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Ниагара Компьютерс Niagara Computers

Ниагара Компьютерс - Niagara Computers


28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера 1
12.11.2021 Реестр Минпромторга расширен решениями для сложных вычислений 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
15.01.2019 Создана суперкомпьютерная архитектура на «Эльбрусах» 1
18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей 1
13.09.2016 РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера 1
27.11.2015 На серверный мегатендер Сбербанка подалось 13 участников 1
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 2
22.11.2007 Super Micro Computer представила новое решение для построения суперкомпьютера 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Ниагара Компьютерс и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3623 4
Intel Corporation 12197 4
Supermicro 109 3
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 2
RedSys - РедСис 74 2
Болид НВП - Bolid 89 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Lenovo Group 2292 2
Крок - Croc 1777 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Huawei 3933 2
HP Inc. 5685 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Иридис ГК 1 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Microsoft Corporation 24625 1
Fortinet 387 1
Cisco Systems 5114 1
Ростелеком 9700 1
Merlion - Мерлион 793 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Nvidia Corp 3487 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Fujitsu 2041 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тендер-инжиниринг 1 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
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ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 2
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Linux OS 9936 2
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Google Android 13994 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
МВД РФ ЦОД - ФЦОД МВД РФ - Федеральный центр обработки данных 11 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
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Microsoft Windows Server 2012 196 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Intel Xeon E 191 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 1
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GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 11 1
Кулаков Александр 3 1
Шумай Михаил 1 1
Клиновский Роман 1 1
Шуваев Артем 1 1
Абилов Алексей 1 1
Комаров Андрей 15 1
Горин Сергей 5 1
Блажко Григорий 8 1
Чуракова Елена 11 1
Васин Василий 35 1
Балаев Александр 6 1
Казаков Сергей 9 1
Побережный Сергей 1 1
Адилов Жексенбек 1 1
Бедарев Игорь 1 1
Железных Наталья 4 1
Рябкин Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 6
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Япония 13282 1
Индия - Bharat 5432 1
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Южная Корея - Республика 6646 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Теннесси 119 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
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БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 28 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
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КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
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