференц-связи (VoIP-телефоны, видеотелефоны, терминалы ВКС (видео-конференц-связь). В контракте было указано, что речь идет о 1089 ПАК ВКС, страна происхождения которых — Российская Федерация. Однако в приложениях к контракту уточняется, что оборудование проивезедено в Китае, а вот монтажный комплекс — российский.

В новой жалобе указано, что Судебный департамент якобы необосновано установил запрет в отношении характеристики «Встроенное ПО» для устройств ВКС, а также установил сроки поставок товара, которые реально может выполнить только поставщик, у которого товар есть в наличии. Таким поставщиком, как указано в жалобе, может выступить только победитель первых торгов.

«Реальную возможность исполнения контракта без неустоек и риска расторжения контракта по воле заказчика имеет лишь поставщик, определенный по результатам аукциона от 31 июля 2025 г., либо аффилированное с ним лицо», — говорится в жалобе. В ней также упоминается о неких «неугодных» поставщиках, в отношении которых могут применяться некие санкции «по формальным основаниям — неизвестно каким».

Но в «СоюзИнтегро» СNews опровергли участие в новых закупочных процедурах.

Скандалы на госзакупках — не редкость

«Подобные схемы в закупках, к сожалению, не редкость — участники идут на обман ради заключения контракта, а заказчики могут не обращать на это внимания из-за сжатых сроков», — пояснил CNews Юрий Суворов, адвокат АБ «След».

«Если Судебный департамент не успеет провести закупку в установленный срок, обновление оборудования для ВКС не состоится, что ухудшит доступность правосудия — особенно в судах общей юрисдикции, где техника устарела и работает хуже», — добавил адвокат.

Для поставщика главные риски связаны с возможным привлечением к уголовной ответственности за мошенничество и использование подложных документов, что влечет наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом. Для должностных лиц заказчика наиболее вероятна административная ответственность по новой статье 7.30.1 КоАП РФ за нарушения при проведении закупки и рассмотрении заявок, где штрафы достигают 30 тыс. руб., добавил адвокат.

Что собой представляет ВКС судов

Как следует из документации ГАС «Правосудие», на конец 2024 г. парк оборудования для дистанционных заседания состоял из систем видео-конференц-связи производства компании Polycom серий VSX, QDX, HDX и RealPresence Group, а также компании «Итерион» модели ВКС-т и ТВК-2.1М22 и в меньшей степени других производителей. Дополнительно, в арбитражных судах система персональной ВКС судей организована на основе Microsoft Lync. Система управления и администрирования подсистемы ВКС также организована на базе программно-технических средств Polycom моделей RealPresence Resource Manager / DMA 5000 / DMA 7000.

Адвокат АБ «След» Юрий Суворов говорит, что в арбитражных судах система видеоконференц-связи работает сравнительно эффективно: оборудование новое, сбои редки, хотя иногда возникают проблемы с иностранными браузерами. А вот в судах общей юрисдикции ситуация противоположная — как правило, имеется лишь один зал с ВКС, техника часто выходит из строя, а ремонт затягивается из-за нехватки специалистов.

«ВКС значительно снижает материальные и временные затраты участников процесса и во многих случаях прямо предусмотрена законом, например, для участия осужденных в заседаниях суда апелляционной инстанции», — добавил адвокат.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит уточняет, что качество работы судов в режиме ВКС или веб-конференции в разных судах сейчас разное. В арбитражных судах, в большинстве своем, эти системы работают нормально, судах общей юрисдикции на уровне кассационных и апелляционных судов, относительно не плохо, а в районных — ощутимо хуже.

«Есть много судов в которых видеосвязи нет до сих пор, например, в мировых судах я этой системы не встречал вообще», — заключил Пустовит.

CNews направил запросы в ФАС и Судебный департамент, но на момент написания материала ответов не получил.