Туту.ру Tutu.ru Новые Туристические Технологии, НТТ российский сервис путешествий
|26.10.2023
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Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение
Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу тренеров, увеличить показатели самостоятельного прохождения курсов сотрудника
|02.02.2023
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«Крок» модернизировал контакт-центр сервиса путешествий «Туту»
ИТ-компания «Крок» модернизировала контакт-центр сервиса путешествий «Туту» с помощью омниканального цифрового контура для коммуникации с клиентами. Благодаря ново
|12.07.2022
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«Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами
«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Туту.ру», российский сервис поездок и путешествий, сообщили о старте сотрудничества. «Рексофт
|06.07.2022
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Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
олосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Tutu.ru («Туту.ру») — российский сервис путешествий, где можно купить билеты на поезда, самолеты и авто
|15.03.2022
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Отели теперь можно забронировать в едином приложении «Туту.ру»
Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android. Пользователи прил
|05.03.2021
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«Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус
Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» начал продажу электронных билетов на автобусы. Это позволит путешественникам не трат
|11.12.2020
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Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках
Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» первым подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). С декабря автобусные билеты снабжаются метаданными, которые можно б
|07.08.2020
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Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс»
Компании теряют клиентов ИТ-коалиция из восьми онлайн-сервисов: Ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon направила жалобу в ФАС в адрес «Яндекса» на работу алгоритмо
Туту.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Зинкевич Сергей 55 4
|Березин Максим 112 3
|Tito Dennis - Тито Дэннис 36 3
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 3
|Шадаев Максут 1009 2
|Кушнир Леонид 19 2
|Арлазаров Владимир 227 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Русанов Сергей 48 1
|Семенихин Максим 9 1
|Каплунов Павел 46 1
|Гуденко Антон 5 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Орленко Михаил 10 1
|Коган Дмитрий 2 1
|Коновалов Олег 14 1
|Сайфутдинов Ренат 4 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Николаев Сергей 14 1
|Топадзе Виктор 3 1
|Шаскольский Максим 4 1
|Марков Сергей 14 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Мельников Максим 31 1
|Казарян Карен 74 1
|Катков Павел 29 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Синодов Юрий 4 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Иванов Алексей 131 1
|Тюрина Елизавета 1 1
|Талдыкина Наталья 40 1
|Елизаров Алексей 2 1
|Яремко Максим 13 1
|Ионкин Николай 5 1
|Фаге Сергей 9 1
|Потапов Николай 12 1
|Блохин Максим 2 1
|Наумов Виктор 126 1
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