Воронежским альпакам включили LTE-интернет

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об обеспечении высокоскоростным мобильным интернетом LTE всей территории парка «Белый колодец» под Воронежем. Теперь в любой точке парка посетители смогут пользоваться стабильно высокими скоростями мобильного интернета и сверхчетким голосовым сигналом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания МТС впервые создала «ковровое» 100% покрытие сети LTE парка «Белый колодец». Связь и быстрый интернет доступны в административных корпусах, а также во всех зонах для развлечения и отдыха – в Парке альпак, Ошка Парке, глэмпинге, в ковбойском городке «Эль Эвенто», на пляже и в беседках у озера, на всем протяжении трехкилометровой эко-тропы «Место силы».

«МТС продолжает работу по цифровизации популярных у местных жителей и туристов рекреационных зон Воронежа и области. Накануне выпускных школьных праздников и летнего сезона, нам удалось, несмотря на сложный ландшафт и разные высоты расположения «Белого колодца», обеспечить связью локации парка. Теперь LTE летает абсолютно на всей территории любимой многими взрослыми и маленькими воронежцами развлекательной площадки. Улучшение покрытия позволит посетителям комплекса делать селфи с хаски или запускать стримы с дружелюбными альпаками прямо в сеть, не беспокоясь о проблемах со связью в любой точке парка, а значит — об одном из красивейших мест нашего региона смогут узнать жители других городов. Наш опыт показывает, что наличие связи позволяет кратно повысить узнаваемость и популярность туристических локаций нашего региона», — сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

С 2022 г. компания МТС в Воронежской области реализует целевую программу по обеспечению сетью LTE рекреационных зон и точек притяжения Воронежской области. Эксклюзивное покрытие сети четвертого поколения получили Воронежский биосферный заповедник имени Василия Пескова, Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик», популярные байдарочный маршруты по Битюгу Старая Чигла-Шишовка, Центральный стадион Профсоюзов и др.

«В нашем парке грядет самая яркая и веселая пора – время школьных выпускных, тематических детских вечеринок и летних развлечений. Очень рады, что теперь наши посетители больше не будут испытывать проблем со связью и смогут делиться своими эмоциями и веселыми видео с друзьями и родными прямо из гущи событий. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы впечатления, фото, видео и время наших гостей, проведенное в «Белом колодце», стали по-настоящему незабываемыми, — сказала руководитель службы маркетинга парка «Белый колодец» Полина Волкова.

Парк «Белый колодец» — популярное место отдыха и развлечений для всей семьи, расположенный в ревитализированном карьере Хохольского района Воронежской области. Уникальный ландшафт из меловых скал и живописной низины стал одной из визитных туристических карточек Воронежской области. В вестерн-клубе «Эль Эвенто» открыт квест-парк и площадка для игры в лазертаг, водные аттракционы и кафе. В парке альпак можно с рук покормить этих аборигенов Южной Америки, а также декоративных коз и шотландского быка породы хайленд. На территории «Белого колодца» запущен аудиоспектакль-приключение по «Тропе силы», а также работает специализированный «Ошка Парк», в котором живут собаки северных пород — хаски, якутские лайки, самоеды и другие. При желании в «БК» можно переночевать или остаться на несколько дней в глэмпинге на берегу озера, который дважды был признан лучшим в России.