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Сафмар ПФГ Промышленно-финансовая группа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 48, упоминаний - 56
Сафмар ПФГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 113 41
|Тынкован Александр 52 6
|Суханов Дмитрий 12 5
|Гуцериев Саид 12 4
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 4
|Сухоруков Сергей 24 3
|Помозов Алексей 83 3
|Губанов Андрей 115 3
|Боим Анна 11 3
|Резников Олег 20 2
|Тютрин Игорь 6 2
|Тихвинский Никита 18 2
|Бобров Антон 55 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Шеходанов Дмитрий 9 1
|Соколова Екатерина 15 1
|Бакальчук Владислав 46 1
|Ерофеев Александр 10 1
|Зубарев Максим 13 1
|Литвинюк Владимир 1 1
|Муравьев Олег 29 1
|Андриянкин Олег 1 1
|Петров Игорь 13 1
|Алумов Сергей 4 1
|Паньков Сергей 9 1
|Шумовский Иван 7 1
|Малеева Наталья 7 1
|Печерский Григорий 1 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Платонова Оксана 14 1
|Корнилов Вячеслав 1 1
|Кроликов Артём 6 1
|Десятов Роман 15 1
|Закревский Алексей 7 1
|Бреев Павел 6 1
|Константинов Андрей 3 1
|Гуров Роман 4 1
|Тынкован Михаил 3 1
|Гуцериев Саит-Салам 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.