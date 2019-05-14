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Huawei P20 Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.05.2019
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Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro
модели P30, поэтому одним из «конкурентов» новинки мы выбрали все еще актуального предшественника, Huawei P20 Pro. Huawei P30 Samsung Galaxy S10 Huawei P20 Pro Операционная система An
|16.04.2019
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Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Huawei P20 Сейчас Huawei P20 — один из лучших камерофонов в своей ценовой категории. Конечно,
|25.06.2018
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Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает
Размеры смартфона — 155x73,9 мм. Толщина — 7,8 мм. Huawei P20 Pro получился довольно увесистым — 180 г. В руке лежит хорошо, сбалансированно. Корпус ст
|04.04.2018
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«М.Видео» открыла предзаказ на флагманские смартфоны Huawei P20| P20 Pro
мфар» Михаила Гуцериева) объявила об открытии предзаказа на новые флагманские смартфоны Huawei P20| P20 Pro. Только на этапе предзаказа покупатели получают в подарок смарт-часы Huawei WATCH 2.
|04.04.2018
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Huawei объявила о старте российских продаж смартфона P20 lite. Цена
Huawei представила смартфон Huawei P20 lite, в котором функциональные возможности и удобство эксплуатации сочетаются с доступной
|28.03.2018
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Тройная сила Leica в новых смартфонах Huawei
Huawei представила два новых флагманских смартфона - P20 и P20 Pro. Модели линейки HUAWEI P20 оснащены тройными тыловыми камерами Leica с пятикраным «зу
|28.03.2018
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Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото
oup в рамках отдельной презентации представила свои новые флагманские смартфоны Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Список ключевых инноваций, реализованных в новинках, включает тройную камеру с оптик
Huawei P20 и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 114 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Сухоруков Сергей 24 3
|Путин Владимир 3459 3
|Бойко Елена 152 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Евраев Михаил 266 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Козырев Алексей 328 2
|Елистратов Николай 90 2
|Кураш Антон 32 2
|Федосеева Алла 2 2
|Пулич Николай 13 2
|Пак Олег 112 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Сотин Денис 216 1
|Волин Алексей 122 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Нестеров Алексей 176 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Богачев Игорь 183 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Скляр Алексей 54 1
|Исанин Антон 31 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 463 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Zhao George - Чжао Джордж 17 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Слободин Михаил 56 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Калугин Сергей 169 1
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