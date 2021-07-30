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Huawei P20
Серия смартфонов


30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
27.10.2020 Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay 2
24.03.2020 С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит 1
31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
17.01.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России 2
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
08.10.2019 В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo 1
06.06.2019 Huawei открывает новые фирменные магазины в России 1
21.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал 2
14.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30: снимает не хуже P30 Pro 1
16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 4
29.03.2019 Рассекречен облик будущего iPhone XI. Фото 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
26.03.2019 Почему современные смартфоны фотографируют не хуже цифровых камер 1
20.02.2019 Xiaomi выпустила смартфон-флагман вдвое дешевле, чем у конкурентов 1
11.01.2019 Рассекречены три iPhone, которые выйдут в 2019 году 1
02.01.2019 Мировые продажи смартфонов рухнули, но дорогих рванули вверх 1
25.12.2018 «Билайн» увеличил продажи смартфонов в кредит за год в три раза 1
21.12.2018 Лучшие подарки на Новый год: смартфоны 4
20.12.2018 Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России 2
18.12.2018 Рассекречен дизайн нового флагмана Huawei P30 Pro с 5 фотокамерами. Фото 1
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос 1
13.12.2018 Лучшие камерофоны 2018-2019 года: выбор ZOOM 4
05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM 3
22.10.2018 Huawei выпускает огромный дешевый смартфон в необычном форм-факторе. Фото 1
10.10.2018 Обзор смартфона Huawei Nova 3 1
05.09.2018 «М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги сезона школьных продаж 1
31.08.2018 Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм 1
03.08.2018 Huawei объявила итоги первого полугодия 2018 года 2
01.08.2018 Huawei впервые в истории обогнала Apple по продажам смартфонов 2
10.07.2018 Лучшие устройства для съемки видео в 4K. Выбор ZOOM 2
05.07.2018 Продажи смартфонов в России ускорились за счет удачного старта новых флагманов 5
25.06.2018 Обзор смартфона Huawei P20 Pro: камер много не бывает 4
08.06.2018 Камерофоны: хиты продаж (весна 2018) 2
01.06.2018 Huawei и «М.Видео» договорились о долгосрочном партнерстве 3
29.05.2018 Стоимость бренда Huawei оценили в $8,4 миллиарда 2
23.05.2018 Эволюция основных конкурентов Apple iPhone 2

Публикаций - 51, упоминаний - 145

Huawei P20 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2733 25
Apple Inc - Эппл Рус 7737 21
Samsung Electronics 5730 17
Xiaomi 904 13
Google LLC 7177 8
OnePlus - BBK Electronics 131 5
Nokia Corporation 2453 4
Leica Camera 158 4
OPPO Electronics 222 4
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 4
Qualcomm Technologies 1004 3
Vivo 125 3
Sony 2416 3
Twitter 2204 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
ЛАН-проект 8 1
BBK Electronics 129 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
Grayshift 2 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Cellebrite 16 1
ELARI 19 1
Lenovo Group 1641 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
NSO Group 16 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Lenovo Motorola 1019 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
MediaTek 315 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
ESET 989 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
LG Electronics 1875 1
Microsoft Corporation 11168 1
SEC Consult Services 931 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 6
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Афимолл ТРЦ 3 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
LinkedIn 521 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Восточный Банк 108 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Porsche 37 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
МВД РФ Управление К 38 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 8
Smartphone - Смартфон 774 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 6
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 5
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 2
Фотокамеры - Фотоаппараты 23 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
ISO - Чувствительность фотоматериала 11 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 491 1
LTE-смартфон 138 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 36 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 20
Google Android 10751 17
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 15
Huawei Mate - серия смартфонов 183 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 12
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 12
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 10
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 9
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 8
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 6
Huawei nova - Серия смартфона 59 6
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 5
Google Pixel - Серия смартфонов 108 5
Huawei Honor 9 - Серия смартфонов 30 5
Google Android 9 Pie 159 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 4
Apple iPhone 8 157 4
Apple iOS 5742 4
Google Android 8 Oreo 139 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 4
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 3
Huawei P Smart Z - Смартфон 11 3
Apple iPhone 6 547 3
Huawei Watch GT - Умные часы 31 3
OnePlus - Серия смартфонов 90 3
Huawei P - Серия смартфонов 72 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 82 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 2
Apple iPhone XI 10 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Гуцериев Михаил 107 5
Сухоруков Сергей 12 3
Пузанов Владимир 4 1
Крейтор Алексей 1 1
Sarkar Dona - Саркар Дона 5 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 1 1
Цзигуан Фань 4 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Данилина Мария 1 1
Мельникова Анастасия 166 1
Суханов Дмитрий 12 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Фенюшин Евгений 21 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Смагаринский Юрий 23 1
Чайка Владимир 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Франция - Французская Республика 2143 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Франция - Париж 375 2
Япония 2811 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - Воронеж 693 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Италия - Итальянская Республика 1401 2
Индия - Республика 2181 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа Западная 618 1
Украина 3398 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Латинская Америка 726 1
Нидерланды 981 1
Россия - Уфа 648 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Астрахань 242 1
Китай - Пекин 324 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Швеция - Королевство 764 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Русский язык 1000 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 11
Forbes - Форбс 442 2
DxOMark - Издание 34 2
TENAA 16 2
The Wall Street Journal 710 1
PhoneArena 68 1
Gizmodo 98 1
SlashLeaks 10 1
Android Authority 33 1
GizmoChina 77 1
IDC - International Data Corporation 2729 3
Google Threat Analysis Group 2 2
Counterpoint Research 29 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Brand Finance 3 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
Samsung Unpacked 19 1
Короткая ссылка

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