CPRI Common Public Radio Interface Общий открытый радиоинтерфейс


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.12.2025 У российского производителя радиоэлектроники отбирают 100-миллионный грант на создание оборудования 5G 2
14.08.2025 «Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана 1
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 1
25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 1
02.03.2020 Cisco представила облачные и аппаратные решения для повышения прибыльности сетей 5G 2
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 2
25.10.2019 Nokia представила семейство сетевых пакетных коммутаторов для 5G Cloud RAN 3
22.02.2019 Малые соты Nokia обеспечат оптимальное покрытие 5G 1
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 3
12.02.2018 Fronthaul-решение Huawei прошло 5G-тестирование China Telecom 3
13.04.2017 MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи 1
20.02.2017 Ericsson представила расширенный портфель 5G-решений 1
25.11.2016 2test представил защищенные мобильные базовые станции 4G LTE 1
10.11.2016 2test представила мобильные комплексы для развертывания сети связи 4G 1
21.09.2015 NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции 2
20.02.2015 Alcatel-Lucent дополнила свой портфель малых сот новой линейкой Compact Metro Cell Outdoor 2
18.04.2014 Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI 1
22.02.2012 Ericsson продемонстрировала радиорелейную связь между модулем LTE и удаленным радиомодулем 2
13.02.2006 3GSM: Nortel расширит зону покрытия GSM/UMTS-сетей 2
25.09.2003 BaseFlex - чипсет, поддерживающий все стандарты сотовой связи 2
19.06.2003 На рынке мобильной связи появился новый альянс 2

Публикаций - 21, упоминаний - 36

CPRI и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 5
Huawei 4225 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 2
Cisco Customer Experience - Cisco Customer Advocacy - Cisco Customer Response Solutions 7 1
LMF 4 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 224 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
TelASIC Communications 1 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
Cisco Systems 5224 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 701 1
МегаФон 9938 1
IBM - International Business Machines Corp 9553 1
Deutsche Telekom 927 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 146 1
LG Electronics 3678 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 1
Ростелеком 10327 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 2
GlobalData 6 1
UDR Inc 9 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9362 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2363 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 315 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 72 3
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 505 3
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 15 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6708 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
mmWave - миллиметровые волны 37 2
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 128 2
5G Network Slicing - SPN - Slicing Packet Network 20 2
RRU - Remote radio unit - радиомодули 115 2
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 32 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 918 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 2
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 7
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Nokia IXR - Interconnect Router 7 1
Nokia Wavence 2 1
Nokia Cloud Packet Core 3 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XR Network OS 22 1
Cisco NCS - Cisco Network Convergence System - серия маршрутизаторов 2 1
Cisco CCS - Cisco CloudCenter Suite - Cisco Cloud Services Stack - Cisco Cloudlock CASB - Cisco Cloud Access Security Broker - Cisco CMSP - Cisco Cloud and Managed Services Program - Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway 6 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Huawei WDM 7 1
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
Nokia ReefShark 3 1
Cisco Crosswork Network Controller 1 1
Cisco Crosswork Optimization Engine 1 1
Cisco Crosswork Trust Insights 1 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Nortel UMTS 3 1
TelASIC Communications - BaseFlex 1 1
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 1
Intel x86 - архитектура процессора 1985 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
Nokia 5G Future X 2 1
Nokia 5G pico Remote Radio Heads 1 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 2
Tommi Juhani Uitto 11 2
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Atkinson Mark - Аткинсон Марк 1 1
Malik Dave - Малик Дэйв 1 1
Davidson Jonathan - Дэвидсон Джонатан 6 1
Yu Jimmy - Ю Джимми 1 1
Bucci Sam - Буччи Сэм 4 1
Filkins Patrick - Филкинс Патрик 3 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Салтанов Александр 2 1
Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
Wang Jack - Ван Джек 6 1
Staub Daniel - Стауб Даниэль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 3
Южная Корея - Республика 6866 2
Испания - Каталония - Барселона 748 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Япония 13555 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2964 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2680 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4254 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Аренда 2584 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 211 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3149 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
9to5Mac 70 1
Cellular News 234 1
9to5Google 57 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Dell'Oro Group 66 1
ABI Research 235 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
