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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смирнова-Крелль Оксана
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Публикаций - 49, упоминаний - 57
Смирнова-Крелль Оксана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Смирнова Оксана 10 9
|Чаркин Евгений 182 5
|Гимранов Ринат 56 5
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 5
|Шадаев Максут 384 4
|Волков Никита 50 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Алтухов Дмитрий 32 4
|Спиридонов Александр 35 4
|Дунаев Сергей 28 4
|Емельченков Сергей 83 4
|Чамара Денис 57 4
|Кошкин Андрей 19 3
|Самородов Александр 10 3
|Воронин Петр 35 3
|Соколов Алексей 121 3
|Курникова Варвара 9 3
|Калинко Олег 3 3
|Февралева Ольга 10 3
|Ревяшко Андрей 18 3
|Ядройцев Артём 5 3
|Ежов Василий 14 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Шумков Александр 7 3
|Пшиченко Дмитрий 19 3
|Атанесов Саргис 13 3
|Мольский Александр 11 3
|Лукашкин Сергей 19 3
|Евсин Александр 10 3
|Колесников Андрей 78 3
|Карпов Иван 41 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
|Бычков Александр 39 3
|Рафаловский Давид 20 2
|Борщук Наталья 2 2
|Попов Михаил 51 2
|Шипов Савва 70 2
|Свириденко Алексей 18 2
|Богданов Кирилл 91 2
|CNews Analytics 1991 3
|РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768048, в очереди разбора - 671733.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768048, в очереди разбора - 671733.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru