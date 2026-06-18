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Россия ЦФО Воронежская область Хохольский район
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10558 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 2
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
|Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 2
|Электронный дневник - Цифровой дневник 175 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
|Залукаев Олег 17 2
|Голуб Василий 38 1
|Фомин Павел 59 1
|Фурсова Наталья 1 1
|Мамедова Мария 35 1
|Волкова Полина 1 1
|Бабушкина Ирина 1 1
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