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Huawei P20
Серия смартфонов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 145
Huawei P20 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Huawei 2733 25
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 21
|Samsung Electronics 5730 17
|Xiaomi 904 13
|Google LLC 7177 8
|OnePlus - BBK Electronics 131 5
|Nokia Corporation 2453 4
|Leica Camera 158 4
|OPPO Electronics 222 4
|Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 4
|Qualcomm Technologies 1004 3
|Vivo 125 3
|Sony 2416 3
|Twitter 2204 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|ЛАН-проект 8 1
|BBK Electronics 129 1
|Xiamen Meiya Pico Information 2 1
|Grayshift 2 1
|ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
|Cellebrite 16 1
|ELARI 19 1
|Lenovo Group 1641 1
|Prisma - Нейронные сети 24 1
|NSO Group 16 1
|Ситилинк - Citilink 190 1
|Lenovo Motorola 1019 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
|MediaTek 315 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
|ESET 989 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|LG Electronics 1875 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|SEC Consult Services 931 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
|Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
|Русский язык 1000 1
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 11
|Forbes - Форбс 442 2
|DxOMark - Издание 34 2
|TENAA 16 2
|The Wall Street Journal 710 1
|PhoneArena 68 1
|Gizmodo 98 1
|SlashLeaks 10 1
|Android Authority 33 1
|GizmoChina 77 1
|IDC - International Data Corporation 2729 3
|Google Threat Analysis Group 2 2
|Counterpoint Research 29 1
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|Brand Finance 3 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768925, в очереди разбора - 672610.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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