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Смирнова-Крелль Оксана


17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
12.08.2019 Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка 3
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 3
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
25.02.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
22.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
18.02.2019 Москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии 1
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
19.02.2018 «Диасофт» и «МТС Банк» внедрили решение на платформе FLEXTERA BI 1
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 2
25.08.2017 «Акулы» российского ИТ-рынка примут участие в CNews FORUM 2017 1
06.07.2017 «МТС Банк» перенес критически важные ИТ-системы в «облако» МТС 1
19.05.2017 Эксперты рынка ДБО обсудят новые ИТ-сервисы на конференции CNews 1
12.05.2017 CNews приглашает экспертов обсудить новые ИТ-сервисы рынка ДБО 1
07.03.2017 Oracle расспросил женщин-CIO о том, как построить облачный рай и цифровую вселенную 1
09.10.2015 «Интервэйл» запустила мультисервисную платежную платформу 1
27.08.2015 Процессинговый центр «Интервэйл» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 3.1 1
04.06.2015 «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту 1
24.03.2015 «Интервэйл» запустила сервис карточных переводов «Переведи Мне» 1
10.02.2015 «Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ 1
02.02.2015 «Интервэйл» запустил сервис интернет-эквайринга 1
26.01.2015 «Восточный экспресс банк» запустил P2P-переводы между картами любых российских банков 1
19.12.2014 «Меткомбанк» запустил переводы с карты на карту 1
15.12.2014 «Интервэйл» интегрировала цифровой кошелек с платежной платформой MasterPass 1
28.10.2014 Банк «Финансовый стандарт» запустил переводы с карты на карту 1
10.10.2014 В России заработал сервис оплаты счета в кафе и ресторанах с помощью мобильного телефона 1
28.07.2014 «СмартКардЛинк» подтвердил сертификацию своего процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.0 1
14.05.2014 SMS Traffic вошла в состав Intervale 1
30.01.2014 «СКБ-банк» внедрит поддержку 3-D Secure 1
28.01.2014 «Интервэйл» запустила геоинформационный сервис «Банкоматы ВТБ» на базе Windows Phone 1
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
04.07.2013 Аудит ИТ-инфраструктуры: когда, зачем, что дальше? 2
13.05.2013 «Связной Банк» перешел на собственный процессинг на базе решения Compass Plus 2

Публикаций - 49, упоминаний - 57

Смирнова-Крелль Оксана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intervale - Интервейл 45 7
Custis 73 4
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Samsung Electronics 5730 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
Selectel - Селектел 137 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Arista Networks 15 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Compass Plus 39 1
Google LLC 7177 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Orange S.A. 451 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Commvault 148 1
VMware 1830 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Информтехника и Связь 2 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
HP Inc. 2937 1
МТС банк 254 17
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
Visa International 1346 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
X5 Group 600 5
X5 Group - Пятерочка 560 5
Почта России ПАО 1579 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Северсталь Менеджмент 26 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
Adidas 97 4
Sanofi - Санофи 33 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Альфа-Банк 1127 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Интер РАО ПАО 159 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Мегаполис ТК 90 3
Локотех - Локомотивные технологии 40 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 3
Модульбанк - Modulbank 95 3
Банк Зенит 132 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Аэрофлот 493 2
Почта Банк 289 2
Интерпрогрессбанк 20 2
Геобанк КБ 30 2
Talkbank 11 1
Восточный Банк 108 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
Правительство РФ 2208 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Правительство Калининградской области 13 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 7
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 24 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
MasterCard MoneySend 39 4
MasterCard Maestro 112 3
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
MasterCard MasterPass 29 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Siemens IoT MindSphere 3 2
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Software AG ARIS 108 1
MasterCard SecureCode 40 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Visa Verified By Visa 33 1
Siemens MindSphere 22 1
Смирнова Оксана 10 9
Чаркин Евгений 182 5
Гимранов Ринат 56 5
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 5
Шадаев Максут 384 4
Волков Никита 50 4
Казарцев Алексей 27 4
Булатов Кирилл 18 4
Алтухов Дмитрий 32 4
Спиридонов Александр 35 4
Дунаев Сергей 28 4
Емельченков Сергей 83 4
Чамара Денис 57 4
Кошкин Андрей 19 3
Самородов Александр 10 3
Воронин Петр 35 3
Соколов Алексей 121 3
Курникова Варвара 9 3
Калинко Олег 3 3
Февралева Ольга 10 3
Ревяшко Андрей 18 3
Ядройцев Артём 5 3
Ежов Василий 14 3
Лысенко Эдуард 209 3
Шумков Александр 7 3
Пшиченко Дмитрий 19 3
Атанесов Саргис 13 3
Мольский Александр 11 3
Лукашкин Сергей 19 3
Евсин Александр 10 3
Колесников Андрей 78 3
Карпов Иван 41 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
Бычков Александр 39 3
Рафаловский Давид 20 2
Борщук Наталья 2 2
Попов Михаил 51 2
Шипов Савва 70 2
Свириденко Алексей 18 2
Богданов Кирилл 91 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Россия - Калининградская область 542 1
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Украина 3398 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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