Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

MasterCard Maestro

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2013 Переводы между картами Visa и MasterCard/Maestro доступны в банкоматах «Промсвязьбанка»

В банкоматах «Промсвязьбанка» теперь можно осуществлять денежные переводы в рублях между картами Visa и MasterCard/Maestro любых российских банков (ранее переводы были доступны только между картами одной платежной системы). Чтобы воспользоваться услугой, достаточно знать только номер карты, на ко
17.06.2013 «Юнистрим» запустил новый сервис для держателей карт MasterCard и Maestro

Миллионы российских держателей банковских карт MasterCard и Maestro могут совершать денежные переводы «Юнистрим» через сервис MasterCardMobile с выплатой наличными в пунктах выдачи «Юнистрим» на территории РФ (более 5 тыс. точек). С запуском новой услуг
14.05.2013 Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»

Кошелек Элекснет» на сайте elecsnet.ru можно пополнить карточные счета банковских карт MasterCard и Maestro, выпущенных российскими банками, сделав перевод по технологии MasterCard MoneySend на
14.05.2012 "Сбербанк" возобновил обслуживание электронных платежей по картам Master Card и Maestro

13 мая "Сбербанк" сообщил о возобновлении обслуживания электронных платежей по картам Master Card и Maestro, выпущенных с применением технологии MasterCard Secure Code. "Надежность операций по-прежнему обеспечивается на уровне всех требований глобальных платежных систем. "Сбербанк" приносит и
31.01.2011 Система «Платеж.RU» начала принимать к оплате карты Maestro

Интернет-терминал «Платеж.RU» объявил о том, что теперь принимает к оплате карты Maestro любых российских банков, а также банков стран СНГ, Прибалтики и других стран Европы. «Мы рады предоставить возможность пользоваться услугами системы «Платеж.RU» новым пользователям, - с
11.10.2007 Активные колонки Velton Maestro MV200 – на российском рынке

Компания OST-COM сообщила о появлении на российском рынке активных настольных колонок Velton Maestro MV200 класса Hi-Fi. Система состоит из 5-дюймовых динамиков S5 N, воспроизводящих средний и низкий диапазон частот, и купольных твиттеров TN25, перекочевавших из топововых моделей Velto
10.09.2007 Velton представил в России новый набор стереоакустики

Компания OST-COM, эксклюзивный дистрибьютор Velton Maestro, производителя мультимедийной акустики класса hi-fi, объявила о начале продаж набора стереоакустики Velton Maestro SV3W. Velton Maestro SV3W — мини-стереосистема, предназн
06.02.2003 Proxim разработала архитектуру WLAN-сетей с коммутацией

На этой неделе калифорнийская Proxim Corporation объявила о разработке новой архитектуры беспроводных локальных сетей (WLAN) с коммутацией пакетов. Архитектура Maestro предусматривает наличие портов доступа, к которым могут подключаться несколько точек доступа, а также проводные Ethernet-сети. Новый коммутатор, поддерживающий эту архитектуру, напомина
08.01.2002 Verizon представил КПК Maestro для доступа в интернет с использованием мобильника

Американский оператор мобильной связи Verizon Wireless на прошлой неделе представил широкой публике Maestro, новый КПК под управлением Windows, совмещённый с мобильным телефоном модели CDM-9100. Данное устройство, весящее около 300 грамм, позволяет получить доступ в интернет без помощи дополн

Публикаций - 159, упоминаний - 164

MasterCard Maestro и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Yandex - Яндекс 9216 14
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 11
VK - Mail.ru Group 3602 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 9
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 7
Samsung Electronics 11065 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 6
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 5
Apple Inc 13156 5
Google LLC 12690 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Check Point Software Technologies 829 4
PayPal 671 4
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 3
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Код Безопасности 812 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 2
Космос ТВ 44 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Информзащита 941 2
Lenovo Motorola 3566 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 123
Visa International 1993 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Альфа-Банк 1979 10
American Express - Amex 338 10
JCB International 146 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Diners Club International - платёжная система 82 7
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 7
ВТБ - ВТБ24 671 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Евросеть 1421 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 3
Связной ГК 1401 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Мастер-Банк 35 2
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 2
Почта России ПАО 2370 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 19
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 18
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 17
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 14
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 142 13
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Оцифровка - Digitization 5185 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 199 8
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 154 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Visa Electron 63 33
Google Android 15244 26
Apple iOS 8583 21
MasterCard MoneySend 44 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 16
MasterCard SecureCode 79 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 7
Apple - App Store 3109 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 6
Visa Verified By Visa 62 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
Apple Pay 519 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
MasterCard MasterPass 29 3
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 3
Check Point Quantum Security Compliance - easy2comply 8 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 3
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 3
Check Point Harmony 6 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
Samsung Pay 296 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Smart Engines - GreenOCR 45 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Google - Flutter 64 2
Check Point CloudGuard 16 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 2
Яндекс.Заправки 41 2
Купибилет - Kupibilet 34 2
Electron - фреймворк 87 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 6
Абрамов Константин 11 5
Киричек Алексей 66 5
Иванов Юрий 33 4
Орлова Елена 19 4
Свириденко Кирилл 40 3
Комлев Владимир 35 3
Исаенко Иван 5 3
Исрапилов Арсен 10 3
Пецюха Артем 5 3
Смирнов Дмитрий 112 2
Аникин Денис 33 2
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 2
Мальцева Елена 5 2
Шамайко Алексей 5 2
Айриян Сурен 34 2
Мишурис Марина 20 2
Рябый Илья 20 2
Аюпов Артём 7 2
Кирсанова Светлана 70 2
Малых Дмитрий 67 2
Меньшов Кирилл 139 1
Ермолаев Артем 379 1
Рыжиков Сергей 112 1
Федосеев Михаил 13 1
Глазачев Иван 27 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Раевский Алексей 77 1
Деменюк Юлия 11 1
Говорунов Александр 13 1
Малиновский Алексей 22 1
Ноздрин Алексей 9 1
Церех Алексей 3 1
Свинцов Андрей 55 1
Северюхин Андрей 6 1
Евдокимов Максим 27 1
Поломошнов Михаил 1 1
Елистратов Николай 90 1
Кудряшов Владимир 7 1
Салахутдинов Владимир 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Европа 24964 16
Казахстан - Республика 6048 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Франция - Французская Республика 8177 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Армения - Республика 2449 8
Чехия - Чешская Республика 1349 8
Израиль 2856 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Украина 7928 7
Узбекистан - Республика 2005 7
Грузия 1332 7
Молдавия - Республика Молдова 738 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 6
Латвия - Латвийская Республика 836 6
Литва - Литовская Республика 673 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Япония 13807 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Эстония - Эстонская Республика 764 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Болгария - Республика 799 4
Румыния 753 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 3
Польша - Республика 2031 3
Индия - Bharat 5870 3
Канада 5082 3
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Бельгия - Брюссель 243 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 118
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Паспорт - Паспортные данные 2848 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Английский язык 7030 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 4
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 236 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 7
Gartner - Гартнер 3658 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Автостат 55 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
РАН - Российская академия наук 2122 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Red Dot Design Award 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще