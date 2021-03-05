«Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» начал продажу электронных билетов на автобусы. Это позволит путешественникам не тратить время на поездку на вокзал, ожидание в очереди и оформление бумажного билета. Купленный билет можно не печатать, а просто показать на экране смартфона при посадке в автобус.

Продажа электронных билетов на автобус стала возможной после выхода Постановления Правительства России от 1 октября 2020 г. №1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Это постановление закрепляет понятие электронного билета, а также допускает использование электронного билета для посадки на автобус. Постановление вступило в силу 1 января 2021 г. Тем не менее, на ряде маршрутов пока еще может потребоваться распечатанный билет, о чем «Туту.ру» обязательно предупреждает в момент покупки и в письме с маршрутной квитанцией.

«Продажа билетов на автобусы ведется на сервисе поездок и путешествий «Туту.ру» с 2016 г., но до 2021 г. не было возможности продавать полноценные электронные билеты, их все равно нужно было печатать. Новые правила позволят сделать процесс покупки билета более быстрым и простым для современных путешественников, которые все больше вопросов решают с помощью своего смартфона. Большинство автовокзалов уже придерживаются новых нормативов, однако отдельные сотрудники автовокзалов и автостанций могут быть не осведомлены и требовать билет в распечатанном виде. Мы отслеживаем такие ситуации, и в случае нарушений связываемся с автовокзалом и перевозчиком и напоминаем им об изменениях. Если для каких-то целей необходимо распечатать билет, его всегда можно скачать из письма, которое мы прислали после покупки, или из личного кабинета», — сказал Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка «Туту.ру».

Оформить электронный билет можно в приложении «Туту.ру» для iOS или Android. Для этого нужно зарегистрироваться с помощью логина и пароля от личного кабинета на Tutu.ru. При совершении первой покупки происходит регистрация пользователя: на введенный e-mail придет письмо-подтверждение о регистрации, нужно перейти по ссылке в письме и придумать пароль.

Для каждого рейса по выбранному маршруту отображается время отправления и плановое время прибытия, продолжительность поездки, стоимость билета, количество свободных мест, а также рейтинг перевозчика на основе отзывов пассажиров. Нажав на рейтинг, можно прочитать отзывы. Для более комфортной поездки «Туту.ру» рекомендует выбирать рейс с наиболее высоким баллом.

В одном заказе можно купить билеты для четырех человек. Если пассажиров больше, нужно оформить несколько заказов. Потребуется ввести данные для каждого пассажира: ФИО, дату рождения, пол и данные документа, удостоверяющего личность (паспорта РФ, загранпаспорта, иностранного документа, свидетельства о рождении). После первой покупки билета в приложении данные пассажира сохранятся, и при последующих покупках система автоввода подставит всю информацию.

Оплатить электронный билет можно банковской картой Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, «Мир», а также с помощью Apple и Google Pay.

После покупки электронный билет можно скачать на смартфон или планшет, найти в личном кабинете в приложении или в письме с вложенной маршрутной картой, а также распечатать. Для посадки в автобус достаточно показать электронный билет на экране смартфона вместе с оригиналом документа, данные которого использовались при покупке. Обычно билет нужно показать контролеру на автовокзале, но иногда его просят предъявить и водители.

В 2020 г. «Туту.ру» подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). С декабря автобусные билеты снабжаются метаданными, которые можно будет проверить через эту систему: пассажир будет уверен в перевозчике, маршруте и его официальности. В перспективе это должно привести к сокращению «серого» сегмента в автобусных перевозках. По оценкам экспертов «Туту.ру», рынок покинут до 80% нелегальных перевозчиков.

Когда билет бронируют в системе продаж, данные отправляются в эту систему, где формируется уникальный идентификатор билета. МКПП отвечает QR-кодом, который нужно нанести на бумажный или электронный билет, чтобы пассажир мог проверить данные рейса на сайте «Нелегаловнет.рф». При покупке и выписке билета на «Туту.ру» повторно проверяется идентификатор билета в системе, и пассажир получает маршрутную квитанцию с QR-кодом и гарантией успешной проверки в МКПП. Таким образом, теперь билет на автобус становится полноценным электронным (запись хранится в едином реестре, а с 1 января 2021 г. нет требования обязательно печатать билет).