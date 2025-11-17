Разделы

При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России»

Власти расширили «белый список» интернет-сайтов, которые будут открываться даже при отключениях мобильного интернета. В этот список вошли ресурсы Сбербанка («Рамблер», «Лента.ру», «Газета.ру», 2ГИС), «Туту.ру», Gismeteo, сайт РЖД, и «Почта России», РБК и другие ресурсы.

Расширенный «белый список» интернет-сайтов

Минцифры сообщило о формировании второй волны интернет-сайтов, которые вошли в так называемый «белый список» - перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет блокироваться во время отключений мобильного интернета.

В него вошли, в первую очередь, сайты органов государственной власти: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов федерации.

Также в список вошли сайты «Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлежит Сбербанку), такси «Максим» и сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Кроме того, в «белый список» вошли сайты ряда СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру» и Rambler (три последних ресурса принадлежат Сбербанку).

Первая версия «белого списка» появилась в начале сентября 2025 г. В него вошли: Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, «Госуслуги») и его сервисы; сайт Правительства России; сайт Президента России; сайт платежной системы «Мир»: Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ): «Яндекс» (и его сервисы); Ozon; Wildberries; «Авито»; видеохостинг Rutube; сервисы VK («ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и мессенджер Max).

Кроме того, в «белый список» вошли сайты телекоммуникационных операторов – «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Ростелеком», «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому»). Тогда же Минцифры пообещало дополнять данный перечень. В данный момент в Минцифры сообщили, что перечень будет и далее пополняться.

Проблемы с мобильным интернетом

С начала 2025 г. российские регионы, особенно находящиеся в европейской части территории страны, стали сталкиваться с невиданный ранее явлением - отключением мобильного интернет. Это вызвано необходимостью противодействовать атакам БПЛА (беспилотные летательные аппараты), запускаемым с территории Украины.

Пик таких отключений пришелся на май 2025 г. Тогда меры безопасности были усилены в связи с проведением Парада Победы в Великой отечественной войне и его репетициями. В том числе отключения связи наблюдались и в Москве. Вместе с отключениями мобильного интернета возникали проблемы с сервисами такси, каршеринга, доставки, безналичной оплаты, банкоматов и т.д.

Как российские регионы живут без мобильного интернета

В дальнейшем, в зависимости от регионов, стали появляется сообщения о проблемах с мобильным интернетом. Так, корреспондент CNews в августе 2025 г. в столице Чувашии Чебоксарах столкнулся с полным отсутствием мобильной связи (включая голосовые вызовы). В результате не удавалось даже подключиться к Wi-Fi в здании вокзала РЖД, который требовал SMS для аутентификации.

Местные жители пояснили, что если с утра объявляется опасность БПЛА, то сотовую связь отключают до обеда. При этом местные жители уточнили, что в соседних районах Нижегородской области ситуация еще хуже.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

В том же месяце в Норильске (Красноярский край) корреспондент CNews также наблюдал проблемы с мобильным интернетом (при этом голосовая связь работала). Проблемы наблюдались только в самом Норильске, тогда как в соседних городах Дудинке и Тайнах их не было. Интересно, что Норильск находится в Сибири, весьма далеко от границы с Украиной.

В октябре 2025 г. корреспондент CNews столкнулся в городе Орел с регулярной неработоспособностью мобильного интернета. В сельской местности Орловской области отключения происходили обычно по ночам. Местный таксист пояснил, что отключения мобильного интернета начались в августе, к ним уже привыкли, и посоветовал ставить Max. Он также добавил, что в соседней Курской области ситуация еще хуже.

Впрочем, на тот момент уже заработали «белые списки», что давало возможность доступа к наиболее значимым ресурсам. В их числе - и приложение «Яндекс.Go», через которое, в том числе, можно вызывать такси. Однако когда корреспондент CNews оказался в торговом центре (ТЦ) на окраине Орла, оказалось, что приложение не обновлено и не работает, а в связи с ограничением на мобильный интернет обновить его не получается. При этом ни один Wi-Fi-хот-спот в ТЦ не работал. Впрочем, такси удалось вызвать через приложение «Яндекс.Карты», которое также входит в «белый список».

В ноябре 2025 г. власти Ульяновской области сообщили, что мобильный интернет в Ульяновске и ряде районах области будет отключен до окончания СВО (специальная военная операция России на Украине).

Игорь Королев

