Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Воронежская область - Бобровский район Бобров
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9530 5
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
|Philips 2069 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 867 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13623 1
|Philips Azurion 4 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5615 1
|Microsoft Office 3874 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
|Прозоров Дмитрий 59 2
|Залукаев Олег 17 2
|Шурупов Роман 1 1
|Фомин Павел 41 1
|Кочура Елена 1 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Моисеев Алексей 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.