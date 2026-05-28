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Cisco UCS Cisco Unified Computing System Система унифицированных вычислений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.05.2026 Itglobal.com вывела ИТ-контур крупного российского производителя продуктов питания за рубеж 1
19.09.2023 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace Cloud: Гибридное облако стало ключевым сервисом на сегодняшний день

 1
24.03.2023 Росукреп — новый провайдер на рынке IaaS. Облако японского качества для заказчиков в РФ 1
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением 1
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
16.04.2021 В системе Cisco для мониторинга ЦОДов устранили угрозу безопасности наивысшей категории 1
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 2
24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 4
24.08.2020 Riot Games и Cisco стали партнерами в рамках киберспортивных турниров по League of Legends 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
02.03.2020 Cisco представила облачные и аппаратные решения для повышения прибыльности сетей 5G 1
29.04.2019 Трансформация пришла в гостиничный бизнес: как отели решают проблему с плохим Wi-Fi 2
27.03.2019 Новые гибкие платформы решили проблему нехватки процессоров и памяти 2
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex 1
07.02.2019 Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI 1
26.12.2018 Стадионы Калининграда и Ростова-на-Дону оснастили решениями Cisco 1
24.12.2018 Linxdatacenter обеспечит развертывание ИТ-систем на инфраструктуре HyperFlex 1
05.09.2018 В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server 1
19.03.2018 Dell EMC пополнила список конвергентных решений обновленной системой VxBlock System 1000 2
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
03.02.2017 Надежное облако на базе гибридной СХД: опыт Softline 2
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней

 1
13.09.2016 РУДН замаскировал покупку 240-миллионного суперкомпьютера 4
18.08.2016 «ИТ-детище» министра связи вкладывает десятки миллионов в Cisco 2
04.12.2015 «Инфосистемы Джет» - Виртуальный ЦОД – комплексное решение «из одних рук» 1
09.09.2015 «Ланит ДВ» завершил проектирование современной библиотеки Морского государственного университета им. адмирала Невельского 1
22.01.2015 Oracle объявила ценовую войну Cisco и EMC 1
14.04.2014 СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока 1
13.12.2013 FlexPod Express - коммуникационное решение без хлопот 1
23.10.2013 Hitachi Data Systems представила новые услуги и решения для создания частного «облака» 1
08.04.2013 Oracle анонсировала открытую архитектуру ЦОД Oracle Virtual Networking с поддержкой серверов Sparc 1
01.06.2012 Названы 5 продуктов Cisco, потерпевших фиаско 1
03.04.2012 Cisco представила новые решения для совместной работы 1
22.03.2012 «Почтовый сберегательный банк» Сербии внедрил сетевые решения Cisco для физической безопасности 1
13.03.2012 Cisco и NetApp ускоряют переход на частное «облако» Microsoft 1
21.02.2012 Schneider Electric и Cisco представили новые решения для комплексного управления энергией в зданиях и ЦОДах 1
20.12.2011 «Микротест» приступила к поставкам решений Cisco для создания частных «облаков» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 78

Cisco UCS и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 49
Broadcom - VMware 2610 21
NetApp - Network Appliance 667 13
Dell EMC 5180 12
Microsoft Corporation 25775 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
SAP SE 5601 7
Intel Corporation 12811 7
Oracle Corporation 7074 7
Red Hat 1378 4
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Huawei 4677 3
Veeam Software 345 3
HP Inc. 5883 3
Linx - Связь ВСД 163 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Lenovo Group 2447 2
Accenture plc 719 2
9594 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Inline Group - Инлайн Груп 105 1
Equinix 48 1
Микротест 284 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
Google LLC 12690 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
MGM Resorts International 4 2
Ак Барс Банк 283 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
Иннополис Сити АО 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Valamar - сеть отелей 1 1
LVMH Louis Vuitton 34 1
Banka Postanska Stedionica - Почтовый сберегательный банк 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 369 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 4
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
NetApp FlexPod 25 7
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 6
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 6
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 5
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 5
Microsoft Windows 16882 5
Broadcom - VMware vSphere 614 4
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Apple iOS 8583 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 4
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 3
Cisco Intersight 8 3
Cisco Cius 11 3
Broadcom - VMware vShield 25 3
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 3
Google Android 15244 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 2
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 2
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 2
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 2
IBM Storage - IBM Storwize 43 2
Dell EMC VNX 42 2
Cisco Prime Infrastructure 8 2
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 2
Cisco Borderless Networks Arhitecture 5 2
Бакаев Булат 2 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Кристев Михаил 16 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Силуанов Антон 84 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Соколова Ольга 26 1
Иванов Владимир 68 1
Скворцов Сергей 16 1
Сысоев Александр 50 1
Костин Алексей 3 1
Бутов Алексей 2 1
Патрушев Николай 30 1
Хороших Дмитрий 3 1
Патрушев Дмитрий 6 1
Казаков Сергей 15 1
Ivancic Vlastimir - Иванчич Властимир 1 1
Теплов Павел 17 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Сычев Вадим 2 1
Горбачевский Никита 12 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Malik Dave - Малик Дэйв 1 1
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 1
Duke Dania - Дьюк Дания 1 1
Афанасьев Алексей 25 1
Албычев Кирилл 9 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 3 1
Кагарманова Мария 1 1
Учамприн Алексей 6 1
Бойко Алексей 138 1
Шипов Алексей 3 1
Абилов Алексей 1 1
Александров Владимир 6 1
Ipsen Laura - Ипсен Лора 4 1
Барсукова Оксана 2 1
Гаджиев Георгий 3 1
Блажко Григорий 8 1
Ларин Андрей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
США - Техас 1048 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Таджикистан - Республика 953 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Европа Западная 1496 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Сербия - Республика 375 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
США - Кентукки 83 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Аренда 2687 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Английский язык 7030 2
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
CRN 50 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forrester Research 834 2
Cisco Annual Internet Report 3 1
Strategy Analytics 285 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Интерфакс-100 21 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
UofL - University of Louisville - Луисвиллский университет - Университет Луисвилля 3 1
Universidad Europea - European University of Madrid - Европейский университет в Мадриде 1 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
CiscoLive! 10 2
Cisco Expo 23 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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