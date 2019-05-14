Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Huawei P20 Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro

модели P30, поэтому одним из «конкурентов» новинки мы выбрали все еще актуального предшественника, Huawei P20 Pro. Huawei P30 Samsung Galaxy S10 Huawei P20 Pro  Операционная система  An
16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Huawei P20 Сейчас Huawei P20 — один из лучших камерофонов в своей ценовой категории. Конечно,
25.06.2018 Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает

Размеры смартфона — 155x73,9 мм. Толщина — 7,8 мм. Huawei P20 Pro получился довольно увесистым — 180 г. В руке лежит хорошо, сбалансированно. Корпус ст
04.04.2018 «М.Видео» открыла предзаказ на флагманские смартфоны Huawei P20| P20 Pro

мфар» Михаила Гуцериева) объявила об открытии предзаказа на новые флагманские смартфоны Huawei P20| P20 Pro. Только на этапе предзаказа покупатели получают в подарок смарт-часы Huawei WATCH 2.

04.04.2018 Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена

Huawei представила смартфон Huawei P20 lite, в котором функциональные возможности и удобство эксплуатации сочетаются с доступной
28.03.2018 Тройная сила Leica в новых смартфонах Huawei

Huawei представила два новых флагманских смартфона - P20 и P20 Pro. Модели линейки HUAWEI P20 оснащены тройными тыловыми камерами Leica с пятикраным «зу
28.03.2018 Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото

oup в рамках отдельной презентации представила свои новые флагманские смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Список ключевых инноваций, реализованных в новинках, включает тройную камеру с оптик

Публикаций - 136, упоминаний - 194

Huawei P20 и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4679 46
Apple Inc 13175 27
Samsung Electronics 11077 24
Leica Camera 282 17
Xiaomi - Сяоми 2242 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 937 14
Ростелеком 10963 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15802 11
Google LLC 12715 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 9
Sony 6742 9
Microsoft Corporation 25789 8
BBK OnePlus 299 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Yandex - Яндекс 9248 6
LG Electronics 3736 6
BBK OPPO Electronics 485 6
МегаФон 10776 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2180 5
Крок - Croc 1964 5
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
X Corp - Twitter 2939 4
Lenovo Group 2450 4
Qualcomm Technologies 1979 4
Meta Platforms - Facebook 4622 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Nvidia Corp 4014 3
Intel Corporation 12822 3
HP Inc. 5885 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
Oracle Corporation 7083 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1444 3
MediaTek - Ralink 598 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
HTC Corporation 1512 3
Связной ГК 1401 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2957 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8880 3
Почта России ПАО 2374 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Евросеть 1421 3
Carl Zeiss AG 307 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
E100 13 2
Porsche Design GmbH 23 2
Афимолл ТРЦ 32 2
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
ГПБ - Газпромбанк 1274 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 2
Альфа-Банк 1980 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2434 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Expedia Group 151 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
BeepCar - Бипкар 17 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
LEGO 260 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13906 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6560 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5677 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 4
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5978 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 981 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Федеральное казначейство России 1950 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 112 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 4
ГосИнформСистемы 160 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22624 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13268 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10719 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10387 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8526 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28331 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2342 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11553 18
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 578 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5392 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10759 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6273 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26354 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6468 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12949 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29728 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13504 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10190 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2515 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18359 13
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2017 13
Монохромное изображение - Monochrome image 642 13
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1411 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3269 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13076 12
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3946 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35143 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26348 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 11
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1520 11
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2064 11
Аксессуары 4288 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7637 22
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 22
Huawei Mate - серия смартфонов 453 21
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3667 19
Google Android 15271 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2190 13
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 13
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 12
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 12
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 12
Samsung Galaxy 1036 10
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 10
Apple iPhone 6 4861 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6294 9
Google Android 8 - Android Oreo 198 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 8
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 8
Honor 10 - Смартфон 38 8
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 433 7
Honor SuperCharge 194 7
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 7
Samsung Galaxy Note 702 7
Google Android 9 - Android Pie 218 7
Honor 9 - Серия смартфонов 43 7
Apple iOS 8595 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 334 6
Unimax UMX - Серия смартфонов 247 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1216 6
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 6
Apple iPhone 7 289 6
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 6
Huawei nova - Серия смартфона 115 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 314 5
Apple iPhone 5 783 5
Honor View - серия смартфонов 36 5
Huawei Watch - Умные часы 145 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 427 4
Гуцериев Михаил 114 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Никифоров Николай 1138 5
Сухоруков Сергей 24 3
Путин Владимир 3459 3
Бойко Елена 152 2
Дворкович Аркадий 216 2
Евраев Михаил 266 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Козырев Алексей 328 2
Елистратов Николай 90 2
Кураш Антон 32 2
Федосеева Алла 2 2
Пулич Николай 13 2
Пак Олег 112 2
Чаркин Евгений 317 2
Сотин Денис 216 1
Волин Алексей 122 1
Рубанов Владимир 76 1
Дергунова Ольга 120 1
Нестеров Алексей 176 1
Соловьев Владимир 108 1
Богачев Игорь 183 1
Исмаилов Рашид 65 1
Скляр Алексей 54 1
Исанин Антон 31 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 463 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Скворцова Вероника 69 1
Смагаринский Юрий 24 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Мартынов Владислав 115 1
Кириченко Игорь 58 1
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Слободин Михаил 56 1
Меньшов Кирилл 139 1
Тикуркин Максим 38 1
Гришин Дмитрий 210 1
Ермолаев Артем 379 1
Калугин Сергей 169 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 85
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 15
Южная Корея - Республика 7058 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 11
Европа 24980 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3456 6
Франция - Французская Республика 8180 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13830 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 5
Италия - Итальянская Республика 4510 5
Израиль 2857 4
Германия - Федеративная Республика 13224 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 783 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5498 3
Казахстан - Республика 6065 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2535 3
Япония 13813 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 3
Россия - ЮФО - Севастополь 616 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1087 3
Россия - СФО - Новосибирск 4882 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2065 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 3
Россия - ПФО - Самарская область 1582 3
Испания - Королевство 3841 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1726 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2285 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1411 3
Кипр - Республика 637 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 958 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 930 2
Китай - Пекин - Beijing 1102 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1553 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1084 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 22
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3792 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5522 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4617 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21723 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3592 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3018 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5526 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7841 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8865 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11749 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3973 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12330 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1893 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11356 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10386 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6546 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2683 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8260 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7536 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3865 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7558 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6574 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7446 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8857 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7051 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9119 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6081 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6598 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1229 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3400 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
DxOMark - Издание 36 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
TENAA 19 2
Forbes - Форбс 1007 2
PhoneArena 75 1
9to5Google 60 1
Gizmodo 133 1
SlashLeaks 10 1
Известия ИД 772 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 94 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Android Authority 62 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
GizmoChina 171 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
MacWorld 134 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1269 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1341 1
Ведомости 1480 1
РИА Новости 1035 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 8
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3975 5
Counterpoint Research 113 2
Google Threat Analysis Group 18 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 90 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Brand Finance 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1486 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 122 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 3
День молодёжи - 27 июня 1093 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Samsung Unpacked 41 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2668 1
Час кода - международное движение 11 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
MacWorld Expo 35 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 1
CNews AWARDS - награда 572 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще