Cisco представила облачные и аппаратные решения для повышения прибыльности сетей 5G

Cisco представила новые решения в области мобильной связи, призванные помочь провайдерам телекоммуникационных услуг увеличить прибыльность инфраструктур 5G.

Подготовка к 5G идет полным ходом, и сервис-провайдеры все сильнее ощущают необходимость трансформировать свои сети, чтобы справиться с объемами трафика, которые существенно вырастут в сетях нового поколения. Согласно ежегодному отчету Cisco Annual Internet Report, число подключенных устройств к 2023 г. приблизится к 30 миллиардам, причем половина из них будут мобильными. Из этих мобильных соединений на долю 5G в мире придется свыше 10%.

Перед сервис-провайдерами стоит задача повысить прибыльность и окупить инвестиции, вкладываемые в развитие сетей. Cisco создает фундамент для сетей 5G, который начинается там, где кончается радиочасть, включая конвергентную «разнодистанционную» (multi-haul) IP-сеть, пакетное ядро и мобильное/нативно-облачное ядро наряду с горизонтальным уровнем, отвечающим за автоматизацию, доверие и информационную безопасность.

«Чтобы обеспечить высокий уровень доходности своей 5G-сети, сервис-провайдер должен продумать выбор мобильной инфраструктуры, куда войдут нативное облачное ядро, доверенная IP-сеть и технологии открытого радиодоступа, — сказал Джонатан Дэвидсон (Jonathan Davidson), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cisco по работе с сервис-провайдерами. — Способность извлекать выгоду из 5G-возможностей в сегментах Интернета вещей, дата-центров, информационной безопасности и в корпоративном сегменте кардинально меняет бизнес оператора связи. Cisco — признанный лидер инноваций в области массовых архитектур и кросс-доменных решений, которые дают сервис-провайдерам возможность наращивать выручку, снижать издержки и нивелировать риски. Наша задача — помогать заказчикам извлекать максимум прибыли из сетей 5G».

Сотрудничество с заказчиками всего мира в процессе развертывания 5G-сетей подтолкнуло Cisco к созданию уникальных продуктов для своего портфолио, в которое вошли новое программное и аппаратное обеспечение, а также гибкие бизнес-модели, разработанные с учетом того, что необходимо сервис-провайдерам для Интернета будущего.

Уменьшая трудности, связанные с интеграцией мультивендорных «операторских стеков», куда входит аппаратный, программный и сервисный функционал, Cisco разработала технологический фундамент, обеспечивающий заказчикам гибкость и рост бизнеса с минимальными перерывами обслуживания. Новое решение Cisco Cloud Services Stack for Mobility — облачное мобильное пакетное ядро, ускоряющее внедрение мобильных сервисов 4G и 5G, снижающее издержки интеграции и уменьшающее общую сложность сети. Решение представляет собой NFVI-платформу операторского класса, преинтегрированную, прошедшую валидацию, имеющую встроенные средства информационной безопасности, автоматизации и обеспечения исполнения, функционирующую в архитектурах на базе Cisco UCS и Cisco Nexus. Установку и поддержку осуществляет подразделение Cisco Customer Experience.

«Критичным фактором для ускорения развертывания 5G является наличие опытных и квалифицированных специалистов для интеграции комплексных решений, — отметил Дэйв Малик (Dave Malik), главный архитектор подразделения Cisco Customer Experience. — Текущая ситуация с наличием разнородных технологических стеков требует для обеспечения масштабного бесшовного взаимодействия разносторонней инженерной подготовки. Опыт и знания специалистов Cisco Customer Experience, полученные в ходе работы с глобальными сервис-провайдерами и необходимые для управления жизненным циклом и ускоренного развертывания крупных мобильных проектов, помогут заказчикам существенно повысить прибыльность».

Сервисы, работающие в сетях 5G, требуют низкой задержки и существенно более производительной полосы пропускания. В отчете Cisco Annual Internet Report указано, что соединение 5G будет генерировать втрое больше трафика, чем соединение 4G. Для таких сервисов, как виртуальная и дополненная реальность и Интернет вещей, выгоднее быть как можно ближе к конечному пользователю или к «границе». Периферийные вычисления мультисервисного доступа (multi-access edge computing, MEC) позволяют сервис-провайдерам создавать на последней миле своих сетей «сервисную границу» для повышения качества обслуживания. Бизнес может получать эти сервисы в качестве управляемых услуг и предлагать конечным пользователям такие новые сервисы, как виртуальная и дополненная реальность, доставка контента и т.д.

В новом решении для сервисной границы Cisco Cloud Services Stack for Content Delivery для предотвращения перегрузки сети и улучшения качества получаемого пользователем видео используется нативно-облачный сервисный стек с выделенным нативно-облачным приложением доставки контента. Это новое предложение позволяет реализовать модель распределения доходов между Cisco и заказчиками (сервис-провайдерами и поставщиками контента), чтобы поднять выручку, повысить рентабельность 5G и ускорить привлечение новых производителей контента.

Cisco Cloud Services Stack for Residential предназначен для улучшения функционирования и повышения производительности сетей доступа в жилом секторе. Он позволяет реализовать нативную облачную архитектуру для шлюза широкополосной сети с централизованной плоскостью управления, повышенной устойчивостью сети и упрощенными эксплуатационными процессами. Такой подход с применением нативно-облачной архитектуры также предполагает наличие распределенной плоскости пользователей, которая повышает общую сетевую производительность, отодвигая решения переадресации ближе к пользователю и открывая сетевые архитектуры для новых доходов и новых граничных сервисов, таких, как доставка контента.

Cisco намерена оставаться лидером в области критичной интернет-инфраструктуры. Чтобы помочь сервис-провайдерам объединить сервисы в одной сети и сократить расходы, Cisco анонсирует новые платы для маршрутизаторов Aggregation Services Routers (ASR) 9000 с интерфейсами 400GbE и более чем втрое увеличенной производительностью. Новые платы идеально подходят для граничной маршрутизации в сетях сервис-провайдеров и дата-центров, в корпоративных частных опорных сетях. Также Cisco представила маршрутизатор Network Convergence System (NCS) 5700, производительность которого с высокоплотными интерфейсами 400GbE выросла в четыре раза.

Развивая концепцию open RAN для сетей 5G, Cisco представляет новые модели маршрутизатора Cisco NCS 540 5G (fronthaul router) для бесшовного пакетного транспорта потоков CPRI (Common Public Radio Interface). Маршрутизатор, поддерживающий до 300 Гбит/с, отличается простотой эксплуатации и работает в единой программной Cisco IOS XR — от ядра до сети доступа.

Cisco впервые предлагает сервис-провайдерам монетизировать их доверенные сети. Для корпоративных заказчиков, которым требуются более высокие стандарты защиты соединений, создаются доверенные маршруты, предлагаемые за отдельную плату. Сервис Cisco Crosswork Trust Insights собирает данные для определения более доверенных путей маршрутизации. Затем механизм Cisco Crosswork Optimization Engine автоматизирует и оптимизирует маршруты, используя сегментную маршрутизацию (segment routing) с учетом метрик доверия.

Cisco Crosswork Network Controller — интегрированное решение для упрощения сквозного конфигурирования, призванное кардинально облегчить заказчикам выполнение комплексных операций. Интеллектуальный контроль полосы пропускания и обзор сетевых и сервисных ресурсов позволит повысить качество, ускорить окупаемость и сократить сроки устранения уязвимостей.