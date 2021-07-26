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MasterCard Maestro


26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год 2
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 2
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус 1
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa 2
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
10.03.2020 Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране 2
21.01.2020 ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза 1
08.10.2019 Mastercard, Billa и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой» 2
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
23.07.2019 МТC упростила платежи благодаря сервису Masterpass 1
25.10.2018 Райффайзенбанк и Mastercard запустят сервис снятия наличных на кассах магазинов сети «Билла» 1
28.05.2018 ТТК и система «Город» реализовали онлайн-сервис оплаты услуг 1
25.04.2018 «Райффазенбанк» запустил в России перевод по номеру телефона на платформе Mastercard 1
17.04.2018 «Яндекс.Заправки» появились в регионах России 1
27.02.2018 Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте 1
09.11.2017 «Яндекс.Деньги» помогут заправить автомобиль со смартфона 1
30.06.2017 «ВКонтакте» поддержит карты «Мир» в сервисе денежных переводов 2
18.05.2017 В 2016 году клиенты Сбербанка совершили безналичных покупок на 5,8 трлн рублей 1
20.03.2017 «ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам 4
02.03.2017 Оборот денежных переводов в «Одноклассниках» вырос за год в 10 раз 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
07.12.2016 Группам в «Одноклассниках» теперь можно перевести деньги 1
10.11.2016 «ВКонтакте» запустила безналичные денежные переводы в Украину 1
09.11.2016 «Одноклассники» запустили денежные переводы из России в Украину 2
20.09.2016 ВТБ24 и «Мультикарта» обеспечат эквайринг денежных переводов «ВКонтакте» 4
29.08.2016 УФС запустила оплату билетов картой «Мир» с помощью ВТБ24 1
21.07.2016 «Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов 1
21.07.2016 Челябинвестбанк запустил сервис P2P-переводов по номеру карты 1
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы 2
09.06.2016 «Битрикс24» обзавелся онлайн-чатом и омниканальной CRM 1
12.02.2016 Сбербанк и Czech Airlines стали партнерами по интернет-эквайрингу 1
02.02.2016 В «Одноклассниках» появилась возможность совершать денежные переводы 1
29.01.2016 Бренд Wileyfox запустил фирменный онлайн-магазин в России 1
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 2
16.11.2015 MintPay запустил мобильное приложение для оплаты такси и билетов на мероприятия 1
16.10.2015 PayOnline начал работать в Кыргызстане 1

Публикаций - 112, упоминаний - 145

MasterCard Maestro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Intervale - Интервейл 45 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Samsung Electronics 5677 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Золотая Корона 280 2
Microsoft Corporation 11095 2
Лига Цифровой Экономики 30 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
Wileyfox 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Facebook 3766 1
VerifyMyAge 6 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Google LLC 7154 1
Lenovo Motorola 1006 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
IBM 3544 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Data Matrix 52 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 44
Visa International 1346 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 6
ВТБ24 583 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Юнистрим - Unistream 167 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1125 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 3
ВкусВилл 48 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Dukascopy Bank SA 4 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Tessi 8 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Фасоль - сеть магазинов 4 1
Связь-банк 78 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
МДМ Банк 150 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
American Express 172 1
Почта Банк 289 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Банк Зенит 131 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Татнефть 112 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Google Android 10751 25
Apple iOS 5742 18
MasterCard MoneySend 39 13
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 11
Visa Electron 49 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
ВТБ Мультикарта 147 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Check Point Quantum Security 6 2
Visa Verified By Visa 33 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Linux OS 4260 2
Купибилет - Kupibilet 13 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
Яндекс.Почта 85 1
Яндекс.Заправки 22 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google Flutter 15 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
MasterCard MasterPass 29 1
ДИТ Москвы - Социальная карта москвича 1 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ИСП РАН Svace 7 1
OOOPay - платежная система 8 1
Nintendo Wii - игровая консоль 331 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Nintendo 3DS - портативная консоль 64 1
BlackBerry PlayBook 85 1
C++ - Язык программирования 284 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple macOS 926 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Малых Дмитрий 23 2
Мальцева Елена 4 2
Поломошнов Михаил 1 1
Марич Игорь 18 1
Бетсис Павел 84 1
Крохин Алексей 5 1
Патрахин Никита 1 1
Иглинская Светлана 2 1
Исаенко Иван 5 1
Римский Евгений 2 1
Сирота Олег 2 1
Елистратов Николай 90 1
Арлазаров Владимир 118 1
Северюхин Андрей 6 1
Ноздрин Алексей 9 1
Малиновский Алексей 19 1
Федосеев Михаил 12 1
Аникин Денис 31 1
Нестеров Алексей 79 1
Путин Владимир 1826 1
Артамонова Анна 127 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Казахстан - Республика 2632 10
Беларусь - Белоруссия 2090 10
Германия - Федеративная Республика 3643 9
Франция - Французская Республика 2126 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Европа 3759 7
Украина 3372 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Эстония - Эстонская Республика 416 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Индия - Республика 2173 2
Япония 2788 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Ливия 13 1
Ирак - Республика 81 1
Тунис - Тунисская Республика 77 1
Кувейт 51 1
Судан - Республика 41 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Россия - Коломна 48 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Султанат Оман 38 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Калужская область 572 1
Россия - Тульская область 752 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Швеция - Королевство 754 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762726, в очереди разбора - 666414.
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