Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MasterCard Maestro
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 145
MasterCard Maestro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Малых Дмитрий 23 2
|Мальцева Елена 4 2
|Поломошнов Михаил 1 1
|Марич Игорь 18 1
|Бетсис Павел 84 1
|Крохин Алексей 5 1
|Патрахин Никита 1 1
|Иглинская Светлана 2 1
|Исаенко Иван 5 1
|Римский Евгений 2 1
|Сирота Олег 2 1
|Елистратов Николай 90 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Федосеев Михаил 12 1
|Аникин Денис 31 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Путин Владимир 1826 1
|Артамонова Анна 127 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762726, в очереди разбора - 666414.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762726, в очереди разбора - 666414.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru