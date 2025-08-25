Разделы

Россия ЦФО Воронежская область - Бобровский район Бобров

Россия - ЦФО - Воронежская область - Бобровский район - Бобров

УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 «МегаФон»: города Воронежской области нарастили цифровую активность 1
04.10.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для 20 тысяч воронежских сельчан 2
06.08.2019 «Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» 1
13.12.2018 Philips установила ангиографическую систему Azurion 3 в БУЗ ВО «Бобровская районная больница» 3
10.11.2016 «Мегафон» обеспечил широкополосным доступом в интернет сеть автосалонов «Дайнава-Центр» 1
09.11.2016 «Мегафон» построил для воронежских фермеров ВОЛС в чистом поле 1
05.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 3G для полумиллиона жителей Воронежской области 1
29.02.2016 МТС обеспечила связью нефтяные месторождения Оренбуржья 1
26.06.2014 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в Воронежской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9530 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Philips 2069 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 867 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13623 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
Транснефть 316 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Галерея Чижова ТРЦ 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7843 1
Агроэко ГК 40 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16703 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9522 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8400 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3829 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12080 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11036 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4776 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21484 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 366 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5259 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4244 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12753 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1187 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1688 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7596 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8359 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9540 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14227 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3091 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11008 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7904 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8881 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25393 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8586 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28549 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1649 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 944 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13152 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1561 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25073 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6191 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6088 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1917 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5773 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 198 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3019 1
Philips Azurion 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5615 1
Microsoft Office 3874 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
Прозоров Дмитрий 59 2
Залукаев Олег 17 2
Шурупов Роман 1 1
Фомин Павел 41 1
Кочура Елена 1 1
Байгушев Владимир 17 1
Моисеев Алексей 33 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 850 8
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 243 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Семилукский район - Семилуки 15 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 698 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Хохольский район 4 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1589 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Лискинский район - Лиски 22 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 14 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 14 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Павловский район - Павлово 14 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Сорочинский округ - Сорочинск 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Красногвардейский район 18 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Курманаевский район - Курманаевка 3 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 1
Россия - Панинский район - Панино 8 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 52 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2578 2
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 198 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9322 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10394 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 243 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1855 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5270 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5157 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 1
