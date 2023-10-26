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Туту.ру Tutu.ru Новые Туристические Технологии, НТТ российский сервис путешествий

Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий


26.10.2023 Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение

Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу тренеров, увеличить показатели самостоятельного прохождения курсов сотрудника
02.02.2023 «Крок» модернизировал контакт-центр сервиса путешествий «Туту»

ИТ-компания «Крок» модернизировала контакт-центр сервиса путешествий «Туту» с помощью омниканального цифрового контура для коммуникации с клиентами. Благодаря ново
12.07.2022 «Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Туту.ру», российский сервис поездок и путешествий, сообщили о старте сотрудничества. «Рексофт
06.07.2022 Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве

олосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Tutu.ru («Туту.ру») — российский сервис путешествий, где можно купить билеты на поезда, самолеты и авто
15.03.2022 Отели теперь можно забронировать в едином приложении «Туту.ру»

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android. Пользователи прил
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» начал продажу электронных билетов на автобусы. Это позволит путешественникам не трат
11.12.2020 Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» первым подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). С декабря автобусные билеты снабжаются метаданными, которые можно б
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс»

Компании теряют клиентов ИТ-коалиция из восьми онлайн-сервисов: Ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon направила жалобу в ФАС в адрес «Яндекса» на работу алгоритмо

Публикаций - 55, упоминаний - 75

Туту.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 17
Google LLC 11775 10
Крок - Croc 1777 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 7
МегаФон 8807 6
Microsoft Corporation 24628 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Ростелеком 9703 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 3
Dell EMC 5027 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
8213 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Selectel - Селектел 385 2
Apple Inc 12103 2
Broadcom - VMware 2359 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
Telegram Group 1984 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
SAP SE 5279 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
VerifyMyAge 6 1
PayPal 654 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Oracle Corporation 6688 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 12
ЦИАН - CIAN 132 11
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 8
РЖД - Российские железные дороги 1904 8
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 22 7
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 6
ЗУН - Zoon 14 6
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 5
Castorama - Касторама 31 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 4
Почта России ПАО 2112 4
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 3
Альфа-Банк 1770 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Кассир.ру - Kassir.ru 25 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 85 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 3
eBay Inc 1619 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Visa International 1949 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
Судебная власть - Judicial power 2311 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
FairSearch альянс 4 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
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Google Android 13994 13
Apple iOS 7809 12
Drom.ru 11 7
Яндекс.Поиск - колдунщики 11 7
Купибилет - Kupibilet 23 6
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Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 5
Яндекс.Маркет 937 5
Booking.com 114 5
Microsoft Windows 15659 4
Linux OS 9940 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 3
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Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 3
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Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Apple macOS 2059 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 2
MasterCard Maestro 155 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 44 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Зинкевич Сергей 55 4
Березин Максим 112 3
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 3
Шадаев Максут 1009 2
Кушнир Леонид 19 2
Арлазаров Владимир 227 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Русанов Сергей 48 1
Семенихин Максим 9 1
Каплунов Павел 46 1
Гуденко Антон 5 1
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Северюхин Андрей 6 1
Орленко Михаил 10 1
Коган Дмитрий 2 1
Коновалов Олег 14 1
Сайфутдинов Ренат 4 1
Бырдин Алексей 29 1
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Топадзе Виктор 3 1
Шаскольский Максим 4 1
Марков Сергей 14 1
Лукацкий Алексей 119 1
Мельников Максим 31 1
Казарян Карен 74 1
Катков Павел 29 1
Бедеров Игорь 54 1
Синодов Юрий 4 1
Оганесян Ашот 122 1
Иванов Алексей 131 1
Тюрина Елизавета 1 1
Талдыкина Наталья 40 1
Елизаров Алексей 2 1
Яремко Максим 13 1
Ионкин Николай 5 1
Фаге Сергей 9 1
Потапов Николай 12 1
Блохин Максим 2 1
Наумов Виктор 126 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 5
Европа 21770 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
США - Нью-Йорк 3098 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Беларусь - Белоруссия 5665 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 3
США - Калифорния 4625 3
Франция - Французская Республика 7846 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Казахстан - Республика 5527 2
США - Техас - Хьюстон 248 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Ближний Восток 2944 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Болгария - Республика 773 1
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Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Марокко - Королевство 208 1
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