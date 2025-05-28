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Галерея Чижова ТРЦ


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «МегаФон» на 25% ускорил мобильный интернет в историческом центре Воронежа 1
06.06.2019 Huawei открывает новые фирменные магазины в России 2
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 2
10.11.2016 «Мегафон» обеспечил широкополосным доступом в интернет сеть автосалонов «Дайнава-Центр» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Галерея Чижова ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
МегаФон 9279 1
Huawei 4019 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Музей-усадьба Архангельское 30 1
Афимолл ТРЦ 24 1
Мандарин ТРЦ 1 1
Соломбала молл ТРЦ 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
Аксессуары 3970 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 795 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6122 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 930 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14620 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9464 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1613 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8355 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5931 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Huawei P Smart - серия смартфонов 16 1
Гуцериев Михаил 111 1
Суханов Дмитрий 12 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Бобровский район - Бобров 8 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 327 1
Россия - СФО - Новосибирск 4430 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1169 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 528 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 440 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5013 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2341 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7355 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 1
Философия - Philosophy 461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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