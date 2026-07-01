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Сафмар ПФГ Промышленно-финансовая группа

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом 1
08.08.2025 Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «Некстби» 1
20.01.2021 В 2020 году россияне приобрели рекордное за последние шесть лет количество ноутбуков 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» расширила ассортимент техники и начинает продажи по модели маркетплейса 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1
16.01.2020 УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum 1
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 1
03.12.2019 ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость 1
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» 1
18.11.2019 «М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage 1
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena 1
16.09.2019 ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке 1
18.01.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросли на 18% до 421 млрд рублей 1
20.12.2018 «Инфосистемы Джет» помогли «М.Видео» автоматизировать доработки интернет-магазина 1
28.11.2018 «М.Видео» в полтора раза увеличила скидки по trade-in и начала принимать поврежденные устройства 1
13.11.2018 «М.Видео-Эльдорадо»: любители игр онлайн-торговля помогают компьютерной технике выйти из кризиса 1
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины m_mobile в новых районных центрах ADG group 1
12.10.2018 «М.Видео» открыла в магазинах полноформатные игровые зоны 1
19.09.2018 «Лаборатория Касперского» обеспечила кибербезопасность группы «М.Видео-Эльдорадо» 1
06.09.2018 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки в первом полугодии вырос вдвое 1
31.08.2018 «М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт» 3
27.08.2018 «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте прибыли на 88% в первом полугодии 1
13.08.2018 «М.Видео – Эльдорадо» открывает центр компетенций в области даталогии 2
07.08.2018 ГК «А101» объявила о переходе на единую электронную ипотечную анкету 1
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 3
01.08.2018 «М.Видео» открыла авторизованные сервисные центры Apple 1
24.07.2018 «М.Видео» вместе с CallToVisit отвезут покупателей на бесплатном такси 1
13.07.2018 «Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme 1
05.07.2018 Продажи смартфонов в России ускорились за счет удачного старта новых флагманов 1
03.07.2018 «Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt 2
06.06.2018 Аналитика: Huawei занял четверть российского рынка планшетов 1
18.04.2018 Партнерство с «М.Видео» позволило Hancom занять 10% российского рынка офисных программ 1
09.04.2018 Российский рынок смартфонов вырос на 23% в первом квартале 2018 года 1
22.03.2018 «М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей 2
22.03.2018 «М.Видео» объявила о росте чистой прибыли на 25,4% по итогам 2017 года 1
16.03.2018 «М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице 1

Публикаций - 48, упоминаний - 56

Сафмар ПФГ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13070 7
Samsung Electronics 11003 4
Huawei 4500 4
Lenovo Group 2427 4
HP Inc. 5872 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 907 2
Microsoft Corporation 25695 2
Xiaomi 2186 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2163 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
BBK OPPO Electronics 474 2
Acer Group - Acer Inc 2757 2
Sony 6720 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 2
АйТи Бастион - IT Bastion 152 1
М.Видео-Эльдорадо - Digital Retail Data Science Centre 1 1
Nikon 646 1
ЛАН-проект 12 1
Smarterra 2 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 50 1
Duracell - Дюраселл 24 1
Ортикон групп 16 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Синтакси‐софт 1 1
Системы документооборота 519 1
Energy Time - Энергия времени 3 1
Broadcom - VMware 2595 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5586 1
Pure Storage 55 1
Dell EMC 5170 1
Alibaba Group 469 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
9506 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 377 1
ZTE Corporation 799 1
GoPro Inc 63 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1458 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2903 37
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 82 20
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 73 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 4
PPF Group N.V. 17 3
Интеко 21 3
EMMA Capital 6 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 3
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
ADG Group - АДГ 11 2
Эдьютейнмент Груп 2 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2393 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 53 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 3 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
toGO Юг Москва 1 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Авиапарк ТРЦ 51 1
AEG - Anschutz Entertainment Group 1 1
Ceconomy 3 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 34 1
Национальный НПФ - Национальный негосударственный пенсионный фонд 5 1
Галерея Чижова ТРЦ 4 1
Мандарин ТРЦ 1 1
Доверие НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
АвтоВАЗ НПФ 1 1
Соломбала молл ТРЦ 1 1
Сафмар ПФГ - Корпорация А.Н.Д. 2 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
European Retail Alliance 1 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61094 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15365 11
Аксессуары 4250 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18216 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4838 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12996 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8447 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1876 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8517 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2011 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10022 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13503 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3161 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6173 3
Наушники - Headphones 4441 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7501 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13628 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6185 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 440 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4285 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2380 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3621 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1146 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14692 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 530 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1841 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1728 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9221 2
Умные платформы 1971 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 4
Honor - серия смартфонов 244 3
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Google Android 15156 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 2
Kaspersky Internet Security 493 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 2
Apple iPhone 8 187 2
Honor 9 - Серия смартфонов 43 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 39 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Infor Retail 2 1
Nokia 3 - серия 24 1
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 19 1
Nokia 2 - серия 14 1
Nokia 5 - серия 30 1
Honor 6 - серия смартфонов 18 1
Honor Play 6 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 1
Xiaomi Redmi S - Серия смартфонов 11 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live Arena 5 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Game 7 1
А101 Бизнес 4 1
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 1
HP DeskJet 66 1
Ozon Premium 8 1
Алтимета - ЛотЭксперт 7 1
SZ Hongfeng century Technology - Шэньчжэнь ЧжэньЧэн Текнолоджи Ко - SJCAM 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 914 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 368 1
Microsoft Office 4126 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3100 1
Microsoft Windows 16796 1
Huawei Mate - серия смартфонов 444 1
Гуцериев Михаил 113 41
Тынкован Александр 52 6
Суханов Дмитрий 12 5
Гуцериев Саид 12 4
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 4
Сухоруков Сергей 24 3
Помозов Алексей 83 3
Губанов Андрей 115 3
Боим Анна 11 3
Резников Олег 20 2
Тютрин Игорь 6 2
Тихвинский Никита 18 2
Бобров Антон 55 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Дементьева Ирина 9 1
Шеходанов Дмитрий 9 1
Соколова Екатерина 15 1
Бакальчук Владислав 46 1
Ерофеев Александр 10 1
Зубарев Максим 13 1
Литвинюк Владимир 1 1
Муравьев Олег 29 1
Андриянкин Олег 1 1
Петров Игорь 13 1
Алумов Сергей 4 1
Паньков Сергей 9 1
Шумовский Иван 7 1
Малеева Наталья 7 1
Печерский Григорий 1 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Платонова Оксана 14 1
Корнилов Вячеслав 1 1
Кроликов Артём 6 1
Десятов Роман 15 1
Закревский Алексей 7 1
Бреев Павел 6 1
Константинов Андрей 3 1
Гуров Роман 4 1
Тынкован Михаил 3 1
Гуцериев Саит-Салам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 6
Европа 24907 4
Южная Корея - Республика 7014 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 3
Чехия - Чешская Республика 1345 3
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 131 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2510 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3441 2
Венгрия - Будапешт 116 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3023 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1180 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 2
Чехия - Прага 207 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Болгария - София 64 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Москва - ЮАО - Каширское шоссе 17 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 43 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 1
Казахстан - Республика 6002 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
Армения - Республика 2433 1
Беларусь - Белоруссия 6252 1
Польша - Республика 2028 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4451 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Германия - Федеративная Республика 13154 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2824 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3548 1
Турция - Турецкая республика 2592 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2339 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1699 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 31
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6114 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8025 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7474 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8738 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1821 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5079 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5553 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8806 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2843 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2402 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6449 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2644 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6591 2
Аренда 2659 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3315 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1626 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 342 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5871 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7715 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1756 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 1
Трейд-ин - Trade-in 230 1
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 6 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1309 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 426 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1244 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 740 1
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