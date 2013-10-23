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MasterCard Maestro
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.10.2013
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Переводы между картами Visa и MasterCard/Maestro доступны в банкоматах «Промсвязьбанка»
В банкоматах «Промсвязьбанка» теперь можно осуществлять денежные переводы в рублях между картами Visa и MasterCard/Maestro любых российских банков (ранее переводы были доступны только между картами одной платежной системы). Чтобы воспользоваться услугой, достаточно знать только номер карты, на ко
|17.06.2013
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«Юнистрим» запустил новый сервис для держателей карт MasterCard и Maestro
Миллионы российских держателей банковских карт MasterCard и Maestro могут совершать денежные переводы «Юнистрим» через сервис MasterCardMobile с выплатой наличными в пунктах выдачи «Юнистрим» на территории РФ (более 5 тыс. точек). С запуском новой услуг
|14.05.2013
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Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»
Кошелек Элекснет» на сайте elecsnet.ru можно пополнить карточные счета банковских карт MasterCard и Maestro, выпущенных российскими банками, сделав перевод по технологии MasterCard MoneySend на
|14.05.2012
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"Сбербанк" возобновил обслуживание электронных платежей по картам Master Card и Maestro
13 мая "Сбербанк" сообщил о возобновлении обслуживания электронных платежей по картам Master Card и Maestro, выпущенных с применением технологии MasterCard Secure Code. "Надежность операций по-прежнему обеспечивается на уровне всех требований глобальных платежных систем. "Сбербанк" приносит и
|31.01.2011
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Система «Платеж.RU» начала принимать к оплате карты Maestro
Интернет-терминал «Платеж.RU» объявил о том, что теперь принимает к оплате карты Maestro любых российских банков, а также банков стран СНГ, Прибалтики и других стран Европы. «Мы рады предоставить возможность пользоваться услугами системы «Платеж.RU» новым пользователям, - с
|11.10.2007
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Активные колонки Velton Maestro MV200 – на российском рынке
Компания OST-COM сообщила о появлении на российском рынке активных настольных колонок Velton Maestro MV200 класса Hi-Fi. Система состоит из 5-дюймовых динамиков S5 N, воспроизводящих средний и низкий диапазон частот, и купольных твиттеров TN25, перекочевавших из топововых моделей Velto
|10.09.2007
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Velton представил в России новый набор стереоакустики
Компания OST-COM, эксклюзивный дистрибьютор Velton Maestro, производителя мультимедийной акустики класса hi-fi, объявила о начале продаж набора стереоакустики Velton Maestro SV3W. Velton Maestro SV3W — мини-стереосистема, предназн
|06.02.2003
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Proxim разработала архитектуру WLAN-сетей с коммутацией
На этой неделе калифорнийская Proxim Corporation объявила о разработке новой архитектуры беспроводных локальных сетей (WLAN) с коммутацией пакетов. Архитектура Maestro предусматривает наличие портов доступа, к которым могут подключаться несколько точек доступа, а также проводные Ethernet-сети. Новый коммутатор, поддерживающий эту архитектуру, напомина
|08.01.2002
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Verizon представил КПК Maestro для доступа в интернет с использованием мобильника
Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless на прошлой неделе представил широкой публике Maestro, новый КПК под управлением Windows, совмещённый с мобильным телефоном модели CDM-9100. Данное устройство, весящее около 300 грамм, позволяет получить доступ в интернет без помощи дополн
MasterCard Maestro и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнова-Крелль Оксана 52 6
|Абрамов Константин 11 5
|Киричек Алексей 66 5
|Иванов Юрий 33 4
|Орлова Елена 19 4
|Свириденко Кирилл 40 3
|Комлев Владимир 35 3
|Исаенко Иван 5 3
|Исрапилов Арсен 10 3
|Пецюха Артем 5 3
|Смирнов Дмитрий 112 2
|Аникин Денис 33 2
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 2
|Мальцева Елена 5 2
|Шамайко Алексей 5 2
|Айриян Сурен 34 2
|Мишурис Марина 20 2
|Рябый Илья 20 2
|Аюпов Артём 7 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Малых Дмитрий 67 2
|Меньшов Кирилл 139 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Федосеев Михаил 13 1
|Глазачев Иван 27 1
|Shwed Gil - Швед Гил 44 1
|Раевский Алексей 77 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Говорунов Александр 13 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Церех Алексей 3 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Поломошнов Михаил 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|Кудряшов Владимир 7 1
|Салахутдинов Владимир 11 1
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