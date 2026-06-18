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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Воронежская область Хохольский район

Россия - ЦФО - Воронежская область - Хохольский район

СОБЫТИЯ


18.06.2026 МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области 1
27.10.2025 «МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области 2
11.09.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений 1
27.05.2024 Воронежским альпакам включили LTE-интернет 1
28.12.2021 Всероссийский сайт со школьными оценками скомпрометирован 2
05.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 3G для полумиллиона жителей Воронежской области 1
26.06.2014 «МегаФон» улучшил мобильный интернет в Воронежской области 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10558 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9305 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29512 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60773 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4317 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9113 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7524 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1743 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9967 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1968 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11432 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26075 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3230 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3596 1
Оповещение и уведомление - Notification 5774 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9248 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12890 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34178 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26456 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12036 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1888 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9148 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9906 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1427 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13014 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13596 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Залукаев Олег 17 2
Голуб Василий 38 1
Фомин Павел 59 1
Фурсова Наталья 1 1
Мамедова Мария 35 1
Волкова Полина 1 1
Бабушкина Ирина 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 938 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Лискинский район - Лиски - Дивногорье 28 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1692 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 12 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Семилукский район - Семилуки 19 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Бобровский район - Бобров 13 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Аннинский район 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 164089 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 17 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Острогожск 11 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 19 2
Россия - Панинский район - Панино 9 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронежский заповедник - Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова 4 1
Россия - Павловск 37 1
Россия - Юдино 5 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Кантемировский район - Кантемировка 11 1
Америка Южная 884 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 549 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 243 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 53 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10154 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7370 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2781 1
ОПК - Мины - минирование 97 1
Паспорт - Паспортные данные 2814 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33261 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 720 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1874 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1264 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2081 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10782 1
Вести Воронеж 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450794, в очереди разбора - 728351.
Создано именных указателей - 196310.
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